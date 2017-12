Slovak Telecom ignoruje regulačný úrad

15. dec 2004

BRATISLAVA - Slovak Telecom je stále jedinou firmou, ktorá poskytuje telefónne služby. Jeho faktický monopol trvá napriek tomu, že trh je formálne otvorený konkurencii už dva roky. Asociácia telekomunikačných operátorov, ktorá združuje konkurentov Telecomu, tvrdí, že nástup konkurencie brzdí pasivita Telekomunikačného úradu. Obviňujú úrad, že dovolí, aby Telecom ignoroval jeho rozhodnutia.

Pokuta sa vyplatí

Bývalý štátny monopol sa odmietol podriadiť niektorým regulátorom stanoveným povinnostiam. Nástup konkurencie závisí od uzavretia zmlúv medzi Telecomom a jeho konkurentmi. Obe strany sa však nevedeli dlho doholednúť na znení zmluvy, do hry vstúpil úrad a stanovil podmienky vrátane cenových, za ktorých Telecom musí prepojiť ich siete so svojimi. Telecom však návrhy zmlúv doteraz neprispôsobil predstavám úradu.

Slovak Telecom tvrdí, že konečné rozhodnutie úradu je nejasné a pripúšťa rôzny výklad. "Sme presvedčení, že návrh textu prepojovacej zmluvy, ktorý Slovak Telecom predložil alternatívnym operátorom a Telekomunikačnému úradu, nie je v rozpore s jeho verdiktom," povedal hovorca Telecomu Radoslav Bielka.

"Spoločnosť pragmaticky pristúpila k druhostupňovému rozhodnutiu Telekomunikačného úradu a upravila pôvodný návrh zmluvy tak, ako ho experti Slovak Telecomu pochopili," dodal Bielka.

Telekomunikačný úrad sa k tomuto stanovisku Telecomu doteraz nevyjadril, no Telecomu už na konci novembra pohrozil, že ak jeho požiadavky do návrhov zmlúv nezapracuje do desiatich pracovných dní, začne uložené povinnosti vymáhať. Lehota pre Telecom už uplynula. "Až po predložení upraveného návrhu zmluvy budeme vedieť, či Telecom naše požiadavky do návrhu prepojovacej zmluvy zapracoval, alebo nie," povedal hovorca úradu Roman Vavro.

Vavro potvrdil, že ak Telecom požadované zmeny nespraví, hrozí firme pokuta. Konkurencia to však nepovažuje za ozajstnú hrozbu pre Telecom. "Telecomu sa oplatí dvadsať miliónov riskovať, pretože nástupom konkurencie by prišiel o viac," nazdáva sa právny zástupca firmy eTel Slovensko Branislav Máčaj. Generálny riaditeľ GTS Slovakia Branislav Brezovič odhaduje, že Telecom by v priebehu dvoch rokov po nástupe konkurencie mohol prísť až o 2,5 miliardy korún.

Európska kritika

Situáciu na slovenskom trhu kritizuje aj Európska komisia. Pomalé napredovanie liberalizácie podrobila kritike v Desiatej správe o stave európskej regulácie a trhoch elektronických komunikácií. "Komisia prakticky vo všetkých kľúčových oblastiach liberalizácie - prepojenie, výber podniku, prístup k miestnym vedeniam, prenositeľnosť čísel - konštatuje, že tieto prvky trhu na Slovensku nemáme," povedal pre agentúru SITA šéf asociácie operátorov Vladimír Ondrovič.

Asociácia sa snaží komunikovať o nečinnosti Telekomunikačného úradu aj s poslancami parlamentu. Zákonodarcovia však na zvýšenie administratívnych kapacít úradu, ktoré by mohlo pomôcť k jeho väčšej aktivite, neodhlasovali viac peňazí na jeho činnosť v roku 2005.

Ďalšou oblasťou, na ktorú upozornila Európska komisia, sú chýbajúce vykonávacie predpisy, na základe ktorých by bolo možné trh uvoľniť. V tejto súvislosti alternatívni operátori upozornili, že bez zavedenia možnosti výberu podniku tzv. priamou voľbou alebo voľbou s prednastavením, nebudú môcť zákazníkom ponúknuť konkurenčné služby v oblasti volania na pevných linkách. Podľa hovorcu Telekomunikačného úradu by však mali byť hotové v blízkej budúcnosti. Pri vypracúvaní vykonávacích predpisov je hlavný problém rešpektovanie ústavy, ktorá hovorí, že povinnosti možno ukladať len zákonom, alebo na základe zákona, vysvetlil Vavro.

Problémy s Telecomom

chýbajúce prepojenie sietí Slovak Telecomu a konkurencie

možnosť výberu firmy priamou voľbou a prednastavením (voľba a predvoľba operátora)

prenositeľnosť čísla medzi mobilnými sieťami a medzi pevnými sieťami doteraz nie je možná

poskytovatelia prístupu do internetu a poskytovatelia telefónnej služby si nemôžu prenajať miestne účastnícke vedenia

právne nejasná pozícia Protimonopolného úradu na trhu elektronických komunikácií

nedoriešený rozpor ministerstva dopravy, ktoré je zároveň tvorcom zákonov pre oblasť telekomunikácií a vykonávateľom akcionárskych práv v Slovak Telecome

nedostatočné právomoci regulátora, najmä v mimoriadnych situáciách, keď treba zasiahnuť čo najskôr.

nedostatočná administratívna kapacita národného regulátora

Slovensko doteraz neprijalo úplnú sekundárnu legislatívu, teda chýbajúce vykonávacie vyhlášky k zákonu o elektronických komunikáciách

Zdroj: Asociácia telekomunikačných operátorov