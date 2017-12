Zažite peklo vojny v Pacifiku

Odkedy sa na scéne objavili počítačové hry zo série Medal of Honor, je akčný žáner z prostredia druhej svetovej vojny takmer bez zmien. Hráčov však zjavne neustále baví ich pseudorealistické spracovanie či tvrdo nalinkovaný lineárny postup úrovňami plný

15. dec 2004 o 16:09 MICHAL GARDIAN

naskriptovaných situácií. (A, samozrejme, nemôžeme zabudnúť na riadnu dávku pátosu, ktorý vo vás aj vďaka filmovému spracovaniu vyvolá ten správny vlastenecký pocit pre boj s nepriateľom.)

Čo však Medal of Honor začal, to sa snaží novým pokračovaním s titulom Pacific Assault zmeniť. V prvom rade je tu presun na herne nie veľmi prebádaný front v Tichom oceáne. Široké pláne a malé mestečká európskeho bojiska tak vystriedajú džungľou pokryté ostrovy a boj na extrémne krátku vzdialenosť. Ďalšou výraznou novinkou je príklon čisto akčnej hry k realite. Zbrane sa správajú oveľa presvedčivejšie, strieľanie je oveľa ťažšie a prebitie trvá niekedy až príliš dlho. Najmä ak sa nepriateľ rozhodol so slovami "Banzai" ísť na bodáky. Ďalšou novinkou je absencia tradičných lekárničiek na obnovu zdravia vašej postavy. Vo vašej čate zato pribudol zdravotník, ktorého asistenciu môžete v každej úrovni využiť maximálne štyrikrát. Zaujímavou je aj prítomnosť jednoduchých príkazov pre vašich kolegov, ktoré sa však vo víre boja nie vždy dodržia.

Samozrejmosťou pre sériu Medal of Honour je snaha o čo najvýraznejšie priblíženie filmu. Štýl rozprávania príbehu, napätá atmosféra, holywoodska orchestrálna hudba a situácie nie nepodobné filmom ako Tenká červená línia. Vďaka novému grafickému engine si však autori mohli dovoliť aj také detaily ako zachytenie emócií v tvárach vojakov, degradáciu obrazu pri zranení vašej postavy alebo špičkové efekty výbuchov. Sympatická je aj prítomnosť stoviek historických informácií voliteľne sa objavujúcich priamo v hre, ktoré sú v edícii hry Director's cut obohatené aj o historické videá a encyklopédiu.

Aj takto zdanlivo výborná hra však môže mať svoje chyby. Animácie postáv v boji sú iba veľmi priemerné, navyše je grafika veľmi náročná na hardvér. Ďalšou chybičkou na kráse sú občasné výpadky umelej inteligencie. Dohromady však aj tak ide o výbornú a veľmi atmosférickú hru.

Odporučená konfigurácia: Procesor 2000 Mhz, 512 MB RAM, DX9 grafická karta

