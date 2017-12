Nebo bude opäť v plameňoch

Tichomorské boje druhej svetovej vojny nemusia byť len dobrou inšpiráciou pre akčnú hru, ktorú sme recenzovali pred týždňom. Už niekoľkokrát sa stali aj námetom pre realistické letecké simulácie. Spojením týchto kulís a svetovo preslávenej série IL2-Stur

23. dec 2004 o 21:23 MICHAL GARDIAN

movik vznikol čerstvý prírastok s titulom Pacific Fighters.

Musíme však hneď upozorniť, že pre bežného počítačového hráča môže byť Pacific Fighters skôr veľkým herným sklamaním. Je tu neveľký výber nových pilotovateľných strojov (hoci škatuľa sľubuje oveľa väčšie hody), iba pár samostatných nekreatívnych misií, trestuhodne boli vynechané možnosti torpédovať za japonskú stranu, a navyše nudná kariéra za každú stranu konfliktu, v ktorej navyše mnohé akcie vyzerajú ako vyklonované. Objektívne teda treba uznať, že Pacific Fighters sa dostal z hľadiska vyladenia hrateľnosti do predaja trocha skôr, ako si zaslúžil.

Virtuálnemu pilotovi bažiacemu po historickej vernosti to však bude jedno. Autori sú jednak povestní tým, že do svojich hier postupne pridávajú tony ďalších strojov a iných noviniek zadarmo vo forme prídavkov stiahnuteľných z internetu. O nové lietadlá sa teda časom vôbec nemusíme báť. Zatiaľ sú tu prakticky nekonečné možnosti cibrenia ovládania svetoznámych strojov A6M Zero, Ki-61 Tony, Ki-43 Oscar, F4F Wildcat, Vought F4U Corsair a ďalších. Tie sú opäť vymodelované úchvatne čo do grafickej podoby a okrem zopár výhrad aj s vernými letovými vlastnosťami.

Navyše je tu, samozrejme, prítomný boj z lietadlových lodí a len sám tréning pristátia na nich je pre fanúšikov leteckých simulácií rajom. Čo na tom, že sú si misie podobné a v mnohých ide len o hliadkové lety, kde sa prakticky nič nestane. Veď to je realita a na nej si tento druh hier zakladá.

Aj spracovanie grafiky a iných aspektov hry je pre milovníkov tradície série IL2-Sturmovik ideálne. Objektívne výhrady by sa našli, ale bez týchto chybičiek by to možno ani nebolo ono.

Ak teda v predvianočnom čase ešte hľadáte herný tip pre staršie publikum, Pacific Fighters môže byť najmä pre milovníkov vojenskej histórie letectva tým správnym výberom.

Odporučená konfigurácia: procesor 1500 Mhz, 256 MB RAM, DX8 grafická karta

