V Číne pili už pred deväťtisíc rokmi

Vedci našli stopy kvaseného nápoja na črepoch keramických nádob z neolitickej dediny v severnej Číne. Datovali ich do doby pred 9000 rokmi, čo sa zhoduje s najstaršími známymi dôkazmi pitia alkoholu na Blízkom východe.

16. dec 2004 o 0:00

Šanská bronzová nádoba, v ktorej sa zachoval alkohol. FOTO - PNAS



Tento objav uskutočnil v dedine Žia-chu v provincii Che-nan trinásťčlenný tím vedcov z USA, Číny, Veľkej Británie a Nemecka. Viedol ho Patrick McGovern z Archeologického a antropologického múzea pri Pennsylvánskej univerzite. Výsledky oznámili v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition.

Popri rekordne starých nálezoch zo Žia-chu analyzovali aj alkoholické nápoje vo vyše tritisícročných bronzových nádobách z obdobia dynastií Šang a Západná Žu (1250-1000 p. n. l.). Našli sa v hrobkách príslušníkov dobovej elity z rodu Liu v starom cisárskom hlavnom meste An-jang a z rodu Čang v okrese Lu-ji v panve rieky Chuang-che (Žltá rieka). Veká skorodovali a splynuli s hlavnou nádobou. Obsah sa tak hermeticky izoloval a nevyparil. V prípade Žia-chu to bola vykvasená zmes ryže, medu, hlohu a hrozna. V hrobkách sa našli ryžové a prosové "vína", korenené bylinkami, kvetmi a živicami. Recepty na ich výrobu obsahujú najstaršie známe dosiaľ rozlúštené veštecké nápisy starej Číny - práve z doby dynastie Šang.

McGovern pracoval s čínskymi kolegami na miestach nálezov v rokoch 2000-2002. Vzorky chemicky analyzoval pomocou najmodernejších prístrojov v USA. Od nápojov, ktorých stopy sa našli v Žia-chu, podľa neho vedie priama cesta k šanským. Tie už, pravdaže, boli sofistikovanejšie, najmä čo sa týka príchutí.

Šanské nádoby s kvasenými nápojmi boli zrejme záhrobné dary. No mohli z nich piť aj účastníci pohrebu, aby sa rozlúčili s predkami v stave povznesenej mysle. Práve tieto myseľ obmieňajúce účinky alkoholu stáli podľa odborníkov na začiatku využívania alkoholu pri rituáloch a v ťažkých či veselých životných chvíľach. Popri jeho analgetickej a dezinfekčnej funkcii.

McGovern je známym bádateľom dejín využívania alkoholu ľuďmi. V prvej polovici 90. rokov sa preslávil objavom vtedy najstarších, vyše sedemtisícročných, dôkazov pitia hroznového vína a jačmenného piva v západoiránskom pohorí Zagros.

(zu)