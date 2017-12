EK schválila ovládnutie EuroTelu firmou Slovak Telecom

16. dec 2004

BRATISLAVA 16. decembra (SITA) - Európska komisia (EK) vo štvrtok schválila ovládnutie mobilného operátora EuroTel Bratislava spoločnosťou Slovak Telecom (ST). Vzhľadom na to, že ST doteraz vlastnil v EuroTeli 51-percentný majoritný podiel, nadobudnutie zvyšných 49 % neohrozí podľa komisie efektívnu hospodársku súťaž.

EK skúmala dopad navrhnutej akvizície na hospodársku súťaž na trhu mobilnej komunikácie a služieb prenosu dát. Podľa zverejneného stanoviska komisia dospela k záveru, že zmena formy vplyvu ST v EuroTeli neprinesie mobilnému operátorovi na trhu mobilnej komunikácie zvýšenie trhového podielu. Obe firmy by po dokončení akvizície mali ostať samostatnými právnymi subjektmi.

Doterajší 51-percentný akcionár EuroTelu, spoločnosť Slovak Telecom, sa dohodol na odkúpení ostávajúceho 49-percentného podielu v EuroTeli od konzorcia Atlantic West B.V., ktoré rovnakým podielom vlastnia spoločnosti Verizon Communications a AT&T Wireless, koncom septembra. Predávajúci aj kupujúci sa vtedy dohodli, že nebudú zverejňovať výšku kúpnej ceny a ani ďalšie podmienky transakcie. Podľa zdrojov blízkych transakcii by sa však kúpna cena 49-percentného balíka akcií mala pohybovať okolo 250 mil. eur.

Mobilný operátor EuroTel Bratislava, a.s. zaznamenal v prvom polroku 2004 medziročný nárast výnosov z mobilných a dátových služieb o 22,6 % na 5,933 mld. Sk. Celkové výnosy EuroTelu v medziročnom porovnaní vzrástli o 21,7 % na úroveň 6,255 mld. Sk. EuroTel ukončil hospodárenie za prvých šesť mesiacov roka 2004 s rekordným ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške 2,657 mld. Sk, čo v porovnaní s prvým polrokom 2003 znamenalo nárast o 23 %. Ku koncu júna evidoval EuroTel 517 380 zákazníkov fakturovaných služieb a 1 222 702 zákazníkov s predplatenými kartami. EuroTel Bratislava je jedným z dvoch mobilných operátorov na Slovensku. Jeho súčasný podiel na trhu mobilnej komunikácie sa z hľadiska počtu užívateľov odhaduje na približne 44 %.

Dominantný operátor pevných liniek, spoločnosť Slovak Telecom, dosiahla podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) za prvých deväť mesiacov tohto roku celkové výnosy vo výške 12,655 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesli výnosy spoločnosti o 716 mil. Sk, resp. 5,4 %. Výnosy z hlasových služieb sa medziročne znížili o 6,8 % na 8,903 mld. Sk v dôsledku zníženia cien produktov a služieb ST a tiež následkom nepriaznivého vývoja v oblasti pevných liniek. Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) zaznamenala spoločnosť ku koncu septembra vo výške 6,138 mld. Sk. Za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 6,584 mld. Sk. ST evidoval k 30. septembru na Slovensku 1 378 734 telefónnych liniek vrátane ISDN B-kanálov a VTA. V porovnaní so stavom ku koncu roka 2003 to predstavuje pokles o 2,5 %.

Balík 51 % akcií ST vlastní nemecký Deutsche Telekom. Ďalšími akcionármi ST sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (34 %) a Fond národného majetku SR s 15-percentným podielom.

(1 EUR = 38,739 SKK)