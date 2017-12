Týždeň vo vede

(16. - 22. 12. 2004)

23. dec 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

q Khaled Karrai a Constanze Höhbergerová-Metzgerová z Ludwig-Maximilians Universität (Nemecko) laserom ochladili pozlátenú kremíkovú páku na meranie sily, hrubú iba 460 nanometrov, čím utlmili jej tepelné vibrácie. Je to dôležité pre vývoj supercitlivých prístrojov.

q Tím Georgea Churcha z Harvardovej univerzity (USA) vyvinul a úspešne vyskúšal novú metódu syntézy špecifických sekvencií DNA programovateľnými "DNA mikročipmi". Môže to zrevolucionalizovať laboratórnu produkciu génov. Cena: 20 000 "písmen" DNA za 1 USD.

q Sonda Cassini pracuje naplno. Tím Donalda Gurnetta z University of Iowa (USA) zistil, že blesky na Saturne sú miliónkrát silnejšie ako na Zemi, a že rotácia Saturnu sa spomaľuje.

q Donald Shemansky z Univerzity južnej Kalifornie (USA) zasa pozoroval masívnu erupciu atomárneho kyslíka zo Saturnovho vonkajšieho prstenca E. Eroduje a rozpadá sa?

q Do tretice Saturn. Larry Esposito z Coloradskej univerzity (USA) podporil názor, že prstence (na snímke) nejestvujú od samého vzniku tejto planéty, ale že sú to pomerne mladé útvary, dopĺňané ľadom z kolízií malých mesiacov. A aj mesiac Fobos si Saturn "odchytil".

q Carlo Barbante z Universitá di Venezia (Taliansko) s kolegami stanovil, že počas posledných 10 000 rokov (čiže holocénu) dopadalo každoročne na zemský povrch prevažne v oblastiach okolo pólov približne 14 000 ton meteorického materiálu, obsahujúceho irídium a platinu.

q Tím Mónicy Bettencourtovej-Diasovej z Cambridgeskej univerzity (Veľká Británia) určil 80 proteínových kináz (enzýmov, ktoré regulujú aktivitu iných bielkovín), podieľajúcich sa na bunkovom delení mušky drozofily. Obdobné ľudské kinázy môžu byť kľúčom k radu chorôb.

q Párenie je nákladné a v svojej "naj" forme nezaručuje dlhý život. Potvrdil to tím Johna Hunta z University of New South Wales (Austrália). Najlepšie kŕmené pokusné samce svrčka Teleogryllus commodus sa vyčerpávali nekonečným páriacim volaním a čoskoro uhynuli.

q Ming-Shiou Jeng z Academia Sinica (Taiwan) s kolegami vysvetlil záhadu krabov Xenograpsus testudinatus, prežívajúcich v pustom okolí prieduchov na morskom dne, chrliacich jedovaté plyny. Živia sa otráveným zooplanktónom, ktorý "sneží" na dno.

q Paul Whalen z University of Wisconsin (USA) s kolegami zistil, že pohľad na strachom rozšírené oči spúšťa automatickú reakciu v oblasti nášho mozgu zvanej amygdala. Väčšia plocha očného bielka podľa zobrazovania mozgov dobrovoľníkov fMRI "vysiela" strach.