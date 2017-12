Cigaretový ohorok zmizne po prvom daždi

25. dec 2004 o 14:42 TASR

Newcastle upon Tyne 25. decembra (TASR) - Cigaretové ohorky znečisťujúce chodníky v mestách by sa mohli stať minulosťou. Dve britské študentky dizajnu totiž navrhli cigaretu, ktorá sa biologicky rozloží a nezostanú po nej nepekné zvyšky, informovala univerzita v Newcastle upon Tyne.

Kým sa cigaretové ohorky úplne rozložia, prejdú často aj roky. Papierové a tabakové zložky zmiznú pomerne rýchlo, ale filtre odolávajú procesu rozkladu veľmi dlho.

Lisa Hankingová a Lucy Denhamová si tento problém uvedomili a vymysleli cigarety, ktorých filtre sú vyrobené z rastlinného škrobu a rozložia sa už po prvom daždi. Cigaretový papier vyrobili z recyklovaného konope, ktoré je cenovo výhodné a stopercentne biologicky odbúrateľné.

Najdôležitejšia zložka cigarety - tabak - sa pestuje bez použitia pesticídov, ktoré znečisťujú životné prostredie a bežný tabak je nimi často kontaminovaný.

Okrem ohorkov sa po uliciach povaľujú aj škatuľky od cigariet. S cieľom znížiť množstvo odpadu obe študentky navrhli, aby sa cigarety predávali v dózach, ktoré sa dajú opakovane naplniť.