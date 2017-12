Ako si budete môcť preniesť svoje telefónne číslo ku konkurenčnému operátorovi?

Pripravili sme pre vás skrátený výklad opatrenia Telekomunikačného úradu platného od 1. januára 2005, ktoré nariaďuje prenositeľnosť telefónneho čísla.

17. dec 2004 o 9:29 Marián Pavel - SME online

V budúcom roku budú telekomunikační operátori povinní umožniť zákazníkom prenos svojho telefónneho čísla ku konkurencii.

Zatiaľ sa čísla budú dať prenášať len v rovnakom trhu sietí - buď pri prechode od EuroTelu k Orangeu alebo od Slovak Telecomu k inému pevnému operátorovi. Medzi pevnou a mobilnou sieťou to bude možné až neskôr.



Aktualizované 17.12.2004 10:10: Podľa vyjadrenia hovorcu Orange Petra Tótha, operátor už niekoľko mesiacov intenzívne pracuje na zavedení prenositeľnosti čísla, nezávisle od vykonávacieho predpisu vydaného Telekomunikačného úradu SR.

Orange predpokladá zavedenie prenositeľnosti čísla v priebehu druhej polovice roka 2005 a odvoláva sa pritom na skúsenosti iných operátorov v zahraničí, kde implementácia tejto služby trvala 12 až 18 mesiacov. Peter Tóth zároveň potvrdil, že momentálne je ešte predčasné hovoriť o komerčných a technických detailoch poskytovania služby.

Aktualizované 17.12.2004 11:30: Svoje stanovisko zaslal aj EuroTel prostredníctvom Milana Hrica z Divízie vonkajších vzťahov: "EuroTel Bratislava, a. s. uvítal skutočnosť, že TU SR vydal vykonávací predpis potrebný na implementáciu MNP. Na základe jeho špecifík môžu teraz operátori pripraviť službu, ktorá umožní zákazníkom prenositeľnosť čísla.

Skúsenosti z iných krajín hovoria o tom, že čas potrebný na implementáiu MNP je 12 až 18 mesiacov po uverejnení vykonávacieho nariadenia. Popri technických parametroch každej siete, dôležitú úlohu v celom procese zohráva aj samotná interoperabilita operátorov.

Napriek tomu, že nariadenie TU SR vyšlo až teraz, EuroTel už pred niekoľkými mesiacmi začal s prípravami na zavedenie prenositeľnosti čísla.

EuroTel starostlivo zanalyzuje obsah predpisu a na základe jeho špecifík pristúpi k samotnej implementácii prenositeľnosti čísla pre zákazníkov."

Aktualizované 17.12.2004 16:00: "Slovak Telecom sa po technickej stránke priebežne pripravuje na umožnenie prenositeľnosti čísla. Mnohé konkrétne riešenia však súvisia i s definovaním podmienok prenesenia čísla. Zároveň je nevyhnutné doriešiť otázky výmeny dát a spolupráce s ostatnými operátormi, čo predpokladá vzájomnú dohodu operátorov. Pri pevných sieťach bude prenositeľnosť čísla reálne aktuálna až po uzavretí dohody o prepojení a následnom fyzickom prepojení sietí, medzi ktorými sa budú čísla môcť prenášať. Naša spoločnosť je pripravená plniť si povinnosti zo zákona a nebude žiadnemu zákazníkovi brániť využiť túto službu. Ako to bude vyzerať v praxi závisí od dohody operátorov a opatrenia TÚ SR. Operátori budú musieť nájsť také riešenie, ktoré zabezpečí, aby pre zákazníkov zavedenie prenositeľnosti čísla neznamenalo po technickej stránke zhoršenie kvality služby - aby nedochádzalo k strácaniu volaní či k predlžovaniu času spojenia.

