Získajte moc nad vašimi oknami

Aj keď sú možnosti grafického rozhrania systému Windows XP široké, nie každý softvér ich dokáže využiť. Keďže počítače používame už dostatočne dlho na to, aby sme boli schopní absorbovať z obrazovky viacero informácií súčasne, niekedy sa môže stať veľkos

28. dec 2004 o 22:07

ť pracovnej plochy nedostatočnou. Vtedy nezostáva nič iné, ako sústrediť sa na vrstvenie okien.

Program PowerMenu slúži na prácu so zobrazovaním okien a voľbu priorít spustených programov. Na webovej stránke však nájdete iba program samotný bez inštalačného balíčka. Aby sa automaticky zaviedol po spustení, budete musieť uskutočniť dva kroky. Prvým je rozbaliť stiahnutý ZIP súbor do adresára C:\Program Files\PowerMenu, v ktorom vám vznikne dvojica súborov. Pomocou pravého tlačidla myši potom presuňte ikonu súboru PowerMenu.exe cez tlačidlo Start až do priečinku menu Programy/Po spustení.

Po spustení programu pribudne na paneli úloh v jeho pravej časti ikona s čiernou šípkou. Tá vás informuje o tom, že program je spustený. K jednotlivým funkciám však budete pristupovať priamo v kontextovom menu aplikácie na lište úloh, alebo v záhlaví okna.

Prvou vynikajúcou funkciou je možnosť minimalizovania programu vo forme ikony umiestnenej v pravej časti panela úloh. To je obzvlášť vhodné pre spustené programy, ktoré nám zaberajú na paneli zbytočne veľa priestoru iba preto, že ich programátori na túto možnosť zabudli. Typickým príkladom sú rôzne nástroje sledujúce dianie v systéme alebo filtrujúce internetovú prevádzku. Aby sme mali informácie vždy na dohľad, niektoré z okien môžeme nastaviť tak, aby boli i v neaktívnom stave uložené nad ostatnými. Aby nepôsobili príliš rušivo, získate i možnosť nastavenia miery ich priesvitnosti. Informácie o prenesených dátach, aktuálny stav počasia či pripojenia k službe GPRS tak môžete mať neustále na očiach.

Samostatnou kategóriou je nastavenie priority bežiacej aplikácie. Ak je výkon počítača obmedzený a ste nútení spúšťať viacero náročných aplikácií súčasne, môžete im prideliť priority tak, aby sa vykonávali najskôr dôležitejšie úlohy. Pri serveroch to bude znamenať uprednostnenie prevádzkovaných služieb pred lokálnymi úlohami a pri pracovných staniciach prioritu pre tú úlohu, ktorej sa práve venujeme. Málokto vie, že ak je výkon počítača na hrane akceptovateľnosti, môže byť prerušovanie multimédií pretrhávané. Práve takéto nastavenie dokáže problém neraz vyriešiť.

MILAN GIGEL

www.veridicus.com/tummy/programming/powermenu/