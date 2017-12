Ohlásený dátum vydania historickej stratégie Cossacks II

17. dec 2004 o 12:57 Ján Kordoš

Ponúkame vám ešte zopár informácií o prichádzajúcich "kozákoch". Okrem nového 3D enginu so schopnosťou zobraziť v jednom momente až 64.000 jednotiek sa dočkáme aj grafických blbiniek v podobe tisícky rôznych druhov flóry a fauny, realistického okolitého prostredia a množstva príjemných detailov (budovy, jednotky a.i.). Do bojov zavelíme až 150 druhom jednotiek s realistickým systémom morálky, ktorý automaticky zahŕňa paniku, berserk atď. Charakteristika hry nie nadarmo znie historický 3D RTS, prenesieme sa totiž do 19.storočia na pevninu v Európe a pokúsime sa zmeniť/potvrdiť dejiny, čo sa nám úspešne podarí vďaka skutočným predlohám, uzavretým alianciám s inými národmi, prepracovanému ekonomickému modelu a strategickému bojovému systému. Je len na vás, či sa rozhodnete vydať na strastiplnú cestu v úlohe diplomata, bojovníka alebo ekonóma. Uvidíme ako sa druhému dielu "kozákov" bude dariť, jednotka vo svojom čase vzbudila viac než pozitívny ohlas.

Zdroj: www.ggmania.com, www.gamershell.com