Deti, ktoré píšu Ježiškovi, chcú mobily, ale aj peniaze pre rodinu

20. dec 2004 o 0:00

Deťom z rímsko- a gréckokatolíckych rodín nosí darčeky Ježiško, rovnako evanjelikom. Naopak, deti v pravoslávnej cirkvi veria, že darčeky nosí dedo Mráz. Robí to na prelome starého a Nového roka. "Ded Moroz" bola mytologická bytosť - pán snehu, mrazu a štipľavého vetra. Na cestách ho sprevádzala Sneguročka (Snehulienka) v ruskom kroji s dlhým vrkočom. Ruský dedo Mráz chodil v dlhom bielom kožuchu a v ruke mal zázračnú palicu, ktorou privolal husté sneženie či tuhú zimu. Za socializmu chodil aj na slovenské námestia a nahrádzal Mikuláša i Ježiška, ktorí komunistom prekážali.

Aj vďaka reklamám sa čoraz častejšie spájajú Vianoce so Santa Clausom. "Je možné, že reklama to prevalcuje. V najbližšom čase však nepredpokladám, že by vymenil Ježiška, ako ten, kto nosí darčeky na Vianoce," hovorí etnologička Viera Feglová.

Darovanie darčekov je vo svete spojené aj s posielaním listov s detskými želaniami. Slovenské deti už od roku 1999 môžu písať na adresu 999 99 Ježiško. Slovenská pošta podľa Bely Lisákovej z tlačového oddelenia deťom ilúzie nekazí. "Pošta tie listy nedostáva, my iba pomáhame Ježiškovi," hovorí. Tento rok napísalo Ježiškovi už viac ako 50-tisíc detí, všetky dostanú odpoveď a malý darček, minulý rok zápisník, tento rok nálepky so zvieratkami. Deti v listoch túžia po mobilných telefónoch, počítačoch, bábikách, živých zvieratách či Herrym Potterovi, ale aj po šťastí, zdraví a peniazoch pre rodinu.

Listy so želaniami posielajú aj deti v iných krajinách - fínske Joulipukkimu, francúzske Pere Noelovi, nemecké Wiehnachtsmannovi a rakúske ich posielajú na poštový úrad "ChristKindl", teda úrad malého Ježiška. Úrad dostal od vzniku v 50. rokoch minulého storočia už 76 miliónov listov. Na všetky odpovedá úrad listom so známkou, ktorá je každý rok iná. Jozef Stiegel zo Slovenskej pošty hovorí, že na rakúsky úrad preto píšu aj filatelisti z celého sveta. Americké deti zase píšu Santa Clausom.

