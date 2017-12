Pro Evolution Soccer 4 - najpopulárnejšia hra na svete

20. dec 2004 o 19:28 Ján Kordoš

Futbal je najpopulárnejšia hra na našej planéte a preto je menším paradoxom, že najlepšia futbalová simulácia pochádza zo zeme vychádzajúceho slnka. Kapitánske céčko preberá po svojom staršom bračekovi štvrtý Pro Evolution Soccer (PES) v poradí a po minuloročnom bombastickom útoku na PC dokázal s ľahkosťou Ronaldina zmietnuť zo stola umelú Fifu 2005.

Musím sa vám k niečomu priznať. Keď minulý rok prichádzal Pro Evolution Soccer 3 na naše počítače ako konverzia najlepšieho „fučiku“ z PS dvojky, zalamoval som rukami a tešil sa na očakávaný výsmech zo strany hráčov i recenzentov (Dokonca som mal pripravené aj svoje ostrovtipné pomenovania ako napríklad Pro Debo Soccer, prípadne Pro Evo Sucker). Nič také sa však nestalo a PES3 dal na PC doposiaľ kraľujúcej Fife taký kopanec na intímne miesto, až to niekomu mohlo vohnať slzy do očí. Stále sa síce nájdu zatrpknutí fanúšikovia Fify, ktorí tvrdia, že ich „fifinka“ je najlepšia a na piesočku dokáže vyformovať najlepšie pieskové koláčiky, lenže s optimistickým úsmevom na tvári musíme dodať, že ide šialencov do titulu, ktorý má svoj zenit už dávno za sebou.

Osud je krutý a pre mňa už žiadna Fifa viac-menej neexistuje a hoci som jej najnovšej verzii udelil milosrdných 4/5 (recenzia), bola to skôr nostalgická známka a dnes by som ju ohodnotil o pol hviezdičky horšie. Darmo majú chlapci z EA Sports licencie pomaly na spodné prádlo toho najposlednejšieho náhradníka vo štvrtej divízii anglickej ligy, darmo má skvele prevedené pohyby hráčov, darmo má nabušený soundtrack, futbal je hra a hra je predsa forma zábavy. Pro Evolution Soccer je zábavný futbal, čo sa na rozdiel o sterilnej Fife povedať nedá.

Pravidlá futbalu by mali byť každému jasné, tak sa vrhneme priamo do hry. Najväčším a jediným fľakom na inak čistom drese PES4 sú licencie. Tak to bolo už v minulom ročníku a tak to je aj teraz. Lenže ako sa všetci dobre pamätáme, po pár týždňoch od vydania hry sa objavil patch, meniaci skomolené mená hráčov na ich reálne predlohy. Iniciatívnym hráčom je prístupný editor (i klubov a dokonca si môžete pomenovať aj futbalový stánok a tak som ja odohrával v kotli HRY.SME.sk Stadium :) a i cez krkolomné ovládanie môže pozmeniť zmrzačené mená hráčov. Ono sa dajú hráči rozoznať už podľa priezviska a Vazzak v útoku nie je nik iný ako Vittek. Licenciu sa však Konami podarilo získať na štyri klubové súťaže: španielská, holandská, talianska a francúzska. Tu nájdeme v kluboch so skutočnými názvami skutočných hráčov a neodolal som myšlienke ukázať, čo dokáže biely balet pod mojim vedením. Nádherný a oku lahodiaci futbal – prečo so skromnosťou, môže za to aj samotný Pro Evo 4. Ďalej tu nájdeme aj kvázi anglickú (nemeckú) ligu s fiktívnymi mančaftami, avšak zakrátko každý rozozná medzi nič nevraviacimi názvami Chelsea Londýn alebo Arsenal, hráči v mužstvách majú totiž skutočné mená a tak pod podivným Mulonbalok nájdeme Norimberg s našou hviezdnou dvojicou Mintál-Vittek. Ťažko čakáte na náš ligový výtvor, takú hanbu by ste určite nechceli zažiť. Ale ako som už vyššie písal, istotne sa čoskoro prihlási patch s upravenými štatistikami.

