Na úteku z väzenia

Písmo: A - | A + 0 Ak majú počítačové hry podľa hollywoodskych filmov niečo spoločné, je to zrejme ich nepríliš vysoká kvalita. Nová hra s titulom The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay však do tejto skupinky určite nepatrí. Robí česť nielen svojej inšpirácií (film Čierno-čierna tma a pokračovanie) ale aj jej hlavnému antihrdinovi a v neposlednom rade samotnému akčnému žánru. Ten totiž veľmi príjemne inovuje. Akčné hry máme zafixované ako násilnícke bezhlavé strieľačky. Tento titul však okrem zatracovaného násilia prináša oveľa viac. Dejovo je postavený pred Riddickove filmové dobrodružstvá, do väznice Butcher Bay, z ktorej máte uniknúť. Oproti bežnej konkurencii vás tu čaká oveľa viac interakcie s okolím, hromada adventúrnych a RPG prvkov a v neposlednom rade nutnosť taktizovania a tichého postupu. Najmä pokiaľ je v okolí poriadna tma, v ktorej Riddick vidí "trocha" lepšie. Samotný boj prebieha na krátku vzdialenosť päsťami či chladnými zbraňami, ale aj trocha neohrabanými strelnými zbraňami. Ich kombinácia ešte nebola v žiadnej inej akčnej hre použitá lepšie a vyváženejšie. Samotná úroveň násilia je, vzhľadom na drsné väzenie pre najväčších kriminálnikov, pochopiteľná a nie je samoúčelná. Hra však rozhodne nie je určená deťom. Čo sa týka audiovizuálnej stránky, nevieme či máme skôr chváliť obraz alebo zvuk. Hra má úchvatný dabing, ktorému po boku ďalších skvelých hercov kraľuje Vin Diesel v roli Riddicka. Lepšie nadabovanú postavu v hrách len ťažko nájdete. Rovnako tak hudba a ostatné zvuky sú vysoko nad priemerom. Konkurovať im môže azda len grafika, ktorej sa technologicky i umelecky môže rovnať jedine Doom 3. Hardvérová náročnosť je síce vysoká, ale na nižších detailoch si zahráte aj na starších grafických kartách. The Chronicles of Riddick je teda viac ako príjemným akčným prekvapením na záver roka. V mnohom poráža aj konkurenciu ako Half-Life2. Jedinú výčitku môžeme smerovať k dĺžke hry, ale to, čo nám autori pripravili, nenudí ani minútu. MICHAL GARDIAN Odporúčaná konfigurácia: Procesor 2000 Mhz, 512 MB RAM, DX9 grafická karta www.riddickgame.com Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk