Ruský sci-fi hybrid rôznych žánrov má názov Parkan 2

27. dec 2004 o 11:22 Ján Kordoš

Vývojársky tím Nikita chce svojim druhým dielom dokázať všetkým hráčom, že nápad Dereka Smarta so skĺbením rôznych žánrov do rozsiahleho univerza nie je až tak zlý, len si žiada iné spracovanie. S tým súhlasím, Derek je totiž v mojich predstavách sám satan, mstiaci sa na nevinných recenzentoch. Skúmanie obrovského (a s prižmúrenými očami i nekonečného) vesmíru má totiž niečo do seba a je pre ľudí fascinujúci už dávno. Návšteva planét (dokonca aj ich mesiacov) s rôznou klímou, kultúrou a charakteristikou musí potešiť každého fanúšika A.C.Clarka. Aby ste sa na pevnú zem prebojovali, musíte najprv zvládnuť pilotáž vašej vesmírnej lode, bojovať s protivníkmi laserovými zbraňami (dokonca i v multiplayeri) a to isté vás čaká aj na planétach samotných, kde sa prechádzate po vlastných štýlo FPS.

Obrovský vesmír a voľnosť (spoločne s bugmi a množstvom ďalších chýb) kruto zavraždila pôvodnú ideu Derekovho Universal Combatu, čo by sa v ruskom prípade stať rozhodne nemalo. Len na hráčovi je rozhodnutie, akou cestou sa vydá. Na výber je klasické zloženie, čítajúce obchodníka, kolonizátora, žoldniera alebo piráta. Význam jednotlivých povolaní je každému na prvý pohľad jasný. Uvidíme, či sa premení hranie Parkanu II na kladnú nezabudnuteľnú skúsenosť alebo nám (respektíve recenzentovi) zostanú len oči pre plač. Komplexnosť sveta sa zdá byť dostatočná a nám neostáva nič iné ako dúfať, že na jeseň 2005 neprídu s Parkanom II i technické bugy, prázdne miesta a nuda ako v prípade Universal Combatu.

Zdroj: www.3dgamers.com