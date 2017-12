Sly 2: Band of Thieves - komixová banda zlodejov

Ak si myslíte, že Dannyho 11tka bola perfektne zohraná lupičská banda, či Talianska prácička perfektne zvládnutá akcia zločineckých mozgov, tak verte, že sa hlboko, ale fakt hlboko, mýlite. Ešte ste totiž nezažili zlodejské trio medvedíka čistotného, hroc

22. dec 2004 o 0:00 Milo Gracík

ha a korytniaka pri "práci". To sa však dá ľahko napraviť, Sly 2: Band of Thieves je už tu. Sly 2 je 3D stealth plošinovka vyvedená v kreslenej cell-shade grafike. Príbehom nadväzuje na jednotku, no podrobnosti prezrádzať nebudem, snáď iba to, že "dobrý" zloduch len tak ľahko nezomiera.

Podtitul Band of Thieves (Banda zlodejov) jasne napovedá, že Sly 2 dáva definitívne pá-pá individualizmu, špinavú (no zábavnú) prácu si nevyžerie iba Sly, ale svoje si užije i hlavička Bentley a pästička Murray. Na rozdiel od jednotky môžete, vlastne musíte, hrať za všetkých členov vašej zločineckej bandy. Akrobat Sly je majster zlodej zo starej školy ako Arsén Lupin, šikovnosť a pohyblivosť, schopnosť nepozorovane sa zakrádať, liezť po strechách, a tenkých povrazoch – to všetko robí so šikovnosťou kung-fu opičiaka. Hroch Murray, ktorý i napriek ružovému outfitu dospel a hlavne zdrsnel, teraz mláti protivníkov s ľahkosťou profesionálneho wrestlera, pričom po ranu nechodí ďaleko. Hlavička Bentley má talent na ovládanie rôznych strojov, hackovanie a bezpečnostné systémy, no uživil by sa i ako pracovník demolačnej čaty.

GRAFIKA 9 / 10

GeniálnA! Už i tak parádnu grafiku prvého dielu autori vylepšili takmer do nebeského dokonalizmu. Uznávam, že nie každému sadne kreslená cell-shade grafika, no kto raz uvidí Sly 2 v pohybe, ten to už len tak ľahko nerozchodí. Rozľahlé úrovne s neobmedzenou dohľadnosťou, prekrásna grafika, deštruktibilita prostredia, dokonalá animácia a božská plynulosť. Proste a jasne vizuálna stránka tejto hry trhá všetky rekordy namakanosti.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie každej postavy, bez ohľadu na jej fyzické dispozície, či vykonávanú činnosť je intuitívne a bezproblémové. Kto už hral aspoň jednu plošinovku v živote, nebude mať žiaden problém. Špeciálne akcie a pohyby sú vždy podrobne vysvetlené. Zaujímavé je grafické rozhranie, ktoré na prvý pohľad nevidíte, zobrazí sa totiž až po stlačení L3, vrátane rýchlej grafickej nápovedy kam nasmerovať ďalšie kroky, i s grafickým a farebným rozlíšením, ktorého charakteru sa daná úloha týka. Za túto drobnosť budete veľmi vďační, vzhľadom na absenciu mapy a rozsiahlosti prostredia každej z ôsmich úrovní. Parádny život, teda navigácia. Zaujímavý je tiež detektor aktivity nepriateľov, ktorý sme mali možnosť vidieť v jednej parádnej hre, ktorou sa autori Sly hodne inšpirovali (áno, je to MGS:) Ďalšou takouto inšpiráciou je ďalekohľad (v podstate zoomovací pohľad z vlastných očí) je opäť skrytý pod R3 (dúfam, že som ich neprehodil, radšej konzultujte manuál). Ukladanie sa deje automaticky (môžete síce ukladať aj manuálne, no hru začínate z posledného checkpointu), no checkpointy sú rozosiate celkom bohato, takže žiaden problém. Nahrávacie časy zažijete prakticky iba pri prechode medzi jednotlivými lokalitami úrovne, a i tie sú minimalizované na parádne nízku úroveň. Menu je spracované na jednotku, nielen čo sa týka užitočnosti a prehľadnosti ale aj štýlového dizajnu. Pre mňa bol vítaný nielen prehľad úloh (ako v nejakej RPG), ale tiež užitočné hinty k úspešnému splneniu každej úlohy.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Hrateľnosť Sly 2 radikálne definuje možnosť hrania za tri rozdielne postavy, pričom vďaka ich špecifickým schopnostiam je štýl hrania za každú z nich dostatočne rozdielny. Nuda a jednotvárnosť rozhodne nehrozí. Napriek tomu, že prakticky môžete ovládať ktorúkoľvek postavu kedy vy chcete (dve vegetujúce postavy sa schovávajú v safehouse), v skutočnosti je voľba postavy striktne daná úlohou. Každá úloha je totiž výhradne určená špecifickej postave, takže úlohu pre Murraya nemôžete splniť so Slyom. Toto obmedzenie je však k dobru veci, pomáha udržať celistvosť a dramatičnosť hrania. Príjemnou zmenou sú nekonečné životy, takže po vašom úmrtí (áno, i taký majster ako Sly sa sem tam utne) sa nič zvláštne nestane, prakticky bez väčšieho prerušenia pokračujete v hraní. Ďalšou zaujímavou novinkou je možnosť okrádať nepriateľov, čo je veľmi užitočné, keďže takto môžete získavať napr. kľúče a iné veci potrebné na ďalší postup. Vlastníci USB headsetu (napr. toho, ktorý používate pri hraní SOCOM) nebudú musieť nechať na svoj nástroj i naďalej padať prach, pri hraní Sly 2 ho totiž môžu kľudne používať, stane sa im užitočným pomocníkom. Ak použijete headset, bude vám Bentley svoje rady šepkať priamo do ucha, a svojimi zvukovými prejavmi dokážete odlákať stráže (podobne ako klopkaním v MGS). Výborný nápad!

