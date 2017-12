Rodinka Úžasných – podľa filmu a kompletne po slovensky!

27. dec 2004 o 10:42 Marián Kluvanec

Počuli ste už o komiksovej rodinke The Incredibles („Rodinka Úžasných")? Je to tá podarená família superhrdinov vo výslužbe, ktorí opäť raz musia vliezť do svojich kostýmov, aby zachránili svet. Sú šarmantní, vtipní, a – polygónoví. No a na rozdiel od ostatných titulov podobného razenia hovoria našou milou materčinou… Istotne vám niečo hovoria mená Ján Kroner, Diana Mórová, Zuzana Kronerová, či Michal Dutka. Ide o skvelých slovenských hercov, ktorí sa udomácnili aj v oblasti dabingu a teraz si môžu do profesného životopisu pripísať aj prácu na videohre. Na PC totiž zažijete hru Rodinka Úžasných práve v ich hlasovom podaní. Áno, je to tak, firma CD Projekt stojí za lokalizáciou hry a preto tu začujete reč akú ste evidovali aj pri pozeraní filmu v kine. Na úvod nepríjemnejšie detaily: s kartou Radeon 9200 budete mať problémy so zobrazením postáv, žiaľ, návod ako tento bug odstrániť, vám povedať neviem- nešlo to ani po inštalácii najnovších ovládačov. Nuž a chybička č.2 spočíva v ukladaní hry, ktoré nie a nie fungovať, až kým si nestiahnete patch z príslušnej www lokácie. Nuž a teraz sa poďme venovať samotnej hre. GRAFIKA 6 / 10

Scenérií si vychutnáte v hre niekoľko, ale v zásade poznáte aj strechy a ulice veľkomesta, ako aj pošetilú džungľu a iné tradičnosti už z iných hier. Potešia animované sekvencie z filmu ako aj galéria, ktorá sa postupne odomyká. Animácie postáv by však mohli byť plynulejšie a vôbec, grafika trochu vyzerá ako po konverzii z konzolí (asi je to tento prípad). INTERFACE 6 / 10

Jasná vec, nechať gamepad zapojený a netrápiť sa s klávesnicou, alebo myškou. Len sa mi trochu nepozdával engine, akoby rozvláčny a neplynulý. Potom celý titul pôsobí neosobne a neprirodzene. HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Elastína, Bob Parr aj ich deti sú k svetu superľudia a hrať za jednotlivé postavy zvyšuje radosť z hrania samotného. Misie ako kľučkovanie medzi hustou dopravou, či klasické bojovanie proti nepriateľom a zopár logických hádaniek patria síce nie k tomu najoriginálnejšiemu, ale dá sa. „Duch“ hry však veľmi výrazný nie je a tak aj hrateľnosť nevyčnieva v mori konkurencie 3rd person akcií. MULTIPLAYER

Neobjavil som ho, ale mohol by byť zábavný. Keby dáky bol... ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Tie hviezdičky tak zrazu narástli len vďaka profi dabingu a celkom milým hláškam protagonistov. Inak ma teraz napadá, že hra mi ako celok pripomínala posledného Spidermana, čím jej teda vôbec nerobím dobrú reklamu... HUDBA 7 / 10

Nedá sa povedať, že by mi životne chýbal Pražský symfonický orchester a jeho sláčiky, ale úžasná rodinka by si zaslúžila užasnú hudbu. Táto vás neurazí, ale baviť sa o nej s kamarátmi z I.M.T. Smile nebudete. NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Inteligentnejší je aj retro kávovar za 15 000,-. Skripty všetci poznáte a ich praktizovanie na nízkej úrovni v každej druhej hre je hodnotené nie inak ako podpriemerné. Sama obtiažnosť však nepoteší ani dospelého hráča, lebo kým hru pokoríte, veru sa zapotíte – také husté to občas je. ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Nedám im viac ako 2,5 hviezdy jednoducho preto, že nejde o špicovú hru, ale priemer takého hrubého zrna. Kebyže niet dabingu, možno hodnotenie klesne ešte viac. Po tých desiatkach titulov tohto žánru čo som mal možnosť si zahrať môžem zodpovedne prehlásiť, že zábava v 3rd person akcii je o niečom inom, než ako prezentuje Rodinka Úžasných. Čo už. A nezachráni to ani kvalitný príbeh, niekoľko prevlekov a nastražených pascí či svetelných efektov, alebo bonusy. Na dobrú hru treba niečo viac a tým je dobrá atmosféra a ešte lepšia hrateľnosť.