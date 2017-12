Return To Mysterious Island – rendezvous s kapitánom Nemom

Do predvianočnej nádielky nových hier pribudla ďalšia adventúra produkovaná firmou Adventure Company z dielne štúdia Kheops využívajúc námety románov Julesa Verna.

23. dec 2004 o 14:40 Mário Dubec

Ocitnete sa v koži mladej sólo–námorníčky Miny, ktorá sa v Južnom Pacifiku dostala do búrky a nakoniec stroskotala na opustenom ostrove. Začiatok nie je síce príliš originálny, aspekt búrky však má širšiu súvislosť, ktorú nebudem prezrádzať. Zamrzí sekanie videa a zvuku na začiatku úvodnej animácie... nepodarilo sa nám túto chybičku nijako odstrániť.

Čo sa týka žánru, jedná sa o klasickú point and click adventúru. Svojimi prvkami pripomenie zopár iných titulov, ale autori zvolili aj vlastný prístup.

Na vysokej úrovni je kombinovateľnosť nájdených predmetov. Každý, ktorý zdvihnete sa ukladá do tzv. transit area, odkiaľ ich automatikou alebo ručne rozložíte po inventáry. Ten je naozaj veľký, čo občas spôsobuje neprehľadnosť a tak ani neviete, čo všetko nosíte so sebou. Keď už predmety nájdete a rozložíte do inventára, ešte zďaleka nemáte vyhrané. Väčšina z nich totiž sama o sebe na nič neslúži. Potrebujete ich vzájomne skombinovať. Výhodou je, že jeden predmet môže byť „prísadou“ do viacerých hotových produktov a väčšina produktov sa dá naspäť rozložiť na pôvodné zložky. Pri tomto kombinovaní vám ku koncu hry pomôže encyklopédia... ktorú sa vám konečne podarí zapnúť. Asi od polovice hry vám bude nápomocná ešte aj malá opička.

Súčasťou inventára je i multifunkčné zariadenie vo veľkosti hodiniek, obsahujúce mobilný telefón (stará dobrá Syberia :), GPRS, internet a encyklopédiu. Hoci to vyzerá zaujímavo a veľmi užitočne, v hre tento vynález takmer nevyužijete. Najskôr je celé zariadenie vybité, a keď ho konečne naštartujete, volať nemôžete, prijatie hovorov je tiež len chabý (a naviac absurdný) doplnok. Ani tie tri články z internetu vás v deji neposunú a bez encyklopédie sa skalnejší hráči tiež zaobídu. (Tom Hanks by to v Stroskotancovi vedel využiť lepšie;-) ).

Pozitívom tejto adventúry je nelineárnosť a nakoniec i rôzne konce... presnejšie povedané, rovnaké konce ale rôzne riešenia.

Fajn doplnkom je bodovanie. Za každý nájdený/skombinovaný predmet a vyriešenú úlohu dostávate rôzny počet bodov a za každých sto vám do galérie v hlavnom menu hry pribudnú bonusové artwork obrázky. Maličkosť, ale poteší. V galérii máte ešte úvodnú a záverečnú animáciu a kreslené čierno-biele skice. (Aby ste boli v obraze, v rámci hry sú použité miesto cut-scén... tvorcovia si uľahčili prácu).

GRAFIKA 7 / 10

Dej sa odohráva na malom ostrove a v jeho rôznych zákutiach. Prostredia sú síce pomerne odlišné, je ich však dosť málo. Vyrenderované sú pekne, s plnosťou farieb a detailov, len sú dosť mŕtve, aj keď sa tu i tam niečo pohne. Grafické prostredie ponúka voľnosť pohľadu do strán. Túto dnes už bežnú charakteristiku využili tvorcovia dôkladne a vy sa budete musieť naozaj poriadne obzerať, aby ste zbadali, čo treba. Prechody medzi pozíciami sa dejú štýlom skoku a postupným stmavovaním - ako jemné prestrihy vo filmoch. Na nebi v časti bližšie pri zemi vidieť pravidelne sa opakujúce modré pásiky. Nie je však dôvod k rozhorčeniu – majú tam byť a počas hry zistíte, prečo. Renderovanie grafiky je klasicky v softvérovom alebo hardvérovom móde.

INTERFACE 8 / 10

Interface je dosť prehľadný a intuitívny. V samotnej hre je samozrejmosťou prístup do inventára pravým tlačidlom myši. Inventár je interaktívnym menu a nepostrádateľnou súčasťou hry. Kurzor sa vám mení podľa možnej akcie a je spolu so svojimi ikonami skutočným pomocníkom.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Vďaka nelineárnosti deja a rôznym variantom riešenia problémov je hrateľnosť dobrá. Iba dobrá práve pre krátkosť celej hry. Hra je taká jednohubka, ako krátky paperback. Nenarazíte ani na žiadne zvláštnosti alebo osobitosti. Spestrením je hádam iba "bojová" pasáž s opicami či prestrelky s robotmi navrhnutými na ochranu Nautila.

MULTIPLAYER

To čo vždy...adventúry nemávajú multiplayer. V zásade by to nevadilo, len škoda, že hru dohráte za pár hodín.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

K tomu, aby prostredia pôsobili živo prispieva aj kvalitné ozvučenie okolia. Zaujímavosťou sú občasné zemetrasenia spôsobené činnou sopkou. Zo zvuku i sily otrasov už len čakáte, kedy to "buchne".

HUDBA 6 / 10

Znie atmosféricky, upokojujúco, i "akčne", no keď sa do nej započúvate, zistíte, ako jej je málo a tak sa vám jednotlivé melódie rýchlo opočúvajú. Popravde, najkrajšou sa mi zdala hudba orgánu inštalovaného v ponorke Nautilus na konci hry.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Prístup k problémom je osobitý. Náročnosť však paradoxne znižuje možnosť riešiť ich rôznym spôsobom. Načo by ste sa trápili nad jedným variantom, keď máte po ruke ďalšie dva? Na druhej strane sa tým autori vyhli problému zaseknutia sa v priebehu hry.

Ani puzzle nie sú ničím výnimočné. Väčšina z nich má rovnaký kľúč riešenia a tie ostatné sú skôr doplnkom. Osobitnou kapitolou je ešte spomínaná technika kombinovania predmetov. Vyriešená je naozaj kreatívne, ale pohodlnejší môžu vziať jeden predmet, a proste ho skúšať kombinovať s každým ďalším a občas sa už trafia. Ešteže je väčšina kombinácií viacprvková.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Je až záhadou, prečo v poslednej dobe vychádzajú prevažne jednoduché adventúry. Predsa keď už niekto siahne po tomto žánri, chce si potrápiť hlavu a aj dĺžka a zaujímavosť príbehu sa cení. Return to Mysterious Island nemá ani dostatočnú náročnosť, ani dlhý pútavý príbeh a jedinou záhadou v hre je neznámy duch, ktorého identitu už z názvu každý vytuší. Napriek tomu z hry možno pobadať relatívne veľký potenciál štúdia Kheops a možno keď pilne popracujú, nabudúce ich ďalšia adventúra dostane lepšie hodnotenie.