MULTIPLAYER

Žiadny multiplayer, žiadne hodnotenie ;).

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Čo by to bolo za grotesku bez šialene znejúcich zvukových efetov, a presne tohto smeru sa tiež pevne drží Sly 2. A treba podotknúť, že viac než vhodne, ako iste zistíte sami po niekoľkých minútach hrania. Dabing je rovnaký ako v jednotke, teda nadmieru kvalitný. Animované filmy od Disneyho s paletou filmových hviezd sa vôbec nechytajú na hercov, ktorí trio hlavných hrdinov nahovorili. Ba čo nahovorili, oni sa do nich proste vcítili a na chvíľu nimi skutočne boli - prefíkaným Slyom, dobromyseľným Murrayom a ukecaným Bentlym. Smrk, to musel byť špica zážitok!.

HUDBA 8 / 10

Famózna. Aj keď osobne dávam prednosť epickým chorálom, či elektronickým vypalovačkám, príjemný atmosferický jazzík (a nielen on) presne trafil štýl hry po hlavičke. Tento hudobný imidž proste sedí Slyovi viac než cisárovi nové šaty.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

IQ protivníkov je fakt na slušnej úrovni. Zaujímavým prvkom sú napríklad stráže vybavené baterkou, ktorá funguje obdobne ako svetlomety v MGS, t.j. ak stúpite do jej svetla, ste v p*****, no ak sa jej úspešne vyhnete tak vás stráž nevidí ani keď jej stojíte pred nosom. Na plošinovku je tu netradične kvalitná spolupráca protivníkov, ktorí po vašom odhalení nielenže idú tvrdo po vás, ale privolávajú si aj posily, ktoré po vás slepo nebežia, ale vhodne vám nabiehajú do cesty. A vtedy vám skutočne začína horieť "koudel" pod zadkom, hlavne ak nehráte za mrštného Sly - hovorte mi Jackie Chan - Coopera ale dýchavičného ťažkotonážneho svalovca Murraya. Do už raz prejdených úrovní sa môžete vracať, no nejakú veľkú motiváciu k tomu nemáte. Rozsiahle exteriéry úrovní sú vždy doplnené o niekoľko interiérových misií, rozsiahlosť hry je v porovnaní s jednotkou až trojnásobná. V rámci úrovne je váš pohyb prakticky neobmedzený, no postupnosť plnenia úloh je lineárna, i keď niekedy máte na výber z niekoľkých úloh naraz (t.j. nezáleží na poradí v ktorom ich dokončíte).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Ak ste sa ešte nerozhodli, či si pod stromček zadovážite Ratchet & Clank 3, Jak 3 alebo dokonca GTA: San Andreas, skúste sa pozrieť po šibalskom medvedíkovi čistotnom a jeho zlodejskej parte. U mňa totiž Sly 2 víťazí aj v porovnaní s takouto hviezdnou konšteláciou. Skúste, určite nebudete sklamaní. Vtip, nápad, atmosféra plus solídne spracovanie - výsledkom je parádna zábava.