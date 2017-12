Science: Voda na Marse je najdôležitejším objavom roka 2004

23. dec 2004 o 0:00 TASR

Washington 23. decembra (TASR) - Nepriame dôkazy o existencii vody na Marse, ktoré priniesli marsochody Spirit a Opportunity, vyhlásil americký časopis Science vo svojom tradičnom koncoročnom rebríčku za najdôležitejší vedecký objav roku 2004.

"Neživé, jednoruké škatule na kolesách, ktoré sa túlajú po inej planéte, dokázali niečo, čo doteraz nedokázal žiaden človek," napísal časopis vo svojom komentári. "Objavili ďalšie miesto vo vesmíre, kde kedysi mohol existovať život."

Vozidlá Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) objavili zvlnené usadeniny, ktoré by mohli byť pozostatkami po slaných a kyslých moriach na Červenej planéte.

Na druhé miesto zaradil časopis Science objav nového ľudského druhu austrálskymi vedcami na indonézskom ostrove Flores, ktorého príslušníkom prischla prezývka hobiti. Títo ľudia, ktorí na ostrove žili ešte asi pred 13.000 rokmi, totiž dorastali do výšky iba jedného metra.

Viacero vedcov však medzičasom spochybnilo hypotézu o novom druhu. Odhadovaná výška "trpaslíkov" sa totiž zakladá len na jedinom výpočte podľa stehennej kosti. Ako pripomína český časopis Vesmír, niektoré pralesné populácie súčasného človeka (Pygmejovia, obyvatelia Andamanských ostrovov) nie sú oveľa vyšší. U ľudí z Floresu je skôr zaujímavejšia kapacita mozgu 380 kubických centimetrov, ktorá je menšia ako mali australopitekovia a druh Homo erectus, pričom práve za potomka jeho miestnej východoázijskej formy bývajú ľudia z Floresu najčastejšie považovaní.

Tretí najdôležitejší skutok roku 2004 majú na svojom konte juhokórejskí vedci, ktorým sa podarilo klonovať ľudské embryá, čím ukázali, že táto technológia je možná aj s ľudskými bunkami. Zároveň ide o dôležitý krok smerom k tzv. terapeutickému klonovaniu.

Ďalšie objavy nemajú konkrétne poradové číslo. Science oceňuje objasnenie úlohy tzv. junk DNA pri aktivácii génov a produkcii bielkovín, objav prvej známej dvojice navzájom sa obiehajúcich pulzarov (neutrónových hviezd) a odstrašujúce prognózy o tisícoch ohrozených druhov živočíchov vo voľnej prírode.

Pozornosť redakcie Science vzbudili aj nové formy partnerstiev medzi súkromným a verejným sektorom v oblasti výskumu a rozvojovej pomoci, ktoré by mohli vyústiť do "revolúcie v zdraví obyvateľstva". Tieto partnerstvá, ako napríklad Európskou komisiou podporované partnerstvo Európy a rozvojových krajín v oblasti klinických pokusov (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership), menia spôsob vývoja a výroby nových liekov.