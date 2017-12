Samsung SGH-E630: Veľká recenzia malého telefónu

Kórejský výrobca mobilných telefónov Samsung tento rok naznačil módne trendy – na trh uvádza jeden slider za druhým.

28. dec 2004 o 11:24 Marián Pavel - SME online

Slider je telefón, ktorému sa klávesnica vysúva protipohybom spod displeja. Medzi najnovšie prírastky, ktoré prišli na trh v decembri patrí model SGH-E630. Ide o lacnejší variant populárnej SGH-E800. Aký je?

Dizajn a klávesnica

Telefón je v skutočnosti oveľa menší, ako vyzerá na obrázkoch. Jeho elegantná čierna povrchová úprava ho posúva aj do kategórie pánskych mobilných telefónov, pravda, musíte si potrpieť na módne malé telefóny.

Dizajn sa rodine telefónov Samsung nezaprie – pod displejom sú umiestnené charakteristicky rozložené funkčné klávesy okolo zapusteného päťsmerového tlačidla.

Na pravej strane telefónu je tlačidlo na spustenie fotoaparátu a nad ním je pod inteligentne vymyslenou krytkou schovaný konektor na pripojenie príslušenstva. Krytka sa posúva na koľajničkách do strany a tak zakrýva/odkrýva konektor bez toho, aby vytŕčala alebo sa úplne odstránila (a po čase sa, ako to už býva, stratila). Na ľavej strane sú dve tlačidlá na ovládanie hlasitosti a pod nimi je infraport. Na vrchu nie je žiaden funkčný prvok, na spodnej strane sa nachádza len konektor pre pripojenie nabíjačky.

Telefón sa vysúva manuálne bez akejkoľvek pomoci pružinky či iného mechanizmu a ide to dosť tuho. Pocitovo je vysúvanie veľmi podobné Siemensu SL65. Vysunutá klávesnica príjemne prekvapí všetkých, čo obľubujú veľké klávesy: SGH-E630 ich má napriek svojim minirozmerom veľmi slušne rozmiestnené a dobre sa ovládajú aj používateľom s veľkými rukami. Blok kláves zapustených do povrchu krytu je rozmiestnený v malom oblúčiku, klávesy sú vertikálne oddelené dvomi hrubšími lištami a horizontálne len štrbinou s useknutou hranou.

Klávesnica je rovnomerne podsvietená ľadovobielym svetlom.

Displej

Telefóny Samsung sú známe aj tým, že ponúkajú špičkové displeje. V E630 je malý displej s rozlíšením 128 x 160 bodov, ktorý zobrazuje 65000 farieb. Má jasný, ostrý a farebne vyvážený obraz a je dobre viditeľný tak na dennom svetle, ako aj v tmavom prostredí.

Ovládanie

Telefón sa ovláda pomocou päťsmerového tlačidla, ktoré je obkolesené piatimi funkčnými klávesmi: dve sú určené na prácu s menu telefónu, dvomi sa preberá a ukončuje hovor a jedno – C – slúži na zrušenie voľby.

Päťsmerové tlačidlo je zapustené v priehlbine. Samsung si opäť nedá poradiť – stred päťsmerového tlačidla neslúži logicky na potvrdenie voľby, ale na spustenie internetového prehliadača. Tento zásadný logický nedostatok Samsung s buldočou vytrvalosťou opakuje v takmer každom modeli telefónu a ignoruje pritom negatívne posudky recenzentov na celom svete.

Ak by nebolo tejto notoricky známej chyby, ovládanie telefónu by sme pochválili. Takto skĺzlo do kategórie „priemerné“.

Menu telefónu

Samsung SGH-E630 má novú verziu ovládacieho softvéru, ktorou sa Samsung priblížil k štandardnom konkurencie. V telefóne nájdete klasickú matricu deviatich ikoniek: SIM toolkit, záznam hovoru, sieťové služby, funbox, správy, nastavenie zvuku, organizátor, fotoaparát a nastavenie.

Podmenu je textové v riadkoch pod sebou a rovnako ako v starších samsungoch, aj tu sa dajú položky zrýchlene vyberať cez číselné skratky.

Trocha rušivo pôsobí pomerne veľký font v menu, pre ktorý sa dlhé nápisy v slovenčine nezmestia do jedného riadka. Ak chcete čítať celý nápis, musíte si chvíľu počkať, kým sa automaticky posunie.

Funkcie

Telefónny zoznam

Mobil má pamäť s kapacitou 1000 viacpoložkových záznamov. Kontakty môžete rozdeliť do 10 skupín. Ku každému kontaktu možno uložiť 7 záznamov, prideliť ho skupine, zvoliť si obrázok volajúceho, ale aj špecifické zvonenie. Telefón dobre spolupracuje so SIM kartou, podľa ikonky je vždy dobre rozoznateľné, či je kontakt v zozname uložený v internej pamäti alebo na SIM karte.

