Kto neposlúchne TÚ, mal by dostať zákaz činnosti

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) - Telekomunikačný úrad SR (TÚ) navrhuje zapracovať do pripravovanej novely zákona o elektronických komunikáciách aj ustanovenie, aby mohol firmám konajúcim v rozpore s jeho ...

21. dec 2004 o 12:30

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) - Telekomunikačný úrad SR (TÚ) navrhuje zapracovať do pripravovanej novely zákona o elektronických komunikáciách aj ustanovenie, aby mohol firmám konajúcim v rozpore s jeho rozhodnutiami uložiť pokutu až 20 mil. Sk a za opakované porušenie povinnosti rozhodnúť o zákaze ich činnosti. "Úrad tieto zmeny navrhuje na základe skúseností napríklad s firmou Slovak Telecom, ale aj ďalšími subjektmi," povedal pre agentúru SITA hovorca TÚ Roman Vavro.

Úrad svoj návrh zdôvodňuje tým, že zatiaľ môže ukladať pokutu len do 50 tis. Sk podľa správneho poriadku a podnikom sa viac tak oplatí nedodržiavať ním uložené povinnosti. Ako argument pre zákaz činnosti úrad uviedol, že finančne silné podniky radšej opakovane platia pokuty, ako by mali konať v súlade so zákonom.

Nové ustanovenia navrhuje TÚ do novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorý pripravuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT). Rezort pritom oslovil viacero subjektov, aby mu predložili návrhy na možné zmeny. Samotné ministerstvo plánuje do novely zapracovať pripomienky hodnotiacej správy Európskej komisie. Pripomienky by mali oslovení odovzdať do 15. januára 2005, do zákonodarného zboru by sa však mal nový legislatívny predpis dostať až omnoho neskôr. "Novelu chceme pripraviť na základe našich skúseností s praktickým fungovaním zákona v prvom roku jeho účinnosti. Vzhľadom na to, že ministerstvo chce dať dôraz aj na komplexnosť a kvalitu pripravovaných zmien a novela bude musieť prejsť zložitým a zdĺhavým legislatívnym procesom, do parlamentu by sa mala podľa nášho predpokladu dostať až na jeseň," povedal pre agentúru SITA Milan Herman z odboru telekomunikácií MDPT.

K novele chce predložiť pripomienky aj Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO). Ako pre agentúru SITA povedal jej predseda Vladimír Ondrovič, telekomunikační operátori sa opätovne prostredníctvom zmeny legislatívy pokúsia zmeniť povinnosť, na základe ktorej musia financovať zariadenia potrebné pre odpočúvanie, čo je vzhľadom na vysoké náklady pre niektoré podniky likvidačné. "Ak chce štát zabezpečiť odpočúvanie, mal by si náklady prefinancovať sám," vyhlásil Ondrovič.