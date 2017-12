Zem opäť navštívil asteroid

23. dec 2004 o 23:07 TASR

Phoenix/Pasadena 23. decembra (TASR) - Vedci z Arizonskej univerzity zaznamenali minulý týždeň blízky prelet asteroidu okolo Zeme. Podľa nich išlo o druhé najtesnejšie priblíženie asteroidu, ktoré pozorovali pozemské ďalekohľady.

Asteroid s označením 2004 YD5 preletel okolo Zeme vo vzdialenosti necelých 36.000 kilometrov. To znamená, že len tesne "podliezol" obežnú dráhu geostacionárnych satelitov. Sú to väčšinou televízne a telekomunikačné družice, ktoré "visia" na tom istom mieste orbity. Väčšina družíc sa však pohybuje vo výškach len niekoľko sto kilometrov.

Asteroid YD5 mal priemer necelých päť metrov a pre Zem nepredstavoval nebezpečenstvo. Ak by prenikol do atmosféry, okamžite by v dôsledku trenia explodoval.

Vedci objavili YD5 s dvojdňovým oneskorením v utorok 21. decembra. Už 19. decembra totiž prešiel bodom, v ktorom bol k Zemi najbližšie. Pretože prichádzal od Slnka, nedal sa skôr spozorovať. Jeho dráhu astronómovia vypočítali dodatočne.

Najväčšie priblíženie mal 30-metrový asteroid 2004 FH, ktorý našu planétu minul 18. marca. Vedci ho však objavili až v auguste a jeho dráhu tiež určili spätne. Zrážka s týmto telesom by mala pre Zem nedozerné následky.

Najväčším známym asteroidom, ktorý preletel okolo Zeme, bol 29. septembra Toutatis s dĺžkou 4,6 kilometra. Veľa menších objektov tohto druhu však zostane neobjavených, pretože obloha sa nemonitoruje systematicky.