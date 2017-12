S alkoholom rastú nádory rýchlejšie

23. dec 2004 o 0:00

Tím Jian-Wei Gua z Lekárskeho centra Mississippijskej univerzity ukázal, ako alkohol podporuje rast a šírenie rakoviny. Urýchľuje totiž produkciu rastového faktora, ktorý sa podieľa na vytváraní krvných ciev, zásobujúcich tumor. Napísal o tom britský New Scientist.

Vedci naočkovali do kuracích embryí ľudské rakovinové bunky. V porovnaní s kontrolnými embryami v nich rástli nádory dvakrát rýchlejšie. Až osemkrát rýchlejšie sa formovala sieť ciev, ktoré nádor zásobujú.

Naše telo každý deň produkuje nenormálne bunky, ktoré imunitný systém zničí. Keď však tieto bunky uniknú kontrole, začnú sa množiť a vytvárať malé zhluky, a práve alkohol ich môže podporiť pri zásobovaní krvou. Urýchli tak ich zhubnú premenu.

Niektoré genetické mutácie zvyšujú riziko vzniku rakoviny. Napríklad zmutovaný gén BRCA 1 a BRCA 2 môže u žien odštartovať nádorové bujnenie prsníkov alebo vaječníkov. "Vypnutie" génu LIMD1 je zas dôležitým medzníkom vo vývoji rakoviny pľúc. Podľa Gua by sa ľudia so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny mali alkoholu vyhýbať. Na druhej strane stále platí, že u väčšiny ľudí môže veľmi mierne pitie - najmä červeného vína - zdravie dokonca upevňovať.

Štúdia neukázala, ako by sa alkohol mohol podieľať na mutácii buniek. To, že stimuluje rast a šírenie cievnych formácií, by však mohlo vysvetľovať, prečo majú alkoholici červené nosy alebo pavúčie cievne "mapy" pod kožou. Podľa Chrisa Bishoffa z britského Výskumného centra rakoviny by nebolo od veci preskúmať, či alkoholici s výraznými povrchovými cievnymi zmenami sú naozaj náchylnejší na rakovinu. (ač)