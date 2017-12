Poriadok do infomačných systémov vo verejnej správe v SR prinesie nový zákon

27. dec 2004 o 11:03 TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Informačné systémy vo verejnej správe v SR sa v súčasnosti vo veľkej miere budujú nekoordinovane. Tento problém má odstrániť pripravovaný zákon o informačných systémoch verejnej správy.

"Platný zákon o štátnom informačnom systéme bol prijatý ešte v roku 1995. V súčasnosti je už nefunkčný, cieľom nového zákona je systémovo riadiť informatizáciu spoločnosti. Predpokladám, že návrh zákona by mohol byť schválený na prelome prvého a druhého štvrťroku 2005," uviedol prezident IT Asociácie Slovenska Juraj Sabaka.

Návrh zákona predložilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR. Ako uviedol riaditeľ odboru infomatizácie spoločnosti MDPT Tibor Pap, nový zákon má zabezpečiť, aby všetky informačné systémy vo verejnej správe vzájomne bezpečne a spoľahlivo komunikovali. "Momentálne sú totiž tieto systémy budované vo veľkej miere nekoordinovane, nesystémovo a živelne," povedal. Platná legislatíva neukladá inštitúciám verejnej správy povinnosť vytvárať vzájomne zosúladené informačné systémy. Nový zákon by mal priniesť do tejto oblasti poriadok. "Záväzne by nútil subjekty verejnej správy dodržiavať všeobecné akceptované štandardy pri budovaní informačných systémov. Verejné financie na vytvorenie technologického základu pre e-government tak budú vynakladané efektívnejšie," uviedol Pap.

Návrh zákona prešiel medzirezortným pripomienkovaním a bude sa ním zaoberať vláda SR.

Informačným systémom je celok, ktorý zahŕňa údaje usporiadané tak, aby ich bolo možné spracovať a sprístupniť. Zahŕňa aj nástroje umožňujúce výkon informačných činností.