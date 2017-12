Týždenný prehľad článkov na MOBIL.SME.SK 11.12. – 17.12.2004

Prinášame vám opäť týždenný prehľad článkov, ktoré ste našli na MOBIL.SME.SK.

21. dec 2004 o 0:04

Európskej komisii sa nepáčia ceny roamingových hovorov, ktoré si účtujú európski mobilní operátori. Nazdáva sa, že ľudia za telefonovanie z mobilu platia v zahraničí príliš draho. Bude sa s tým niečo robiť?

Orange sa riadne lepí smola na päty. Pobabraná vianočná akcia, ktorú už niekoľko týždňov sprevádzajú problémy a hnev zákazníkov skončila úplným fiaskom. Operátor musel pre nedostatok tovaru na sklade s okamžitou platnosťou zastaviť vydávanie nových telefónov existujúcim zákazníkom, aby sa do Vianoc ušlo na tých nových...

Pod ťarchou predchádzajúcich správ sa skromne krčí tá, v ktorej Orange oznamuje, že kredit na Prima karte sa dá dobiť už aj s paušálom.

U našich susedov sa konal tender na prevádzku tretej mobilnej siete UMTS a OskarMobil môže získať mobilnú sieť UMTS bez výberového konania.

Srbsko chce ponúknuť na privatizáciu mobilného operátora Mobtel. Trhu by to mohlo prospieť a nenormálne drahé ceny volania, ktoré si Srbi účtujú by mohli vďaka vstupu štandardného operátora klesnúť na štandardnú úroveň.

Orange už čoskoro uvedie svoj nový inteligentný telefón s operačným systémom Windows SPV C500. Prečítajte si jeho podrobnú recenziu s množstvom fotografií!

V diskusných fórach na internete začali kolovať fotografie štyroch nových telefónov: Nokie 6680, Sony Ericsson K300i, a ďalších dvoch modelov tohto výrobcu, ktorých označenie ešte nie je známe. Viac...

Slovak Telecom je stále jedinou firmou, ktorá poskytuje telefónne služby. Jeho faktický monopol trvá napriek tomu, že trh je formálne otvorený konkurencii už dva roky. Operátor dokonca ignoruje regulačný úrad.

EuroTel predsa len stihol vianočný trh so svojím inteligentným telefónom s Windows – SDA. Prečítajte si jeho podrobnú recenziu s množstvom fotografií!

Ako spoznáte originálnu batériu od Nokie? Má hologram

EuroTel a Československá obchodná banka pripravili od 15. decembra 2004 pre svojich zákazníkov možnosť využitia služby Mobil MultiBanking.

Pripravili sme pre vás porovnanie inteligentných telefónov Windows EuroTel SDA a Orange SPV C500. Ktorý sa vám páči viac?

Tretí najväčší americký mobilný operátor, spoločnosť Sprint, sa s mobilným operátorom Nextel Communications v stredu dohodol na zlúčení.

EuroTel s istou dávkou škodoradosti vydal tlačovú správu, v ktorej oznamuje, že má dostatok mobilov a uspokojí dopyt svojich zákazníkov. S najväčšou pravdepodobnosťou tak reagoval na tlačovú správu Orange, ktorý nové telefóny pred Vianocamipredáva iba novým zákazníkom.

A opäť o problémoch v Orange – viď samostatný článok.

Európska komisia (EK) vo štvrtok schválila ovládnutie mobilného operátora EuroTel Bratislava spoločnosťou Slovak Telecom (ST). Teraz už nič nebráni tomu, aby sa EuroTel preobliekol do ružového a začal si hovoriť T-Mobile.

Telekomunikačný úrad zareagoval na kritiku Európskej komisie, ktorá je nespokojná s pretrvávajúcim monopolom Slovak Telecomu na trhu pevných liniek v domácnostiach. Konečne prichádzajú zmeny – už v budúcom roku si budete môcť vziať svoje mobilné číslo ku konkurencii.

A ako to bude vyzerať v praxi? Pripravili sme pre vás skrátený výklad opatrenia Telekomunikačného úradu platného od 1. januára 2005, ktoré nariaďuje prenositeľnosť telefónneho čísla.

Ak vám nestačí náš výklad, môžete si prečítať plné znenie predpisov.

A ak chcete trochu schladiť nadšenie, prečítajte si článok o tom, že v prípade Slovak Telecomu sa prenositeľnosť čísla asi opäť odloží na neskôr.