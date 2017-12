Lord of the Rings: The Battle for Middle Earth - boj o Stredozem začína

17. dec 2004 o 11:42 Marcel Klimo

Westwood studios / EALA už od dôb Dune 2 vydáva množstvo úspešných RTS titulov. Teraz nám prinášajú dlhoočakávanú stratégiu inšpirovanú filmovým hitom režiséra Petra Jacksona, Lord of the Rings: Battle for Middle-Earth. Podarilo sa výrobcom prekonať ich ostatný titul C&C Generals? Dozviete sa v tejto recenzii.

Po komerčnom neúspechu stratégie Lord of the Rings: War of The Ring (i keď to nebola až taká zlá hra - pozn. kordi), fanúšikovia Pána prsteňov horlivo očakaváli oznámenie RTS s filmovou licenciou Lord of The Rings (LOTR). Toto oznámenie prišlo v septembri 2003 ohlásením vývoja hry Battle for Middle-Earth. Po vyše ročnom vývoji hra prichádza do obchodov v USA a v Európe. Pripravte sa na bitku o Stredozem!

Či ste videli filmy alebo ste čítali knihy, určite ste vždy mali chuť zapojiť sa do bojov v Stredozemi, fiktívnom svete profesora J.R.R.Tolkiena, autora celej ságy kníh o tomto fantastickom svete. Táto hra vám to konečne umožnuje a to nielen z pohľadu spoločenstva a strany dobrých, ale aj zo strany služobníkov zla. Bohužial EA vlastní iba licenciu na film, ktorá im dovoľuje využívať bitky a boje, ktoré boli spomenuté vo filme. To znamená, že sme sa nedočkali často zabúdaného boja o Kraj a Hobitín z kníh, ktorý chýbal vo filmoch. Našťastie je v hre oveľa viac oblastí než vo filme a neprítomnosť bojov v Kraji vôbec neprekáža. Paradoxne názov Shire (Kraj) je stále na hlavnej mape hry.

Musím povedať, že prvé dojmy z hry sú fakt šokujúce. Prekrásna grafika, zvuky, efekty a hlavne motív LOTR, na ktorý som v RTS hre čakal už niekoľko rokov. Pozrime sa teda, v čom táto hra exceluje a v čom by sa mohla ešte zlepšiť.

GRAFIKA 8 / 10

Grafika je naozaj prekrásna. Battle for Middle-Earth (BFME) beži na dnes už starom, SAGE engine (použitý v Generals). EA engine trošku vylepšila pridaním nových technológií (Pixel Shader 3.0) a zväčšením maximálneho počtu polygónov každej jednotky. Toto prakticky znamená, že hra vyzerá fantasticky. Všetky textury sú ostré a po priblížení sú skoro všetky jednotky veľmi detailné. Keby som detailnosť jednotiek porovnal s Warhammer: Dawn of War, tak by určite vyhrala, ale BFME má oveľa atmosférickejšie bitky, takže sa to vykompenzuje.

Prekrásna grafika má bohužiaľ aj svoju cenu. Hardware náročnosť. Dnešný priemerný počítač (2GHz Processor, 256-512-Mb RAM a dajaká ta GeForce FX) nestačí na plynulú hru v rozlíšení 1024x768. Na mojom Athlone 3000+, 512Mb DDRAM a GeForceFX 5600XT hra beží na stredno-vysokých detailoch na rozlišení 1024x768 s priemerným FPS okolo 30fps (hra má limit 30fps). Toto prakticky znamená, že hra vyzerá veľmi pekne a začne sekať iba pri komplikovaných animáciách (vyvolanie Balroga) Kedže výrobcovia vedeli, že nie všetci majú doma najlepši počítač umelo obmedzili počet jednotiek koľko môže hráč mať pod kontrolou. Na tréning jednotiek potrebujete tzv. Command body. Ani mne sa to zo začiatku nepozdávalo, ale bodov máte v singleplayeri vždy dostatok, takže sa nie je o čo báť. V multiplayeri to už je iné, ale k tomu sa vrátim neskôr.

INTERFACE 9 / 10

Nikto sa od dôb Dune 2 nepokúsil experiementovať a modifikovať klasickú lištu na spodku alebo boku obrazovky. V BFME je v ľavom dolnom rohu kruh (tzv. palantír), ktorý zobrazuje mapu misie a obrázok z filmu zobrazujúci vybratú jednotku v hre. Zmenšením lišty na malý kruh sa hra dá oveľa rýchlejšie ovládať a hlavne vám nezaberá polovicu obrazovky. Neoznačil by som ho priamo za revolúčný, ale určite je netradičný a pravdepodobne sa čoskoro stane štandartom. Je veľmi jednoduché ho používať a po niekoľkých minútach sa vám zdá starý systém veľmi zastaralý.

