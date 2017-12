Demo modernej vojenskej stratégie Will of Steel

23. dec 2004 o 23:58 Juraj Chrappa

V hlavnej úlohe hry stojí mladý námorník William Steel, ktorý je synom slávneho generála Thomasa Steela. Mladý William je vrhnutý priamo do tvrdých bojov, kde si môže odskúšať, čo ho v námornej akadémii naučili. V jeho koži budete bojovať v rôznych oblastiach vojnou sužovaného Afganistanu a Iraku. Spolu s ním môžete ovládať pozemné jednotky, bojové tanky, protilietadlové zbrane a mnohé ďalšie. V poslednej dobe v stratégiach zaužívaný RPG prvok sa tu prejaví možnosťou získavania rôznych vyznamenaní za statočnosť, ktoré zase umožnia využitie špeciálnych možností ako podpora delostrelectva, vzdušný útok, monitorovanie cez satelit a podobne. V hre sa nachádza dynamické slnko, čo prakticky znamená striedanie dňa a noci plus nechýba ani zmena počasia (dážď, hmla môžu spomaliť postup).

Will of Steel by mala vyjsť začiatkom budúceho roku (ten už je tu o pár dní!), takže si môžete hru vyskúšať v deme alebo si aspoň pozrieť screenshoty.

DOWNLOAD DEMO (191 MB)

Zdroj: www.3dgamers.com