Dôležité je to, čo hra ponúka. Klasická ponuka Match neskrýva nič iné ako výber dvoch celkov a jednoduchý zápas, League je jedna sezóna s vybraným klubom, Cup obsahuje rôzne odrody pohárov (Medzinárodný, Európsky, Ázijský), tímy si môžete zvoliť, ale nehrozí nič také ako simulovaný šampionát majstrovstiev Európy, aj keď si ho samozrejme po pár minútach môžete sami vytvoriť. Master League poznáme pod názvom Kariéra a musíte sa s podpriemerným klubom vyšplhať až na samotný futbalový Olymp. Budovanie mužstva je oveľa prepracovanejšie a, čo je najdôležitejšie, prehľadnejšie, všetko sa deje s prirodzenou ľahkosťou a nepociťujete žiadne obmedzenie v manažérskej časti len preto, že PES4 je futbal a nie i stratégia s vecami okolo. Na záver som si nechal Tréning, čo je kapitola sama o sebe. Nepokladám vás za neschopných lamerov, ale training je voľba, ktorú by ste mali odkliknúť medzi prvými. Nejedná sa o nudné nakopávanie a behanie po trávniku ako vo Fife – to tu máme prítomné vo voľnom tréningu, ale tu nájdeme omnoho viac. Od základných názorných ukážkach driblingu, streľby z rôznych pozícií, nahrávok na jeden dotyk, presadenie sa cez dvoch hráčov a brankára po načasovanej kolmej prihrávke a mnoho ďalšieho, sa dostanete k samotnému prevedeniu. Nie je to jednoduché, ale takto sa zábavnou a hravou formou naučíte ako na rôzne fintičky a efektívnu hru. V tomto móde nájdete aj súťažné úlohy z rôznych činností (streľba, bránenie atď.) a obtiažnosť a prevedenie niektorých úloh podľa mňa hraničí s absolútnou dokonalosťou a ovládaním hry. Tréning vás však poctivo pripraví.

Manažment a nastavovanie taktiky zohráva v PES4 obrovskú úlohu. V prvom rade sa hráči snažia plniť vaše taktické pokyny, ktoré môžete nastaviť v menu. Rozostavenie, úlohy pri útočení a bránení, pressing, nabiehanie si, to všetko máte pod palcom a môžete sa tak pripraviť na ťažkého súpera zabetónovanou obranou s rýchlymi protiútokmi (istotne si spomínate na antifutbal v prevedení majstrov Európy). Všetko sú to serepetičky navyše, avšak si treba uvedomiť, že fanúšikovia rozhodne sklamaní nebudú. Zanechám však teraz všetky obkecy, omáčka okolo je za nami a môžeme sa vrhnúť na hodnotiacu časť recenzie.

GRAFIKA 9 / 10

Keďže pri čítaní tohto článku používate oči, istotne vám pohľad skočil na nejeden screenshot pohodený vôkol a z neho sa dá čo to zistiť o grafickom spracovaní. Možnosť voľby rozlíšenia a detailov umožňuje nastavenia v hrateľnom framerate aj na priemerných počítačoch, ale potom prídete o nádhernú vizuálnu hostinu. Tráva je stále zelená, Roteiro guľaté, ale všetko je tak precízne ako to len naši japonskí kamaráti dokážu. Samotní playeri sa skladajú z tak enormného počtu polygónov, že by sa v pohode uchytili aj v nadpriemernej strieľačke. Vrcholom sú "ksichty" a moje skromné podozrenie skúmania skutočnej tváre všetkých hráčov znie absurdne, nie každý virtuálny futbalista sa podobá na svoju reálnu predlohu, no viditeľná podoba tu rozhodne je. Takže behajúcich maníkov (vrátane "sudího" – to je skutočne novinka, po ihrisku konečne behá o jednu postavičku viac) si môžeme s kľudným svedomím zafixovať ako fešákov.

Úplne orgastické sú však pohybové animácie, ktoré nedokážem v tomto momente hodnotiť s triezvou skromnosťou. Obsah alkoholu v mojej krvi je nulový, dôvod je iný. Keď som medzi sledovaním priameho prenosu z Ligy Majstrov rozohral zápas v Pro Eve 4, vyzeralo to ako skutočný match. Samozrejme, ak viete aspoň v základoch ovládať hru. Všetky kľučky, otočky, hlavičky, nožničky a iné *.ičky sú takmer dokonalé. To sa nedá popísať, to sa musí zažiť a oproti Fife nepôsobí družstvo až tak nemotorne a bez pohybu. Kolízie lopty s hráčom sú fantastické a oproti Fife nie je žiadnym prekvapením, že sa vypálená bomba z tridsiatich metrov odrazí od troch hráčov k voľnému útočníkovi a ten po zaseknutí pred nabiehajúcim obrancom vyšle brankárovi nechytateľný pozdrav pod brvno. Konštrukcia bránky to schytá nie raz a odrazy od tyčiek dokazujú kvalitne odvedenú prácu na fyzikálnom modeli.

