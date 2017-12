Hacker z NASA dostal šesť mesiacov

Mladík z Portlandu bol odsúdený na šesť mesiacov väzenia za to, že v roku 2001 prenikol do počítačového systému vesmírneho centra NASA. Na súde povedal, že len "hľadal miesto, kde by si mohol uložiť filmy". Technikom NASA trvalo niekoľko hodín, kým problé

21. dec 2004 o 21:20

0 m odhalili a bezpečnostný nedostatok odstránili. Škodu spôsobenú výpadkom systému NASA vyčíslila na 200-tisíc dolárov, túto sumu jej teraz bude musieť mladík uhradiť. V čase útoku mal hacker len 17 rokov a bol študentom strednej školy pre nadané deti, v súčasnosti študuje počítačové vedy na univerzite. Štúdium však bude mať aj po návrate z väzenia ťažké, pretože najbližšie tri roky bude mať podľa rozhodnutia súdu len obmedzený prístup k počítaču. (ap)