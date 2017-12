Prečo futbaloví rozhodcovia bývajú občas slepí

Ľudský mozog dokáže fantastické veci. Čo však nedokáže, je ustrážiť presný moment, kedy sa futbalista dostane do ofsajdu. Podľa BBC k tomuto záveru dospel španielsky lekár Francisco Belda Maruenda zo španielskej Murcie. Napísal o tom do odborného časopis

23. dec 2004 o 0:00 Michal Ač

Panebože, toto že bol ofsajd? Pán rozhodca, kde ste sa pozerali? Reakcie Ronalda (Real Madrid, vľavo) a Inzaghiho (AC Miláno) po strelení neplatných gólov hovoria za všetko. FOTO - ČTK/AP



u British Medical Journal.

Za hranicami možností

Rozhodca musí súčasne udržať v svojom vizuálnom poli minimálne päť objektov: loptu, dvoch obrancov a dvoch útočníkov. Pri takej rýchlej hre ako futbal je to už za hranicami ľudských možností. Trvá totiž niekoľko sto milisekúnd, kým oko identifikuje objekt a zameria sa naň. Za ten čas môže šprintujúci hráč zmeniť pozíciu minimálne o 70 centimetrov, čo je dosť na to, aby sa dostal do alebo z ofsajdu.

Z neschopnosti zachytiť túto zmenu vyplývajú neúmyselné chyby, ktoré mnohí fanúšikovia môžu ohodnotiť inak. Súťaženie je dnes také zúrivé, že podľa Maruendu môžu mať rozhodcovské chyby ďalekosiahle následky.

Chyby, ktoré rozhodovali

BBC uvádza niekoľko známych príkladov chýb rozhodcov. Vo finále majstrovstiev sveta (1966) Hurstov gól do siete Nemecka rozhodol o výsledku 4:2, aj keď lopta sa zjavne za čiaru nedostala. V roku 1971 v anglickej lige stratil Leeds titul po tom, čo dostal gól so 16. tímom tabuľky West Bromwich Albion, pričom minimálne dvaja hráči Albionu stáli v ofsajde. Vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v roku 1986 skóroval Argentínčan Maradona proti Angličanom rukou, rozhodca to však nevidel. V roku 1996 vo štvrťfinále európskeho šampionátu strelil Španiel Salinas regulárny gól Angličanom, rozhodca ho však neuznal, a po remíze 0:0 vyhrali ostrovania na penalty.

Podobných rozhodcovských chýb by sa našlo oveľa viac. Maruenda preto navrhuje, aby sa počas hry používal videozáznam a iné moderné prostriedky, ktoré by riziko ľudských chýb prakticky vylúčili.

Náhoda je súčasť hry

Bývalý vrcholový rozhodca Jeff Winter, ktorý odišiel na odpočinok po tohtoročnom finále anglického FA-Cupu, povedal pre internetové BBC News, že španielsky lekár sa podľa všetkého nemýli. Dodal však, že chyby rozhodcov treba považovať za súčasť hry rovnako, ako chyby hráčov.

"Môžete použiť modernú technológiu a dosiahnuť stopercentnú presnosť, atmosféra futbalu to však nedovolí," myslí si Winter. "Čo by asi urobilo 22 hráčov a 70-tisíc fanúšikov, keby po každej spornej situácii rozhodca musel zastaviť hru?"

Nuž, asi by sa im to nepáčilo, a futbal by stratil veľa na svojej príťažlivosti. Perfekcionistom, ktorí túžia vylúčiť chyby a náhodu z hry, možno odporučiť skôr šach. Presnejšie jeho počítačovú podobu, lebo chladné stroje sa dnes už skutočne aj pri kráľovskej hre zvyknú mýliť oveľa menej ako emotívni ľudia.