Oplatí sa spomenúť i replay, alias opakovačky, ktoré majú ten správny šmrnc a po uložení na disk si môžete prehrať uloženú gólovú situáciu z akéhokoľvek pohľadu (lopty alebo hráča na ihrisku), čo v spojení s rotáciou a zoomom umožní zachytiť loptu v sieti v tom najsprávnejšom momente z najlepšieho pohľadu.

Dôvodom pre nezvolenie maximálneho hodnotenia je vlastne len jeden. Diváci. Tak obrovské pixely, ktoré snáď nie sú ani 2D, ale skôr abstraktné zhluky farieb, som nevidel dlho. Neočakávam do posledného detailíku vymodelovaných fanúšikov. Ale aspoň niečo. Takto som aspoň, i keď značne alibisticky, zhodil vinu na jednu (a s prižmúrenými očami i bezpredmetnú) chybičku, ale je škoda opakovania animácií pádov, udeľovania kariet atď. Ak dá ten istý hráč za jeden zápas dva góly, stále sa bude tešiť rovnako a po pár zápasoch nebudete pozerať ani na úvodný nástup mužstva na ihrisko a televízne predstavenie mužstva. Je to fajn, ale my chceme viac. Skutočne rýpem, ale nemôžem predsa futbalu udeliť plný počet hviezdičiek za grafiku... proste tomu chýba ešte jeden stupienok k technickej dokonalosti.

INTERFACE 9 / 10

Je paradoxné, že pôvodne PC futbalová Fifa 2005 má konzolovitejšie ovládanie ako Pro Evolution Soccer 4. Pôvod recenzovaného subjektu je jasný na prvý pohľad - písmená v menu majú väčší font a sú príliš hranaté, ale celkovo musím ovládanie v položkách menu hodnotiť za nesmierne user-friendly, čo sa nedá potvrdiť o konkurencii od EA Sports. Jednoduché, prehľadné a rýchle.

Dôležitejšie je však ovládanie hráčov a na výber je klávesnica a gamepad. Nemusím dodávať, ktorý ovládač je pre hru vhodnejší, ale i na klávesnici sa dá celkom dobre zahrať. Okrem pohybových kláves vám postačí 8 ďalších a keď po tvrdom tréningu zistíte ako to všetko funguje a čo sa oplatí kedy stlačiť, bude to celé jedna báseň. Načasovanie prihrávok do voľných pozícií vôbec nepotrebuje Off-the-Ball Control a podobné, na prevedenie náročné, serepetičky. Po pár ukážkach sa naučíte strieľať bomby z prvej, správne načasovať kĺzačky, aby sa obranný zákrok nezmenil na žltý papierik v rukách rozhodcu a vrcholom všetkého budú kľučky v súbojoch jeden na jedného. Chce to tréning, ale výsledok je viac než prijateľný.

Zúfalí odporcovia sa môžu sťažovať na konzolovú anomáliu – počas pohybu v menu i pri vysvetľovaní ovládanie nemáte k dispozícií klávesnicový popis, ale L1, L2, R1, R2, krúžok, krížik a podobne konzolové blbinky, takže si zapamätajte, čo si na ktorú klávesu/tlačidlo navolíte. Keďže sa medzi vami istotne nachádzajú jedinci, ktorí si dokážu zapamätať úbohých 8 kláves, veríme, že vám to nebude robiť problémy. Ak toto niekto považuje za kardinálnu chybu hry, v tom prípade ja dotyčnú osobu považujem za kardinálneho blba.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Popis priebehu vymysleného zápasu som použil v recenzii na Pro Evolution Soccer 3 a keďže sa nechcem opakovať, neostáva mi nič iné ako celú hrateľnosť zhrnúť do pár zrozumiteľných viet. Šport by mal byť predovšetkým zábavou a radosť z hry pri užívaní si s PES4 určite – ako fanúšikovia najpopulárnejšieho športu – mať budete. Je to neskutočne futbalové a podmanivé, čo ma len utvrdzuje v japonskom zmysle pre ten správny odhad toho, čo hráč chce a čo ho dokáže dostať do varu. Zápasy som prežíval tak intenzívne, až som bol znovu osoba, na ktorú sa ukazovalo prstom. Pri nepodarenej šanci skáčem zo stoličky a chytám sa za hlavu, to sú práve tie momenty, ktoré si uvedomíte až s odstupom času. Úplné ponorenia sa do atmosféry zápasu nemá chybu a to je hlavný problém Fify – je to taký priemerný zápas, ktorý občas ponúkne zaujímavý moment. Pro Evo 4 je pastva pre oči i dušu fanúšika futbalu.