Štruktúra menu v hre je prebratá z Generals, takže sa tu nikto nestratí. Celá singleplayerová hra sa totiž točí okolo detailnej 3D renderovanej mapy Stredozeme. Krátke klipy z filmov v dolnom ľavom rohu obrazovky oblastí Stredozeme oživujú tento svet pre neznalca LOTR, ale i pre hardcore fanúšika. Mapa má podobné využitie ako v Rome: Total War (prehliadač misií), ale nemá charakter ťahovej strátegie (z viacerých možností si vyberiete, kam ďalej posuniete vašu armádu). Celá mapa vyvoláva pocit nadvlády nad Stredozemou, nad jej obyvateľmi a spolu s novou lištou vytvára vynikajúcu atmosféru

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Konceptom kampane je pomocou mapy dobyť celú Stredozem (buď na strane dobra alebo zla). Celá mapa má vyše 30 provincií, ktoré môžete dobyť, takže jedná kampaň vám potrvá 10 – 20 hodín. Každá provincia má svoje bonusy (zvýšenie príjmov alebo command bodov).

V dobrej kampani bojujete za Rohan či Gondor a v zlej kampaň za Isengard a Mordor. Gondorská najväčšia sila je silná obrana a hradby. Rohan naopak má slabšie stavby, ale silnú kavaleriu, ktorá rozdupe skoro každého nepriateľa, ale len vtedy, ak na nich nečaká celá garda kopijníkov. Mordor je schopný poslať zadarmo takmer nekonečné množstvo orkov. Isengard disponuje silnými Uruk-Hai a Jazdcami wargov (fantastickí vlci). Každá strana v hre ma aj svojich hrdinov. Za dobrých sú to napr. Gandalf, Aragorn alebo iní členovia Spoločenstva Prsteňa. Za zlých to je napríklad Saruman, Nazguli alebo Lurtz (vodca Uruk-Hai). Všetci hrdinovia môžu bojom dosiahnuť úroveň 10 a odlišné charkteristické schopnosti (napr. Aragorn môže použiť Athelas aby všetkých naokolo oživil). Veľkým sklamaním je nesmrteľnosť hrdinov, ak vám akýkoľvek hrdina zomrie, môžete ho oživiť/použiť v inej misii a bojovať s ním ďalej.

Udalosti z filmov a z kníh sú v tejto he dokonca rozšírené. Každý si určite pamätá bitku o Helms Deep z Dvoch veží a na príchod Gandalfa a Eomera s obrovskou armádou Rohanských jazdcov. V BFME si túto armádu musíte nazbierať z okolitých provincií a potom s ňou prísť na pomoc. Jej veľkosť závisí od vás (jednotky, čo prežili misiu, sa prenášaju do ďalšej).

BFME má jednu jednotnú menu – tzv. Wealth (bohatstvo). Dobíja sa vám ak máte postavené hospodárske budovy (charakteristické pre každú stranu). Rohan a Gondor spoliehajú na poľnohospodárstvo a obchod, ale naopak Isengard a Mordor rúbajú stromy a zabíjajú chovanú zver. Reformou prešiel aj spôsob stavby. Na začiatku misie/bitky začínate s tzv. citadelou, kľúčovou budovou podobnou Command Centru z predchadzajúcich hier. Ostatné budovy môžete stavať iba na vopred určených, počtom obmedzených, miestach na vašej základni. Kliknutím na stavebné miesta sa otvorí malé okrúhle menu s budovami, ktoré môžete postaviť (žeby navrát klasickej stavby budov bez traktorov a robotníkov?). Po dobytí viacerých oblastí máte možnosť postaviť aj menšie základne na opäť predurčených miestach na mape. Budovy získavajú skúsenosti podľa toho koľko jednotiek vyprodukovali, takže si radšej budete chrániť základne s povýšenými kasárňami, než so základnými. Čim „skúsenejšia“ budova, tým silnejšie a lepšie jednotky môže produkovať. Napr. Gondor môže cvičiť elitných strážcov veže (tower guards) iba v budove s maximálnym povýšením. Jednotky sa tiež vylepšujú bojom a vedľajšími budovami ako kováč (blacksmith) alebo v zbrojnici (armory). Kľúčovú úlohu v hre zohrávajú sily Evenstaru (za dobrých) a Prsteňa (za zlých). Tí, čo hrali C&C Generals si určite pamätajú na generálske promócie, ktoré vám umožnili uprostred boja použiť špecialne zbrane. V BFME si môžete týmto spôsobom vyvolať za dobrých Armádu mrtvych (z Návratu Kráľa) alebo za zlých Balrog (démon z Morie). Obidve sú najsilnejšie sily a vyžadujú veľa bodov, ktoré sa dajú získať iba bojom. Veľmi užitočné sú sily ako privolanie orlov, alebo Sauronovo oko (môžete ním preskúmať nepriateľovú základňu). Samotný boj v hre je veľmi podobný každej RTS hre, ale nové strategické prvky ako predurčené miesta na stavbu budov a spôsob „zbierania“ surovín podľa mňa ešte vylepšujú klasický model RTSiek. Za obrovský bonus považujem to, že už nie je potrebné báť sa o každú jednotku a frustrujúci mikromanažment jednotiek ala Generals, ktorý tu už existuje iba minimálne (jednotky sa hýbu v skupinách). Niekedy síce zamrzí, že si nemôžete postaviť budovy, kde chcete, ale väčšinou vás to odtiahne od nudného starania sa o bezpečnosť všetkých vaších budov. Všetky jednotky sa teraz pohybujú vo formáciach a nikdy sa mi nestalo, žeby „narazili“ do dajakého objektu v hre.