Komunikácia

Telefón podporuje SMS, EMS i MMS, no dnes už bežný e-mail chýba. Do internej pamäte telefónu sa zmestí 200 SMS správ, pamäť MMS je dynamická s kapacitou 18 MB. Zaujímavé je, že pri písaní so slovníkom T9 si môžete zvoliť, či chcete písať s diakritikou alebo bez. V testovanom telefóne však chýbala slovenská T9 (keďže však išlo o telefón určený na testy pred výrobou, vo finálnej verzii by už slovenská T9 mala byť).

Pri písaní SMS má používateľ neustále prehľad o počte použitých znakov, ale aj o počte správ, spojiť ich môžete maximálne 12.

Editor MMS správ je štandardný, priamo v ňom môžete fotiť i nahrávať zvuk. Maximálna kapacita jednej MMS správy je 95 kB.

Manažérske funkcie

Ako sme už spomenuli, v telefóne chýba e-mail. Priamo z menu sa dostanete do kalendára s pestrofarebným prostredím. Kalendár nie je taký pekný ako napríklad v modeli D410, no aj tak patrí k nadpriemeru na trhu.

Záznamy do kalendára sa ukladajú v štyroch kategóriách: harmonogram, „urobiť zoznam“ (?), hovor a výročie. Každá kategória má kapacitu 25 záznamov.

Šokujúcu kapacitu prináša hlasový záznamník – využíva celú kapacitu telefónu a môžete tak uskutočniť až šesťhodinový záznam! To je, v porovnaní s väčšinou konkurenčných telefónov, ktoré podporujú jeden záznam do 100 kB veľmi slušné. Nastaviť sa dá dokonca aj citlivosť mikrofónu.

V telefóne sú tri budíky s možnosťou detailného nastavenia budenia počas rôznych dní. Budík sa dokáže aktivovať aj pri vypnutom telefóne.

Nechýba kalkulačka, prevodník veličín a stopky.

Záznamy realozovaných, prijatých i neprijatých hovorov sú veľmi jednoduché – telefón iba zobrazí číslo, ktoré si môžete maximálne uložiť do pamäte. Žiadne ďalšie funkcie, ako je napríklad okamžité písanie SMS a pod. už neponúka.

Telefón má aj výborné komunikačné schopnosti cez handsfree. Použiť môžete nezvykle až tri spôsoby – cez pripojené slúchadlo (ktoré je súčasťou základného balenia), reproduktor telefónu, alebo samostatný pripojiteľný reproduktor, ktorý je takisto súčasťou základného balenia.

My sme pripojiteľný reproduktor nemali príležitosť vyskúšať, prečítajte si preto dojmy kolegov z MOBIL.CZ.

Multimédiá

V telefóne nájdete tradične veľmi kvalitné polyfonické zvonenia, Samsung v tomto patrí k špičke. Na výber ich je dostatok v základnej ponuke, ďalšie môžete do mobilu stiahnuť.

Telefón sa dá personalizovať aj ďalšími štandardnými spôsobmi – farebnými témami, pozadiami na ploche.

Zábava

V testovanom telefóne neboli žiadne hry. SGH-E630 podporuje Javu.

Dáta, internet

Interná kapacita telefónu je 18 MB, čo na bežné používanie bohate postačuje. Štandardom je GPRS triedy 10 a prehliadač WAP vo verzii 1.2.1. K počítaču môžete mobil pripojiť cez infraport, alebo s pomocou kábla. Cez softvér EasyStudio sa dajú v telefóne synchronizovať údaje.

Fotoaparát

V SGH-E630 je VGA fotoaparát s LED diódou na prisvietenie. K dispozícii je množstvo nastavení: štyri režimy fotografovania, rôzne rámčeky, farebné efekty, otočenie fotografie.

Fotografie sú primerané kvalite VGA fotoaparátu zabudovaného v telefóne. LED dióda sa ani v telefónoch Samsung nedá ovládať samosatne a v prípade núdze tak použiť napríklad ako svetelný zdroj v tmavom prostredí.

Batéria

V telefóne je batéria Li-Ion s kapacitou 800 mAh. V pohotovostnom režime nám telefón vydržal takmer 8 dní na jedno nabitie, pri bežnom používaní budete mobil nabíjať každé 3 – 4 dni.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-E630 je určený pre tých používateľov, ktorí si potrpia viac na imidž ako manažérske funkcie. Základná výbava však nie je zlá – funkcie integrované v telefóne poskytujú nevyhnutný základ a priložené príslušenstvo – slúchadlo a externý reproduktor možno označiť ako vysokú pridanú hodnotu. Ak potrebujete malý pekný telefón, SGH-E630 bude ideálna voľba.