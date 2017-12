The Getaway: Black Monday - prvé dojmy z drsnej gangsterky

Pozreli sme sa na zúbok pokračovaniu kontroverznej britskej gangsterky zo súčasného Londýna, ktorej demo sa nám aktuálne dostalo do rúk. Plná sa práve podrobuje podrobnému testu. Poďme sa však pozrieť, ako vyzerala rozpracovaná Getaway: The Black Monday v

15. dec 2004 o 17:40 Milo Gracík

Pozreli sme sa na zúbok pokračovaniu kontroverznej britskej gangsterky zo súčasného Londýna, ktorej demo sa nám aktuálne dostalo do rúk. Plná sa práve podrobuje podrobnému testu. Poďme sa však pozrieť, ako vyzerala rozpracovaná Getaway: The Black Monday v rannom štádiu vývoja.

Vďaka komerčnému úspechu pôvodnej The Getaway bolo jasné, že pokračovanie nás isto neminie. A stalo sa. V týchto dňoch by už druhý diel tejto drsnej filmovej gangsterky z londýnskeho podsvetia mal byť dostupný na našom trhu. Budeme môcť sledovať strhujúci príbeh, z pohľadu troch plne hrateľných postáv, pričom za každú z nich treba hrať špecifickým spôsobom. Príbehové sekvencie sú spracované v in-game animácii a vďaka skoro realistickým modelom postáv, no predovšetkým neskutočne živému dabingu (a londýnskemu akcentu hercov) pôsobia neuveriteľne atmosfericky. Demo ponúka jednu misiu, v ktorej preberiete ovládanie policajného dôstojníka Mitcha. Misia je rozdelená na jazdiacu a pešiu časť, takže sme mohli odskúšať obe herné zložky.

Fyzikálny model jazdy a ovládanie automobilu je veľmi príjemné a v rámci pomeru zábavy a náročnosti optimálne navrhnuté. Vhodnou kombináciou plynu, brzdy a spiatočky dokážete už po niekoľkých minútach brázdiť londýnske ulice bez zbytočných kolízií a dostatočnou rýchlosťou. Zaujímavou novinkou je možnosť streľby z automobilu, ktorú som však v deme nemohol využiť, keďže som neprenasledoval žiadne zločinecké vozidlo. No a čo by to bolo za policajné auto bez možnosti zapnúť si majáky, škoda, že prekážajúce vozidlá na to nereagujú. Po príjazde na miesto zásahu nastupuje plynulo pešia časť. S partičkou kolegov sme mali za úlohu vyčistiť budovu, v ktorej zúrila prestrelka medzi dvomi gangmi. S ľútosťou musím podotknúť, že interakcia s členmi policajného zboru sa nekoná. Držia sa iba svojich skriptov, čož na jednej strane napomáha udržať filmovú atmosféru, na druhej strane to pôsobí dosť čudne, keď v prízemí postáva poltuctu po zuby ozbrojených členov údernej jednotky, pričom štvorica gangstrov na poschodí zostala na mojej maličkosti.

Po technickej stránke vyzerá hra zle nedobre. Od zúfalej práce kamery, cez nedoskakovanie objektov, prelínanie textúr, až po mrznutie hry a množstvo ďalších vecí. V podstate všetky chyby nedoladeného enginu, ktoré si hráč dokáže predstaviť sa nachádzajú aj tu. Vyzerá to tak, že autori pôvodný engine celkom zahodili a pre Black Monday vytvorili úplne nový hnací engine. To sa však z kvality grafiky nedá vôbec poznať. Logický predpoklad je, že väčšina technických nedostatkov bude v plnej hre odstránená, a ak sa tak stane, bude hra zaujímavou voľbou pod vianočný stromček, najmä však pre fanúšikov jednotky. Nezamieňajme však naše priania za realitu a počkajme si na plnú hru. Tá už je v obchodoch a my už v redakcii taktiež usilovne testujeme. Uvidíme, či budeme môcť s konečnou platnosťou vyvrátiť tragické technické dojmy z dema.