MULTIPLAYER 8 / 10

Multiplayer je dôvod, prečo túto hru budete hrať ešte poriadne dlho. Titul je v obchodoch len niekoľko dní a už ma na internete silnú komunitu hráčov a klanov. Hra síce interne nepodporuje klany, ale to väčšinou býva neštandartné v hrách.

V bitke 8 proti 8 môže mať každý hráč iba cca 100 command bodov (záleží na strane), čo znamená veľmi malá armáda (asi 50 orkov). Nie je to nič veľkého, ale keď sa takéto armády spoja štyri, tak to až také malé nie je. Ja to vidím skôr ako plus, kedže to núti hráčov spolupracovať alebo prehrať. Ak sa to niekomu nepáči, tak už teraz su na internete dostupné mody, ktoré zvýšia tento limit. Dávajte si pozor, lebo to môže podstatne znížiť plynulosť hry.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Niektoré zvukové efekty, ako streľba a buchot zbraní, sú veľmi priemerné. Celú atmosféru oživujú hlasy jednotiek a hrdinov. So slávnym obsadením ako Christopher Lee (Saruman) a Ian McKellen (Gandalf) a iným sa to dalo aj očakávať. Tie hlasy, ktoré sa EA nepodarilo zohnať nahradzujú veľmi podobní dvojníci. Hlasy normálnych jednotiek sú väčšinou jednotvárne, ale v boji si to ani nevšimnete a budete sa tešiť zo všetkých vítazstiev spolu so svojimi vojakmi (jednotky vykrikujú po vyhratí boja, viď Náročnosť a AI ).

HUDBA 10 / 10

Zvukové pozadie je v tejto hre skvelé, ale ak sa vám nepáčil soundtrack filmov, tak tu veľa odlišností nenajdete. Veľmi sa mi páčila atmosferická hudba v Morii alebo v Rohanských oblastiach. Celé ozvučenie je veľmi kvalitne a prekrásne reprezentuje celý svet Lord of the Rings. Hra má certifikáciu THX, teda môžete očakávať najvyššiu zvukovú kvalitu.

NAROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Emócie. Tie sa často v RTS hrách nevidia, ale táto hra je výnimkou. Kedže takmer každá jednotka v tejto hre je živá organická bytosť, EA dali vašim vojakom aj emócie. Ako klasický príklad by som spomenul prípad, keď sa na malú skupinu vojakov smeruje veľký troll, väčšinou začnú utekať a kryť sa pred ním. Nevymknú sa vám z kontroly, ale pomaličky ustupujú. Naopak, ak vyhrajú súboj všetci sa začnú radovať a kričať. Reakcie jednotiek na rôznych nepriateľov sú rôzneho charakteru a ovplynia aj ich bojaschopnosť. Napríklad, ak orkovia podpália enta (chodiaci strom), tak sa rozzúri a narobí oveľa viac škody ako normálne. Všetko sa v tejto hre zdá veľmi živé i keď niekedy animácie emocií trochu lezú na nervy a zavadzajú v boji.

Zo začiatku sa niektoré jednotky zdajú veľmi silné, ale po dlhšom hraní som nenarazil na moment v hre, keď nebolo možné zblokovať nepriateľov útok dajakou mojou jednotkou. Hra je veľmi dobre vybalancovaná a za to by sa mali v EA pochváliť.

AI počitačových nepriateľov je na strednej až ťažkej obtiažnosti klasická pre RTS a nepovažujem ju za prehnane tažkú alebo ľahku. Ľahká obtiažnosť je určená hlavne pre fanúšikov LOTR, ktorí si radšej iba zahrajú boj bez toho, aby prehrali. Nechcem povedať, že AI je neuveriteľne múdra. Niekedy sa vaše či nepriateľove jednotky nehýbu presne tým istým smerom ako by ste chceli, ale nepamätám si ani jednu hru ktorá s týmto nemala problémy. Jednoducho AI nepriateľa je dostatočné na tréning, ale určite sa nevyrovná živém nepriateľovi v multiplayer.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Tento titul prekonáva Generals v niektorých kategóriach, ale hra je hlavne namierená hlavne na fanušíkov LOTR, ktorým oživuje ich milovaný svet a dáva im konečne možnosť ovládať armády Stredozeme. Pre hardcore RTS hrača ponúka revolúčne prvky vo forme nového interface a emócií jednotiek. Veľkým sklamaní hry je limit vojakov na bojisku, ktorý nedovoľuje boj vo veľkosti bitiek z Rome: Total War. Napriek tomu je to táto hra porovnateľná atmosférou a grafikou ku hrám ako Warcraft III, Age of Mythology a v niektorých aspektoch aj Warhammer 40.000: Dawn of War.