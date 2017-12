Gigant Electronic Arts kupuje francúzsky Ubisoft

20. dec 2004 o 20:29 Juraj Chrappa

Francúzsky Ubisoft mal vo fiskálnom roku 2003-2004 obrat 680.1 milióna dolárov a trhovú hodnotu 300 miliónov euro. Pre 18 miliardový Electronic Arts sa však jedná len o malé sústo, nedávno firma zakúpila vývojárov Criterion za 200 miliónov dolárov. Ubisoft za posledné roky zaznamenával výrazný rast s množstvom úspešných titulov (Clancyho Splinter Cell, Rainbow Six či posledne Prince of Persia a Beyond Good & Evil) a preto jeho predaj prekvapil určite nielen analytikov. Ubisoft sa k prípadnemu odkúpeniu spoločnosti zatiaľ nevyjadril.

Zdroj: PR, money.cnn.com, www.gamesindustry.biz