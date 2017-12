Počet počítačov sa zdvojnásobí

21. dec 2004 o 21:13

Počet osobných počítačov na celom svete by sa mal do roku 2010 zdvojnásobiť na 1,3 miliardy, odhaduje Forrester Research. Rast budú poháňať najmä nové trhy ako Čína, Rusko a India, kde sa predá až tretina všetkých nových počítačov. Podľa analytikov na týchto trhoch čoskoro ustúpia do pozadia veľkí zahraniční hráči a presadia sa skôr domáci, lacnejší výrobcovia PC. (bbc)