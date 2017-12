Český Eurotel spúšťa od januára Push To Talk

Český mobilný operátor Eurotel Praha začal poskytovať technológiu Push To Talk, ktorá je obdobou vysielačky v mobilnom telefóne.

23. dec 2004 o 11:09 Marián Pavel - SME online

Technológia Push To Talk umožňuje spojenie s jedným alebo viacerými účastníkmi naraz. Funguje na jednoduchom princípe, keď si volajúci vyberie zo zoznamu kontaktov jednotlivcov alebo skupinu a stlačením špeciálneho tlačidla na mobile môže ihneď po uskutočnení spojenia signalizovaného pípnutím hovoriť. Spojenie je takmer okamžité, bez vytáčania čísla a čakania na spojenie hovoru. Rovnako ako vo vysielačke je komunikácia jednosmerná - hovorí jeden z účastníkov, zatiaľ čo ho príjemca počúva. Volajúci tak môže hovoriť s viacerými poslucháčmi naraz. Na príjem hovoru sa spravidla používa automatické prijatie hovoru cez hlasitý reproduktor.

Mobilné telefóny bude od začiatku pre Eurotel zabezpečovať Nokia, ktorá už má na trhu celkom slušný výber - modely 3230, 5140, 6020, 6170, 6260, 6600, 6670, 7610 a 7270.

Jedným z prvých klientov používajúcich skúšobne Push To Talk je Hasičský záchranný zbor Ministerstva vnútra Českej republiky. Hasiči si pochvaľujú nielen rýchlosť spojenia, ale aj celorepublikové pokrytie, ktoré nie je v prípade bežných analógových vysielačiek dostupné.

Cenové tarify oznámi Eurotel na začiatku roka 2005, keď začne službu komerčne ponúkať svojim zákazníkom.

Aj slovenskí zákazníci by sa mohli už čoskoro dočkať - spustenie technológie Push To Talk ohlásil na jar tohto roku globálny operátor Orange. Podľa pôvodnej tlačovej správy mal Push To Talk na Slovensku fungovať už v týchto dňoch, no slovenský Orange túto službu ešte stále pripravuje.