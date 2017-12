Viete, ako sa správať na internete?

E-mailové desatoro 1. Plne využívajte kolónku Predmet v e-mailovej správe. Nesprávne sú predmety ako Ahoj, Odpoveď, či dokonca E-mail, vhodné je presne uviesť účel listu. Nebojte sa dlhších názvov ("Predbežná správa o priebehu rokovaní") - za dobré možno považovať predmety s dĺžkou okolo 30 znakov. 2. Do hlavičky "To" píšte mená tých, ktorých sa e-mail bezprostredne týka, do "CC" patria tí, pre ktorých má správa iba informačnú hodnotu. Uvedomte si, že každá tu uvedená osoba bude automaticky vedieť o ďalších adresátoch e-mailu. Ak je to nutné, chráňte súkromie príjemcu tým, že jeho e-mail uvediete v kolónke "BCC". Zároveň sa však k tejto možnosti uchyľujte iba vtedy, keď neexistuje iná možnosť. 3. Neposielajte e-mailom veľké súbory - keď, tak iba na vyžiadanie adresáta. Pamätajte, že nie každý má rýchle pripojenie a niektorí ľudia dokonca platia za každý prenesený megabajt. Štandardom je neposielať e-maily väčšie ako 60 Kb. 4. Neposielajte spam (nevyžiadané komerčné ponuky) a reťazové e-maily. Vyhýbajte sa tiež akýmkoľvek e-mailom posielaným hromadne - ak chcete viacerým poslať e-mail s rovnakým obsahom, radšej napíšte každému osobitne. 5. Dbajte na význam vašich slov, úsmevy alebo smajlíky voľte opatrne. Nepoužívajte VEĽKÉ PÍSMENÁ, ľudia si budú myslieť, že na nich kričíte. Buďte stručný a vecný. 6. Pri reakcii na e-mail odcitujte iba tú časť, na ktorú chcete odpovedať. Nezaťažujte poštu zbytočným textom, ktorý neprináša žiaden obsah. HTML maily používajte iba v prípade nutnosti. S diakritikou píšte iba tam, kde sú reálne možnosti na jej správne prečítanie. Upozornite ľudí v podpise vášho mailu, že ste schopní čítať e-maily v stredoeurópskom kódovaní. 7. Na maily odpovedajte do 48 hodín. Ak niekto do tohto termínu neodpovie vám, pokojne sa mu pripomeňte. Nezabudnite pritom k svojej žiadosti ešte raz pribaliť svoju pôvodnú správu. 8. Podpis umiestnený na konci e-mailu má obsahovať základné informácie o vás - meno, pracovnú pozíciu, prípadne adresu či telefón. Nemal by však v žiadnom prípade presiahnuť 4-5 riadkov. 9. Ak sa prihlásite do e-mailovej konferencie, najskôr si preštudujte staršie príspevky, potom chvíľu sledujte správanie ľudí a až potom sami píšte. 10. Nerobte nič, čo nechcete, aby iní robili vám a akceptujte všetky špecifické požiadavky komunity, do ktorej chcete patriť.