Aj veda môže ponúknuť originálne vianočné darčeky

Londýn 15. decembra (TASR) - Čo dostávajú muži najčastejšie pod vianočný stromček, hoci to vôbec nechcú? Presne tak - ponožky. Ešteže existujú alternatívy.

15. dec 2004 o 11:58 TASR

S originálnym a vtipným nápadom prišiel inak seriózny vedecký týždenník New Scientist, ktorý zriadil na svojej internetovej stránke predvianočný NoMoreSocksShop (Obchod Už nikdy viac ponožky).

Záujemca si v ňom môže objednať napríklad podložky pod počítačovú myš alebo tričká s vyobrazeniami plastických modelov vnútorných ľudských orgánov, ktoré patria do kolekcie The Inside Outside Range (voľne preložené Vnútro navonok).

Pozoruhodné je, že keď si tričko oblečiete, obrázok pľúc a srdca je presne na tom mieste, kde sú tieto orgány aj v skutočnosti.

A to nie je všetko. Ak chcete niekomu originálnym spôsobom povedať, že ho máte radi, odporúča New Scientist kúpu trička s obrázkom srdca tak, ako ho stvorila príroda. Za ideálny darček pre fajčiarov považuje časopis tričko s fotografiou rozvetveného labyrintu pľúc.

Internet: http://www.cafepress.com/newscientist/432832