EÚ sa dohodla, ako bude zbierať batérie

20. dec 2004 o 17:48 TASR

Brusel 20. decembra (TASR) Ministri životného prostredia členských štátov EÚ sa dnes v Bruseli dohodli na cieľových množstvách použitých batérií a akumulátorov, ktoré bude potrebné vyzbierať a recyklovať.

Do štyroch rokov chce únia vyzbierať 25 percent a do ôsmich rokov už 45 percent všetkých batérií, ktoré sa ročne dostanú na trh. Ministri dnes dosiahli kompromis, pretože Európska komisia a niektoré krajiny navrhovali ambicióznejší plán, iné štáty nižšie objemy batérií.

Slovensko podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Petra Stanka podporovalo cieľovú výšku 20 percent do štyroch rokov, Stanko však verí, že splní aj vyšší cieľ.

Ja som jednoznačne presvedčený, že do štyroch rokov naplníme ciele tejto stratégie a tých 25 percent sa nám podarí dosiahnuť, povedal štátny tajomník novinárom. Je podľa neho predčasné hovoriť, aký systém zberu Slovensko zavedie.

Cieľom schválenej smernice je zabrániť, aby použité baterky končili v spaľovniach alebo skládkach odpadu, pretože kovy, ktoré obsahujú, ohrozujú životné prostredie.

Priemerná európska domácnosť použije ročne asi 70 batérií. Pri cieľovej výške zberu 45 percent vyzbierame ročne asi päť miliárd batérií, vypočítal holandský minister Pieter Van Geel.

Spokojný bol aj komisár pre životné prostredie Stavros Dimas, hoci komisia mala ambicióznejšie plány (40 percent hneď od začiatku). Dnes nemáme žiadne záväzné ciele, takže je to výrazný krok vpred, usúdil Dimas.

Ministri sa tiež dohodli, že recyklovať bude potrebné 50 percent batérií, čo Slovensku vyhovuje.

Zberné a recyklačné ciele sa majú týkať prakticky všetkých batérií. Týka sa to všetkých batérií a akumulátorov, aj tých, ktoré sa používajú do prenosných nahrávačov, do mobilných telefónov, ale snáď najväčším problémom sú batérie s obsahom kadmia, takisto ide o autobatérie a priemyselné batérie, povedal Stanko.

Ministri dnes podporili čiastkový zákaz používania batérií s obsahom niklu a kadmia. Týkať sa nebude lekárskych zariadení, niektorých bezpečnostných systémov a bezdrôtových nástrojov.

Podľa EK sa na trh EÚ ročne dostane asi 800.000 ton autobatérií, 190.000 ton priemyselných batérií a 160.000 ton malých prenosných bateriek pre spotrebiteľov.

Kovy, ktoré batérie obsahujú, predstavujú často hrozbu pre životné prostredie. Ortuť, olovo a kadmium patria dokonca medzi riskantné materiály, upozornila komisia. Doterajšia legislatíva EÚ upravujúca zber batérií bola nedostatočná, pretože sa vzťahovala len na asi sedem percent z ich celkového množstva.

