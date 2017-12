Info a screeny ku gangsterskej akcii 25 To Life

22. dec 2004 o 19:02 Juraj Chrappa

Realistické prostredia sú podporené vysokou interaktivitou - húkajúce autoalarmy, štekajúci psy, chodci sú nezdielnou súčasťou herného sveta. Postavy sú plne prispôsobiteľné vášmu vkusu a štýlu. V boji vám pomôže široký arzenál streľných a bodných zbraní. Do drsnej akcie vyhráva klasická rapová music ale aj najnovšie hity z hitparád.

O 25 To Life toho nevieme nič viac, hra však vyzerá byť v GTA štýle, preto to nebude mať jednoduché, ak chce do krimi žánru priniesť niečo nové. Prvé ukážky z hry nájdete na týchto screenshotoch. Hru uvidíme na PC, PS2 a Xboxe.

Zdroj:PR