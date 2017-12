The Polar Express - pravá vianočná herná recenzia

Pre pár týždňami sa aj do slovenských kín dostal animovaný film Roberta Zemeckisa Polárny Express. Technologicky takmer dokonalý a oku lahodiaci film, po stránke scenára nič moc – príbeh, ktorý dokážu zhltnúť len deti. Spolu s filmom sa na trh dostáva počítačová hra na motívy filmu – ani tá však nedopadla o nič lepšie ako samotný film – pozrime sa na ňu bližšie.

Dej hry je podobný tomu filmovému. Sú Vianoce a pred dom, v ktorom býva hlavný hrdina (nemá meno, ale je to chlapček) prichádza polárny expres. Sprievodca (nadabovaný Tomom Hanksom) vyzve chlapca, aby nastúpil a vydal sa na cestu na severný pól za samotným Santa Clausom. A v tomto okamihu sa začína dobrodružstvo. The Polar Express je akčná adventúra v štýle Harryho Pottera. Prvá časť hry sa odohráva v útrobách samotného vlaku. Po tom čo sa chlapček zoznámi s ostatnými cestujúcimi prichádza prvý problém - deťom zmiznú cestovné lístky, ktorými sa musia preukázať sprievodcovi. Úvodné misie sa tak budú točiť okolo nájdenia cestovných lístkov, ktoré sú poskrývané v jednotlivých vagónoch a strážené zlými hračkami, ktoré musíme nenásilným spôsobom premôcť a tak sa nám otvorí prístup do ďalšej miestnosti, v ktorej na nás čaká podobná úloha. Expres sa míľovými krokmi blíži k samotnému severnému pólu a tu nastavajú ďalšie problémy – budeme musieť pomôcť dievčatku, ktorému sa aj druhýkrát stratil cestovný lístok, pomôžeme strojvodcom vlaku, ktorým sa rozpadla nejaká mašina, zúčastnime sa na servírovaní kakaa veselými a energickými čašníkmi za doprovodu rovnako energickej hudby. Až sa napokon dostaneme na severný pól. Situácia sa opäť zamotáva – kto videl film, vie o čom hovorím. Skupinka detí spolu s hlavným hrdinom sa oddelí od skupiny vedenej sprievodcom a nebezpečná jazda v odtrhnutom expresnom vozni privádza deti na úplne opačný koniec severného pólu. Odtiaľ sa musia pokorením nových prekážok dostať späť. Prejdeme si tak výrobňu hračiek, povozíme sa v špeciálnych turbo-výťahoch spájajúcich tie najodľahlejšie zákutia severného pólu, navštívime samotné zhromaždisko darčekov, odkiaľ sa vzducholoďou exportujú priamo do Santových saní (áno, zalietame si aj vzducholoďou). No a potom tu už je len samotný koniec – záverečné outro vystrihnuté z filmu.

Nenápadne som sa dostal k hlavnému mínusu tejto hry, ktorým je jej krátkosť. Normálny hráč ma hru prejdenú za pár hodín – ja som čistý hrací čas (ak nerátam občasné opakovanie určitých misií) odhadol na 4 hodinky. A do tých štyroch hodiniek si započítajte cca 10-15 minút filmových sekvencií odkopírovaných priamo z filmu – príjemne spríjemňujú hraniebez nich by bola hra o ničom.

GRAFIKA 6 / 10

Ako som už v úvode spomínal, film sa môže pochváliť takmer dokonalou audiovizuálnou stránkou. Pri animácií postáv vo filme bol použitý najmodernejší motion-capturing, takže pohyby postáv pôsobia reálnym dojmom. Mimika postáv, tváre, celý polárny expres a severný pól – skrátka celé prostredie v ktorom sa film odohráva, je nádherne farebné a postavy nemajú svojim výzorom ďaleko od skutočných hercov. V hre je to však troška ináč. Vizuálnou stránkou sa hra radí na úroveň Harryho Pottera. Postavy a samotné prostredie nesrší extra vysokým počtom polygónov a aj samotný polárny expres, či severný pól nie je taký pestrofarebný a na detaily bohatý ako v samotnom filme. Môžeme teda konštatovať, že grafická stránka hry nenadchne avšak ani neurazí. Ešteže sa v hre nachádza niekoľko scén zo samotného filmu.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie hry je veľmi jednoduché. Vystačíte si s pár tláčitkami klávesnice (smerové šípky pre pohyb, medzerovník pre skákanie + pár akčných kláves ako CTRL či SHIFT). TroškU na škodu je, že pri hre nevyužijeme na korigovanie pohybu myš, čo je spôsobené tým, že hra bola primárne vyvíjaná pre konzoly. Menu hry je však stvárnené nádherne. Je v tvare rozprávkovej knihy, v ktorej môžete listovať medzi jednotlivými kapitolami hry, dostanete sa cez ňu k bonusom, nastaveniam hry atď.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Po stránke hrateľnosti je to také, hm... vzhľadom na hernú dobu primerané. Pri hre sa nudiť určite nebudete aj keď v prvej časti hry (vo vlaku) sú jednotlivé misie na jedno kopyto. V prípade, že budete v hre zbierať aj rôzne bonusy v podobe hračiek poskrývaných v jednotlivých lokáciách otvorí sa vám v menu položka BONUSY zahrňujúca niekoľko mini-hier, s ktorými ste sa stretli počas hrania. Po odomknutí si ich môžete zahrať kedykoľvek a môžete prekonávať svoje rekordy, ktoré sa vám ukladajú do Hall Of Fame – rebríčka najlepších.

MULTIPLAYER

Hra nepodporuje hru viacerých hráčov.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Detskému hráčovi je náročnosť tak akurát. Odrastenejšie publikum nebude mať s prejdením hry problém, avšak jednotlivé pasáže bude musieť opakovať aj niekoľkokrát – napr. misia odohrávajúca sa na streche polárneho expresu – tej som dodnes neprišiel na koreň a ani neviem akou náhodou sa mi ju podarilo prejsť. Hráč má na začiatku 5 životov, ktoré si môže dopĺňať zbieraním mincí – za 20 nazbieraných mincí hráč obdrží +1 život.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Neurazia, autori im však ani veľmi neublížili. Mierny nadpriemer.

HUDBA 8 / 10

Hudba je na veľmi dobrej úrovni. V hre jej síce nie je veľa, objaví sa len v niektorých tanečných misiách, ale je živá a príjemná. Do tejto časti môžeme zaradiť taktiež dabing jednotlivých postáv. Postavy nahovorili tí istí ľudia ako v prípade filmu. Tom Hanks v roli cestovného sprievodcu/revízora je nezameniteľný. No a detským postavám nie je taktiež čo vyčítať. A keď tak teraz premýšľam, ono sa v hre toho ani veľa nenarozpráva. Výnimku tvoria už spomínané filmové sekvencie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Kanón, puška, vzduchovečka? Puška, ako by povedal pánko zo SuperStar :). Na najlepšie arkády hra nemá – taký Harry Potter na motívy filmu je komplexnejší a hlavne rozsiahlejší. Ak má pamäť neklame (a viem, že neklame), tak začiatkom roka sa objavil tretí herný Harry na motívy filmu Harry Potter a väzeň z Azkabanu, takže všetkým rodičom by som odporučil, aby svojim deťom radšej kúpili tento titul. No, ale zasa taký Polárny Express, môže vniesť do našich domácnosti tú pravú vianočnú atmosféru – dostaneme sa na severný pól, prejdeme sa romantickou zasneženou krajinou, ktorú by ste dnes na Slovensku márne hľadali.