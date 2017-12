Hackeri majú sviatky po Vianociach

Počítačovým hackerom, rozosielateľom nelegálnych reklám cez e-mail a rôznym ďalším internetovým podvodníkom práve začína najkrajšie obdobie roka.

29. dec 2004 o 22:08

Milióny ľudí na celom svete totiž po Vianociach vybaľujú nové počítače a prvýkrát sa pripájajú na internet. Veľká časť z nich však nevie, že nový počítač nie je možné jednoducho pripojiť do siete a začať používať. Keď to totiž urobia, v priebehu niekoľkých minút až hodín do ich nového počítača preniknú rôzne počítačové vírusy, červy a programy, ktoré budú bez ich vedomia počítač využívať na rôzne nekalé ciele, napríklad rozosielanie reklamy.

Nebezpečenstvo je tým väčšie, čím skôr bol počítač kúpený. V počítačových programoch sa totiž prakticky neustále objavujú nové chyby umožňujúce prienik hackerov do počítača - už počítač vyrobený pred niekoľkými týždňami je tak z hľadiska bezpečnosti nevyhovujúci.

Odborníci preto varujú majiteľov nových počítačov, aby odolali pokušeniu okamžite začať nový počítač používať na surfovanie, a prvých pár minút bezpodmienečne strávili nastavovaním jeho bezpečnosti a stiahnutím najdôležitejších bezpečnostných záplat. (tb)

Čo musíte urobiť s novým počítačom ako prvé

Ak chcete svoj počítač pripojiť na internet, musíte urobiť tri základné opatrenia na ochranu pred nebezpečenstvami, ktoré na ňom číhajú. Mimoriadne dôležité sú najmä vtedy, ak ste pripojení nepretržite, napríklad cez ADSL, chello či "mikrovlnku".

1. Stiahnite si bezpečnostné záplaty

Inštalácia záplat je jednoduchá a po prvom nastavení už môže vždy prebiehať automaticky.

1. V Internet Exploreri otvorte webovú stránku http://windowsupdate.microsoft.com a kliknite na Vyhľadať aktualizácie.

2. Systém vám po niekoľkých sekundách až minútach ponúkne zoznam kritických aktualizácií vášho systému. K nim môžete pridať aj ďalšie "nepovinné" podľa vášho uváženia (napríklad novšie verzie programov, ktoré používate).

3. Kliknite na "Prehliadnuť a inštalovať aktualizácie" a nechajte systém stiahnuť a nainštalovať záplaty. Reštartujte počítač, ak k tomu budete vyzvaní.

Tento postup by ste mali pravidelne opakovať najmenej raz mesačne. Návod na automatické aktualizovanie Windows v slovenčine je na www.microsoft.com/slovakia/security/protect/windowsxp/updates.asp.

2. Používajte firewall

Váš počítač dokáže komunikovať so svetom množstvom rôznych spôsobov a mnohými "jazykmi", z ktorých absolútnu väčšinu nikdy nevyužijete. Po nainštalovaní počítača sú však všetky komunikačné kanály štandardne otvorené (a komunikačné služby zapnuté) - jediný, kto ich bude reálne využívať, sú hackeri, ktorí môžu s ich pomocou umiestňovať na váš počítač nelegálne súbory alebo kradnúť vaše dáta. Nevyhnutne preto potrebujete "firewall" - program, ktorý znemožní všetku podozrivú komunikáciu vášho počítača s okolím.

Ak používate Windows XP, stačí jednoducho zapnúť firewall, ktorý je v nich zabudovaný - návod nájdete na

www.microsoft.com/slovakia/security/protect/windowsxp/firewall.asp.

Pri ostatných systémoch (alebo ak chcete vyššiu úroveň ochrany) budete potrebovať samostatný program, ktorý ochranu zabezpečí. V češtine je na domáce použitie bezplatne dostupný Kerio Personal Firewall (www.kerio.cz/kpf_download.html), najznámejším programom tohto druhu je ZoneAlarm (www.zonelabs.com).

3. Chráňte sa pred vírusmi

Na ochranu pred vírusmi si zaobstarajte antivírusový softvér a pravidelne ho aktualizujte. (Zdarma ho získate napríklad na adrese www.my-etrust.com/microsoft/.)

Nikdy neotvárajte žiadne prílohy e-mailov, ktoré ste neočakávali - ani ak prichádzajú od niekoho známeho. Takmer istými znakmi, že ide o vírus, sú najmä správy v angličtine, ktoré prišli od Slováka, alebo správy bez textu či s veľmi krátkym textom obsahujúce len prílohu.