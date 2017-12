Na esemeskách z internetu môžete ušetriť

28. dec 2004 o 22:14 Tomáš Ulej

Ak sa vám zdá vyťukávanie esemesiek z mobilu nepohodlné, využite internet. ILUSTRAČNÉ FOTO - REUTERS



Pred niekoľkými rokmi boli brány umožňujúce bezplatné zaslanie SMS z internetu najväčším hitom slovenského internetu a prevádzkovateľom zabezpečovali veľkú časť návštevnosti ich serverov. Dnes už esemesky z internetu nie sú zadarmo, napriek tomu ich však stále využíva množstvo ľudí. Napísanie textu na klávesnici počítača totiž zaberie niekoľkonásobne menej času, ako jej vyťukanie na malých tlačidlách mobilu. Namiesto nižšej ceny sa tak stalo hlavnou výhodou esemesiek z internetu väčšie pohodlie.

Operátori však aj dnes zvýhodňujú zasielanie esemesiek z webu nižšími, približne polovičnými cenami v porovnaní s odosielaním z mobilného telefónu.

Kde a za koľko

Najpoužívanejšími servermi na odosielanie internetových smsiek sú stránky dvoch mobilných operátorov.

Zákazníci EuroTelu si môžu na stránke www.e-zones.sk zakúpiť takzvané E-Zones kredity (EZK), jeden približne za korunu.. Odoslanie SMS do siete Orange stojí 3 EZK, do siete Eurotelu 1 EZK. Ak si stiahnete program PC Messenger (www.e-zones.sk/pcmessenger), v akcii do konca februára budete môcť krátke správy do oboch sietí posielať za jednu korunu bez DPH.

Orange každému registrovanému používateľovi stránok www.orangeportal.sk ponúka 10 bezplatných sms správ mesačne, za ostatné si treba zaplatiť - najjednoduchšie objednaním služby Môj Asistent, ktorá stojí 50 korún. S ňou získate 50 esemesiek odoslaných z internetu. Každá ďalšia poslaná na Slovensko bude stáť 1,50 Sk, do zahraničia 3,90 Sk.

Treťou možnosťou je zriadiť si účet v platobnom systéme PayPay.sk a previesť doň akúkoľvek čiastku peňazí - potom budete môcť posielať správy za 39 halierov. SMS správy si môžete tiež predplatiť u niektorej zo zahraničných spoločností. 1stwap.com napríklad ponúka posielanie SMS správ na Slovensko v prepočte za približne 95 halierov, iné služby vám podobný komfort umožnia za sumy porovnateľné s našimi operátormi.

Zjednodušte si posielanie ešte viac

Vzhľadom na to, že mnohé zo služieb na posielanie smsiek sú súčasťou veľkých portálov mobilných operátorov a internetových spoločností, mnohí ľudia hľadajú k esemeskám jednoduchšiu cestu, pri ktorej by sa nemuseli k esemeskovým formulárom zdĺhavo preklikávať. Tak vznikli mnohé nadstavby SMS brán - jednu nájdete napríklad na doodeetoo.ziak.sk/sms. Zaujímavá je najmä možnosť využiť WAP protokol pre lacnejšie odosielanie esemesiek aj priamo z mobilu.

Iné, softvérové riešenie ponúka program SMS Sender (www.tahaj.sk/software/275), ktorý spolupracuje s bránami oboch našich operátorov. Softvérové riešenie posielania smsiek od Eurotelu s možnosťou integrácie s prehliadačom a mailovým klientom nájdete na adrese www.e-zones.sk/pcmessenger.

Vďaka chybe operátora sa SMS posielali zadarmo

Od februára do augusta 2004 mali Slováci možnosť posielať z internetu SMS správy takmer neobmedzene. Pomohla im v tom chyba na internetových stránkach Orange. V auguste sa tak cez stránku operátora bez jeho vedomia odosielalo takmer 50-tisíc esemesiek denne.

Medzera, ktorú slovenskí internetisti hojne využívali, spočívala v nedostatočnej ochrane služby "Humorné SMS". Pôvodne síce cez ňu mohlo byť denne odoslaných iba desať bezplatných správ s preddefinovaným vtipným obsahom, mierne upraveným programom sa však dalo poľahky dosiahnuť odoslanie akejkoľvek sms správy na ktorýkoľvek mobil.

Jeden z prvých, kto túto chybu objavil bol internetista s prezývkou Doodeetoo. Na svojich stránkach (doodeetoo.ziak.sk) začiatkom februára otvoril bránu, ktorá sa neskôr stala jedným z najobľúbenejších miest odosielateľov SMS správ. Možnosť posielať viac ako desať správ však nijako nepropagoval, užívatelia sa o nej dozvedeli len z jedinej vety: "Denný limit 10 SMS je vyčerpaný, nechváľte sa s tým". Čoskoro začalo bránou pretekať až 150 tisíc esemesiek mesačne a do opravenia chyby operátorom ňou prešli asi 4 milióny správ.

Doodeetoo považuje za hlavný dôvod využívania podobných brán nezmyselnú politiku operátorov. "Možno vychádzajú z predpokladu, že ak zrušia alebo neprimerane obmedzia voľné SMS správy, zákazníci budú posielať platené," domnieva sa.

Na Slovensku ešte aj dnes funguje najmenej jedna SMS brána využívajúca chybu v systéme jedného z operátorov, vďaka ktorej sa dajú esemesky z internetu posielať zadarmo. Využíva ju však len relatívne úzky okruh ľudí, ktorí sa snažia jej existenciu utajiť. Ak by ju totiž začalo používať viac ľudí, pozornosti operátora by už chyba určite neunikla a SMS brána by bola znefunkčnená. (tu)

História bezplatných SMS brán

2000 - Takmer každý väčší server mal svoju bezplatnú SMS bránu. Niektoré umožňovali denne odosielať aj desiatky správ. Portály brány zabezpečovali na základe bartrových dohôd s operátormi. SMS správy boli hlavným lákadlom pre používateľov a zároveň zárukou pre prevádzkovateľov, že sa k ich službe budú vracať.

2002 - Slovenskí operátori menia politiku poskytovania SMS z internetu, v čoho dôsledku väčšina brán zaniká. Pád jednej z najväčších - sms.markiza.sk - spôsobil výrazný pád návštevností servera Markízy.

2003 - Stránka EasySms.sk sa pokúša zaviesť nový model poskytovania sms správ zadarmo - do každej správy pridáva reklamu. Projekt zlyháva kvôli nedostatočnému počtu inzerentov.