Piatkové patche: Top Spin, Aura a Warhammer 40.000: DoW

17. dec 2004 o 12:36 Ján Kordoš

Záplatu vo verzii 1.02 dostala takmer pod vianočný stromček akčnejšia real-time stratégia Warhammer 40.000: Dawn of War, z ktorej sa viac dozviete v našej recenzii.

Adventúra Aura: Fate of the Ages obsahovala zopár chybičiek a je príjemné, že si to uvedomujú aj samotní tvorcovia a vydali ďalšiu záplatu, tentoraz vo verzii 1.04, ktorú vám prinášame aj my. Máte na výber z dvoch verzii, jedna je anglická a druhá nemecká. Upozorňujeme vás, že je potrebné nainštalovať si verziu zhodnú s jazykovou originálnej hry. Viac informácií nájdete v našej recenzii, prípadne ak si chcete hru vyskúšať, máme pre vás prichystanú hrateľnú demoverziu.

Zdroj: www.gamershell.com