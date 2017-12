Do väzenia za použitie mobilu

Sedemnásťročnú Američanku zo štátu New York sudca poslal do väzenia na 21 dní za to, že jej pri pojednávaní v súdnej sieni opakovane zazvonil mobil. "Ak neviete, ako sa vypína, zoznámte ho so svojou topánkou," povedal jej nazlostene pri prvom incidente,

24. dec 2004 o 21:24

pri ďalšom už nasledoval nemilosrdný trest. Tínedžerka bola na súde pre držanie drog, za čo bola napokon odsúdená na 45 dní - oba tresty si však môže odpykať naraz. (tb, ap)