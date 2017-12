Novinky z Čiech - týždenný prehľad 6.12. - 10.12. 2004

14. dec 2004 o 15:34

TELeKONOM - Vláda se u Telecomu dohodla na kompromisu

Nejvyšší nabídka za Aliatel se pohybuje kolem 1,5 miliardy; Centrum bude nabízet vysokorychlostní připojení k internetu; Deutsche Telekom snížuje náklady na pracovní sílu; Telekom Austria chce koupt bulharský MobiTel

Bluetooth klávesnice nejen pro mobily

Chtěli byste ovládat svůj mobil pomocí plnohodnotné klávesnice? Jste uživateli Pocket PC a chybí vám při jeho ovládání klávesnice, či dokonce myš? Představíme vám obě takové periferie, připojují se bezdrátově pomocí Bluetooth.

Samsung E630 - fotogalerie displejů, pořízené fotografie a porovnání

Prohlédněte si fotogalerii displejů nového vysouvacího Samsungu E630. Dále v druhém díle článku s dojmy naleznete snímky pořízené telefonem a porovnání s některými telefony.

Siemens SK65 - shuriken pro manažery (recenze)

Nový Siemens SK65 je konzervativní, skvěle vybavený telefon. Díky unikátní konstrukci lze vrchní část telefonu vytočit, čímž se odhalí plnohodnotná QWERTY klávesnice. Telefon pak vzdáleně připomíná shuriken.

Na Slovensku končí s telegramy a Orange chystá EDGE

Pravidelný přehled článků ze serveru Mobil.sme.sk vám poskytne pohled na aktuální dění v mobilních komunikacích na Slovensku.

Kolik stojí nejlevnější mobil s dotykovým displejem? (Přehled cen pro 50. týden)

Kupujete nový mobil? Pak se vám jistě bude hodit náš aktuální přehled cen všech mobilů na našem trhu. Uvádíme ceny u všech operátorů a ve volném prodeji. Uvádíme i všechny novinky a slevy.

UMTS na vlastní kůži (test 3G v Polsku)

V roce 2006 se snad konečně dočkáme i UMTS. Tato 3G síť by se měla prvního ledna 2006 rozprostřít na 90% území hlavního města. Co se podívat, jak v praxi funguje UMTS a co nám v blízké budoucnosti nabídne?

Siemens SK65 - co se vejde na displej (galerie)

Displej má tento manažerský model velký, ale na ikonách je vidět malá kostrbatost. Podívejte se, jak vypadá menu.

Samsung X120 – low-end se špičkovým displejem (preview)

Nový low-end od Samsungu může být prvním telefonem u nás s plnohodnotným OLED displejem. Ten je největším tahákem tohoto telefonu, s novým menu, u kterého již lze potvrzovat položky klávesou uprostřed ovládacího kříže.

Naše databáze registruje 194 Wi-Fi sítí. Co bude dál?

Před rokem představilo sdružení Internet pro všechny poprvé představilo databázi bezdrátových sítí. S heslem „Kampaň na bezdráty začíná!“, tehdy představili čtenářům prvních dvanáct cítí. Jak je natom databáze sítí dnes? S jakými se potýká problémy?

Vyhráli jste s Mobilkurýrem?

V soutěži s firmou Mobilkurýr jste mohli vyhrát jeden ze šesti špičkových mobilů. Usmálo se štěstí právě na vás a vyhráli jste? Přehled výherců najdete v článku.

Samsung X120 - fotogalerie displejů

Ve druhé části preview Samsungu X120 si můžete prohlédnout 36 fotografií barevného OLED displeje.

Užijte si ICQ ve své Motorole!

Chcete používat mobilní Instant Messenger ušetřit tak za SMS? Tato aplikace odesílá data po GPRS a komunikace je tak levnější. Dnes vám přinášíme komplexní nastavení ICQ pro Motoroly.

Motorola MPx - první dojmy z unikátního komunikátoru

Motorola MPx se v letošním roce nejspíš na náš trh nedostane. Přesto se jedná o komunikátor, který si zaslouží pozornost. Motorola MPx se vyklápí do dvou stran a uživatelům nabídne dotykový displej s Windows Mobile 2003 pro Pocket PC.

Mé zkušenosti se službou Eurotel Data Expres

Náš nejstarší operátor nabízí mobilní vysokorychlostní připojení k internetu Eurotel Data Expres založené na technologii CDMA 1xEV-DO. Data jsou rychlá, ale uživatele trápí vadné modemy.

Kdo ovládne na konci března Telecom?

Uchazeči o Telecom budou moci podat své nabídky začátkem února. Kdo vlastně jsou nejvážnější zájemci o koupi státního podílu v našem dominantním operátorovi? Jaké jsou jejich šance?

Splinter Cell 2 je stejně dobrý na mobilu jako na PC (Recenze)

První díl této série patří k nejlepším hrám pro mobilní telefony a proto není divu, že se Gameloft rozhodl vydat další díly. Dnes si povíme o druhém díle této 2D akční hry, který nese podtitul Extended Ops.

LG L3100 - klasika v podání výrobce véček (minirecenze)

Ve stínu staršího bratra, véčka L1100, přichází na český trh model L3100. Jedná se o mobilní telefon klasické konstrukce, jehož schopnosti se výrazně podobají "Sámerovi". LG L3100 má také VGA fotoaparát a velmi rychlé menu.

Jaký je nejlevnější mobilní internet? (Vybíráme vhodný tarif)

Po předplacenkách a studentských tarifech se tentokrát zaměříme na tarify pro zákazníky, kteří využívají mobilní telefon nejen na volání. Volají hodně a něchtejí být příliš omezováni. A hlavně používají mobil jako prostředek k připojení k internetu.

Ve Švédsku se testuje bezdrátové připojení Wimax

Ve Švédsku se už testuje bezdrátové připojení přes Wimax. Americká společnost Intel zde provedla úspěšnou zkoušku tohoto širokopásmového připojení k internetu.

LG L3100 - co se vejde na displej (galerie)

Displej LG L3100 doslova září. Prohlédněte si menu telefonu v plné kráse.

SMS zprávy mohou být nedůvěryhodné

Populární textovky se mohou stát zdrojem nedorozumění. Nedokonalá implementace jednoho z protokolů pro transportování esemesek do SMS center umožňuje, že uživatel může téměř libovolně změnit identitu odesílané zprávy.