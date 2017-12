Môžu prístroje na letisku poškodiť vaše fotografie?

Váš digitálny fotoaparát aj polovodičové pamäťové karty, ktoré sa v ňom používajú, sú pri prechode röntgenovými skenermi a detektormi kovov na letiskách v bezpečí pred poškodením. Pozor však na analógové filmy!

23. dec 2004 o 8:22 Milan Gigel

Medzinárodná asociácia I3A spolu s najväčším producentom pamäťových kariet, spoločnosťou Sandisk, dlhodobo monitorujú vplyv elektromagnetických žiarení na fotografický materiál a zariadenia analógovej a digitálnej fotografie. Podľa ich spoločného vyhlásenia ich posledný výskum preukázal, že digitálne fotografické prístroje i napriek obsiahnutým citlivým CCD a CMOS snímačom nie sú náchylné na poškodenie röntgenovým žiarením, ktoré je využívané v screeningových zariadeniach pre prehliadanie batožiny. Rovnako nebolo zistené žiadne poškodenie polovodičových pamäťových kariet alebo ich obsahu.

Iná je však situácia pri filmoch, ktoré sú používané pri analógovej fotografii. Filmy s citlivosťou ISO 800 a vyššou môžu byť už pri jedinom prechode röntgenovým monitorovacím zariadením poškodené, alebo môže byť znížená kvalita snímok, ktoré sú na nich uložené. Pri filmoch s nižšími citlivosťami môže dôjsť k poškodeniu pri opakovanom prechádzaní screenermi, keďže záťaž sa pri každom prechode kumuluje.

Skúmaný bol i vplyv elektromagnetických zariadení, ktoré sa používajú na detekciu prítomnosti kovov. Tu nezaznamenali žiadnu negatívnu súvislosť s fotografickou technikou. Ak sa chystáte letecky na cestu do zahraničia, nemáte sa pri digitálnej technike čoho obávať. Pri analógu však buďte obozretní.

Hrozbu magnetov netreba preceňovať

Doba sa mení, mýty však ostávajú. Hoci magnet už dávno nie je pre elektronické prístroje a dáta takým veľkým strašiakom, ako v minulosti, mnohí sa ho stále boja - moja svokra napríklad dodnes trpí utkvelou predstavou, že ak niekto zabudne na jej 40-ročnej chladničke magnet, tak jej ju pokazí.

Keď som začiatkom minulého týždňa zabudol po testoch pevného disku odstrániť jeho obsah a nechcelo sa mi pripájať ho opäť k počítaču, aby som dáta "zneškodnil", napadlo mi vyskúšať to s veľkým reproduktorovým magnetom - podarí sa s ním dáta na disku zničiť?

Z jednodňového experimentu sa napokon stala zábava na týždeň. Ako prvý sa stal cieľom môjho záujmu 2,5" pevný disk s kritickými dátami. Postupným opakovaním a čítaním dát som zistil, že neutrpeli žiadne poškodenie pri minútovom, hodinovom ba ani poldňovom priložení magnetu na telo pevného disku do oblasti, kde sa nachádzajú platne pre záznam.

Ak obstál notebookový 2,5" pevný disk, prečo by mali zlyhať klasické pevné disky v počítačoch? Tradičné 3,5" pevné disky si počínali vo vypnutom stave rovnako dobre. Všetky dáta zostali čitateľné. Zdá sa, že dnešné záznamové médiá, na rozdiel od diskiet, prežijú i silný magnetický útok. Samozrejme iba do istej intenzity, pretože čo sa dalo magnetom zapísať, musí sa ním dať i vymazať - intenzita magnetu by však musela byť veľmi silná, pretože ten môj na zničenie nestačil.

Preveril som preto, ako bude na prítomnosť silného magnetu reagovať zapnutý pevný disk počas jeho behu. Zistil som, že ak je dostatočne blízko, hlavičky disku začnú poskakovať na začiatok média a späť, akoby sa nevedeli "trafiť" na to správne miesto. Ak by v danom momente prebiehal zápis, mohlo by dôjsť k poškodeniu už dát, i keď to nie je pravdepodobné. Ak silný magnet položíte súoso s platňami, jednoducho sa prestanú točiť a zastanú. Pevný disk zostane paralyzovaný, no dáta sú stále v bezpečí.