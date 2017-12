Nová Motorola V635: dva farebné displeje a megapixelový fotoaparát

Motorola už čoskoro uvedie na trh véčko novej generácie V635. Novinku momentálne preveruje Americký telekomunikačný úrad, odkiaľ aj unikli informácie.

28. dec 2004 o 15:28 Marián Pavel - SME online

Motorola už čoskoro uvedie na trh véčko novej generácie V635.

Novinku momentálne preveruje Americký telekomunikačný úrad, odkiaľ aj unikli informácie.

V635 nadväzuje na súčasný populárny rad V600, no prichádza s niektorými novinkami: má dva farebné displeje (hlavný 176 x 220 bodov zobrazujúci 262000 farieb a vonkajší 96 x 80 bodov zobrazujúci 4096 farieb), megapixelový fotoaparát, mala by podporovať pamäťové karty - s najväčšou pravdepodobnosťou nový formát Trans Flash a stereofónne prehrávať MP3 skladby.

Telefón by mal tiež podporovať EDGE, takže je veľká pravdepodobnosť, že ho budú dotovať obaja slovenskí operátori.