MULTIPLAYER

Konami naň samozrejme nezabudli a pripojili k hre možnosť rozohrania zápasu len cez lokálnu sieť, takže sa rozlúčte si internetovými derby. Hru som s iným živým protihráčom nehral a preto mi nenáleží hodnotiť túto položku, ale ak by som z brucha hodil 4 ½*, určite by sa nič nestalo – hrateľnosť ostáva a zamrzí maximálne podpora len LAN prístupu.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Konzolové "cink-efekty" v menu sú pre PC hráčov nepríjemné, ale málokto ich vníma a preto sa budem venovať radšej zvukovej kulise počas zápasu. Diváci vytvárajú plnohodnotného dvanásteho hráča pre domáce mužstvo a dávajú o sebe často vedieť. To je správny prístup, hlavne ak sa chcete cítiť akoby priamo na ihrisku a to sa väčšinou pri hraní aj chcete. Len by mohli hodiť aj nejaké známe popevky, na druhú stranu dokážu výborne skandovať, čo sa tiež ráta. Dotyk kopačky s Roteirom je tiež kvalitne ozvučený, pri odraze od žrde to charakteristicky klepne. Ak by som chcel ešte niečo navyše, potešil by som sa aj nejakému dabingu samotných hráčov. Ten sa ušiel len komentátorskej dvojici: Peter Brackley a Trevor Brooking, čo sú ostrieľaní borci a komentujú statočne, i keď im niektoré frázy odpadajú od úst pri neekvivalentných momentoch (provizórna strela zo stredu ihriska mimo priestor bránky, ktorú brankár bez problémov chytí a ja sa dopočujem o great save a pod.), je to tak všade a už nemám síl to stále opakovať. Slovná zásoba je viac než prijateľná, škoda však poslabšej zmene intonácie hlasu pri dôležitých momentoch. Nemôžem si pomôcť, ale noví športoví komentátori na verejnoprávnej telke ma pri komentovaní MS v hokeji chytajú za srdce tým, ako dokážu prežívať daný moment. Ale vráťme sa späť k téme – k futbalu.

HUDBA 6 / 10

Nejaké hudobné motívy som v menu postrehol, nejde však o žiadne licencované skladby renomovaných autorov - ktorých nikto nepočúva, teda aspoň ja osobne nie, z posledného soundtracku k Fife som poznal mizivé percento interpretov. Kde sú tie časy, keď podmaz vytvárali Blur so svojim vypalovákom Song 2? Dávno stratené a melódie v menu hry sú také akoby bez výrazného motívu. Na hudbu však môžeme všetci vieme čo...

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Znovu sa stretávame s hviezdičkovým výberom náočnosti (1-5) a neskôr sa vám sprístupní aj šiesta. Hra poľavila zo svojich nárokov a na prvom stupni som odohral prvý polčas a okamžite prešiel na druhú, kde to bolo také úvodné rozpinkanie, ktorému však predchádzal poctivý tréning a to isté odporúčam aj vám. Po pár zápasoch automaticky nastavíte 3* a neubehne ani pár hodín (neviete ani kedy sa to stalo) a už hráte na štvrtej úrovni. Každý si nájde tú svoju a nemám žiadne výhrady k súperovi. Správa sa podľa zvolenej náročnosti a tomu zodpovedá aj kvalita aktívneho pressingu, presnosť nahrávok i streľby a ďalšie aspekty. Zahrá si každý.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Už sú dávno preč tie časy, keď sa na futbalovom piedestály hrdo týčila Fifa, dnes jej posledný ročník 2005 dokázal ako tak vzdorovať Pro Evolution Socceru 3, lenže Konami nezaspalo na vavrínoch ako konkurencia, ale nakúpilo kvalitné posily a rozdrvili EA Sports na ich vlastnom trávniku zahanbujúcim debaklom. Pro Evolution Soccer 4 síce neobsahuje miliardu a päť oficiálnych mužstiev, ale ponúka neporovnateľne lepšiu hrateľnosť. Nestrácajte zbytočne čas so zostarnutým veteránom, neinvestujte zbytočne peniaze do neperspektívneho hráča a vyskúšajte mladého a agilného útočníka s tým správnym zmyslom pre futbalové cítenie.