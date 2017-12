Česi na Štedrý deň poslali 52 miliónov SMS správ

26. dec 2004 o 16:19 TASR

Praha 26. decembra (TASR) - Každý občan Českej republiky poslal počas tohtoročného Štedrého dňa zhruba 5 SMS správ. Českí operátori uskutočnili celkom 52,2 milióna správ, o 6,4 milióna viac ako v roku 2003. Zvýšený záujem bol v tomto roku o zasielanie obrazových MMS správ. Počet hovorov výrazne navýšenie nezaznamenal.

Najviac SMS práv mala spoločnosť T-Mobile, ktorej zákazníci ich počas Štedrého dňa poslali 20,7 milióna, čo je takmer o polovicu viac ako vlani. Výrazný nárast zaznamenala firma pri obrazových MMS správach - počet stúpol na 88 000, teda na 2,5-násobok vlaňajšieho roka.

SMS centrá spoločnosti Eurotel Praha doručili celkom 19,3 milióna SMS správ, medziročne o 2,4 % viac. Firme taktiež vzrástol počet MMS správ, a to takmer trojnásobne na vyše 61 000.

Český Mobil v piatok vybavil 12,2 milióna SMS oproti vlaňajším 9,5 milióna.

Celkom 39 000 SMS poslali zákazníci Českého Telecomu z pevnej siete. O štvrtinu, na 800 000 telefonátov vzrástol firme počet volaní do zahraničia. Najviac Česi telefonovali do susedných krajín - na Slovensko, do Nemecka a Rakúska. Prvou mimoeurópskou krajinou boli USA na 6. mieste, nasledované Veľkou Britániou.

Mobilní operátori majú v ČR viac ako 10 miliónov registrovaných zákazníkov.

Počet zaslaných SMS na Štedrý deň v ČR 2004/2003 v miliónoch: T-Mobile 20,7/17,4; Eurotel 19,3/18,9; Oskar 12,2/9,5.

Informovali o tom české Lidové noviny na svojej internetovej stránke.