Prenositeľnosť čísla medzi sieťami funguje zvlášť medzi mobilnými a zvlášť medzi pevnými sieťami. Zároveň je nevyhnutná dohoda všetkých operátorov, vrátane mobilných, na spolupráci pri výmene dát, nakoľko volať na pevné prenesené číslo možno i z mobilnej siete a naopak.

Zákazník požiada o prenesenie čísla a upraví svoje zmluvné vzťahy s podnikmi, medzi ktorými sa číslo prenáša. Zosúladenie týchto procesov bude náročné, nakoľko znenie opatrenia TÚ SR tento vzťah nezohľadňuje."



Čo urobiť preto, aby ste číslo preniesli?

Ak sa rozhodnete, že chcete zmeniť operátora, stačí požiadať nového operátora o prenesenie svojho čísla. Ten je povinný do 5 pracovných dní doručiť žiadosť o prenesenie k vášmu pôvodnému operátorovi.

Pôvodný operátor má ďalších päť pracovných dní (v prípade skupinového prenesenia 10 pracovných dní) na to, aby žiadosť prijal a odovzdal všetky údaje potrebné k preneseniu čísla, alebo prípadne aby žiadosť zamietol.

Keď odovzdávajúci operátor potvrdí prijatie žiadosti, užívateľ má päť pracovných dní na to, aby definitívne potvrdil svoju žiadosť o prenesenie čísla. Ak termín nestihne, proces prenesenia sa zastaví.

Do ďalších piatich dní je nový operátor povinný číslo preniesť a vykonať aktiváciu služieb tak, aby prerušenie služieb bolo čo najkratšie.

V praxi bude teda prenesenie čísla trvať maximálne 20 pracovných dní od podania prvej žiadosti a s najväčšou pravdepodobnosťou používateľ nebude môcť počas fyzického prenosu čísla telefonovať a používať služby.

Kedy môže operátor prenos čísla zamietnuť?

Opatrenie telekomunikačného úradu pamätá aj na situáciu, keď bude môcť pôvodný operátor prenos zamietnuť. Bude to možné, ak:

- telefónne číslo, o ktorého prenesenie užívateľ požiadal, nebolo užívateľovi pridelené na užívanie alebo nie je prevádzkovo využívané

- pre telefónne číslo sa už začal proces prenesenia na základe skoršej žiadosti prijímajúceho podniku

- užívateľ neudelil odovzdávajúcemu podniku a prijímajúcemu podniku výslovný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účely prenesenia čísla

- operátor eviduje pohľadávku voči užívateľovi po lehote splatnosti

- ak prenesenie čísla nie je technicky možné.

Dôležité je aj to, že po odmietnutí žiadosti o prenesenie čísla môže užívateľ podať opätovnú žiadosť o prenesenie čísla najskôr po uplynutí troch mesiacov od odmietnutia žiadosti.

Koľko bude prenesenie čísla stáť?

Informovať o poplatkoch za prenesenie čísla je ešte predčasné, keďže sa operátori na novú situáciu ešte len pripravujú. Podľa opatrenia však odovzdávajúci operátor má právo požadovať od prijímajúceho operátora poplatok za náklady spojené so zabezpečením prenesenia čísla.

Ako budete vedieť, že voláte do konkurenčnej siete?

Doteraz bolo možné podľa predvoľby volaného jednoznačne identifikovať, či voláte do konkurenčnej siete. Od januára sa to však zmení a predvoľba tento význam stratí. Operátori budú povinní po vytočení čísla vložiť do signálu identifikátor, ktorým volajúcemu oznámia, že jeho hovor smeruje do konkurenčnej siete. V praxi sa to prejaví pravdepodobne tak, že pred samotným zvonením sa ozve hláska, ktorá upozorní na volanie do konkurenčnej siete.

O viac informácií sme dnes požiadali zástupcov EuroTelu, Orange, i Slovak Telecomu. Akonáhle dostaneme odpoveď na naše otázky, článok rozšírime o ďalšie informácie.