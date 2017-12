Prince of Persia 2: Warrior Within - nebezpečná cesta časom

14. dec 2004 o 1:15 Slavomír Benko

Tak sme sa dočkali. Pokračovanie hry roku 2003 – Prince of Persia: The Sands of Time je na svete. Toto ocenenie si vyslúžila hlavne kvôli tomu, že definovala nové hranice akčného žánru a zábavy. Aj preto sa niesli očakávania na jej pokračovanie v duchu úvah, či dvojka dokáže niečo podobné. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše alebo písať ďalšie podobné floskuly. Rovno napíšem, že dokázala. Prince of Persia: Warrior Within je úplná pecka! Prečo? Čítajte ďalej...

Kvôli potrebe zamachrovať pred tatinkom sa princovi plnému mladíckej nerozvážnosti v minulej časti hry podarilo rozpútať peklo. Aktivoval Piesky času, zábavný to mechanizmus kontrolujúci čas, ktorý mal ale podstatnú chybičku krásy. Bol prekliaty. A tak sa všetci v jeho okolí zmenili na žijúce mŕtvoly, ktorými sa musel doslova presekať, aby sa vrátil do minulosti a všetko napravil. Nakoniec to dopadlo fajn, aj keď nedošlo k fatálnemu happy endu. S okúzľujúcou kráskou sprevádzajúcou ho celou hrou sa „dokopy nedal“. Podarilo sa mu ale napraviť chybu spôsobenú aktiváciou prekliatych pieskových hodín? Netušil, že tým spôsobí niečo oveľa horšie.

Pri tvorbe pokračovania sa autori hry nechali inšpirovať skutočnou perzskou mytológiou, ktorá hovorí, že každý, kto sa snaží s časom vybabrať, si to kruto odnesie. A hneď dvakrát. V prvom rade bude prenasledovaný a potrestaný strážcom časového priebehu. V druhom rade – aj keby sa mu podarilo unikať mu, vždy, vždy, vždy a ešte raz vždy nakoniec príde na to, že žiaden človek nie je schopný zmeniť svoj osud. Už z intra je zjavné, že princ sa nachádza v prvotnom štádiu odpykávania si trestu za zahrávanie si s časom – je niečím obrovským čiernym a hrôzostrašným neustále prenasledovaný. Pretože je ale chlapík agilný a rýchly, úspešne sa mu pred tým niečím darí unikať. Po rozhovore so starým mudrcom príde na to, že to niečo, čo mu nedá pokojne spávať, je Dahaka. Démon, ktorý sa snaží dať do poriadku časovú líniu. Aj napriek následným varovaniam o nezvrátiteľnom osude sa princ rozhodne, že ten svoj zmení. Vymyslí si relatívne jednoduché riešenie svojich problémov. Vrátiť sa v čase a úplne zabrániť vytvoreniu Pieskov času. Žiadne hodiny znamenajú, že nebude žiadna možnosť cestovať v čase. A žiadne cestovanie v čase znamená, že nebude žiadny Dahaka. Keď sa do toho ale zamotajú plány iných ľudí, napríklad Cisárovnej času, rovnako sa snažiacej zmeniť svoj osud, je jasné, že veci budú komplikovanejšie, ako sa zdali. O príbehu vám viac prezrádzať nebudem, lebo vám to nechcem pokaziť a každým ďalším náznakom by som už mohol. Určite je ale dôležité zdôrazniť, že rovnako ako v predchádzajúcej časti je príbeh silným a prepracovaným spojovateľom medzi jednotlivými pasážami hry. Takže máme prvý výrazný klad.

Z intra okrem spomínaného zámerne navodzovaného pocitu neustáleho prenasledovania a strachu cítiť aj to, že princík prešiel výraznou zmenou osobnosti. Mladícku nerozvážnosť, pojašenosť a úsmev na tvári by sme na ňom tentokrát hľadali zbytočne. Stal sa z neho podstatne temnejší, drsnejší a vážnejší princisko (ale veď koho by nezmenilo večne prenasledujúce štyrikrát väčšie monštrum). Autori tento stav definovali tak, že princ dospel. S nástupom novej životnej etapy prichádzajú aj mnohé vážne životné rozhodnutia. Napríklad zmena odevu. Vyzliekol si teda svoje slušné konvenčné biele nohavice s modrou košieľkou a nahodil sa do tmavých farieb. A aby to ladilo, tak si ešte aj prefarbil vlasy na čierno. Rovnako ako princ sa zmenilo aj prostredie, v ktorom sa nachádza. Celá hra má veľmi ponurú a temnú atmosféru. Prejavuje sa to vo väčšine herných lokalít, na nepriateľoch, deji a vašom charaktere. Aj to je výrazné plus, pretože sa tak vytvára lepšia atmosféra a dôvod na oháňanie sa mečom.

Takto nenápadne som sa dostal k bojovému systému, ktorý si zaslúži minimálne samostatný odstavec. Autori hry vyvinuli spôsob boja, ktorý nazvali Freeform Fighting System. V praxi a preklade to znamená asi toľko, že by ste si mali vybrať formu boja, ktorá vám najlepšie vyhovuje. Alebo sa vydať ešte lepšou a zábavnejšou cestou – tieto formy striedať. Ich striedanie ale apriori predpokladá, že si má byť z čoho vyberať. Dobrá správa: v Prince of Persia 2 (POP2) si skutočne z čoho vyberať je. Základnou možnosťou je bojovať s jednym mečom, ktorý je stály a nezničiteľný (až na pár výnimiek súvisiacich s dejom, nie herným systémom). Je v podstate princovou predĺženou pravou rukou. V priebehu hry máte sedemkrát možnosť vymeniť ho za silnejší. Týmto mečom dokáže princ postupne spraviť 5 ťahov. Môže sa to zdať málo, netreba ale zabúdať na voľnú ľavú ruku, ktorou sa popri tom dokáže otáčať okolo stĺpov a dávať tak sekaniu väčšiu silu. Čo je ale podstatnejšie, dokáže ňou ešte chytiť nepriateľa pod krk, čím sa otvára more ďalších možností. Napríklad hodiť ho z útesu, o stenu, prípadne do ďalších útočiacich beštií, alebo ho len tak lámať a škrtiť, kým nepustí svoju zbraň. A keď ju raz pustí, tak to trpko oľutuje.

Keď som o boji s jednou zbraňou písal ako o mori možností, boj s dvoma zbraňami ich ponúka rovno celý oceán. Najprv čísla ako dôkazová podstata. Existujú 4 kategórie vedľajších zbraní v ľavej ruke – meče, sekery, nože a (krásne slovenské slovo) budzogane. Dokopy ich je 46 druhov. Tieto zbrane sa už lámu a veľmi rýchlo opotrebúvajú, takže slúžia na vyradenie dvoch-troch oponentov. No netreba zúfať, po každej beštii zostávajú ďalšie, takže ich nedostatkom nikdy netrpíte. Veľmi zábavnou a efektívnou voľbou je túto zbraň hodiť, čo veľakrát znamená okamžité vyradenie nepriateľa z hry (všetko samozrejme závisí od jeho energie, druhu zbrane a podobne). Keď si ju ale ponecháte v ruke, prichádza ozajstná radosť. Ak som to správne spočítal, existuje minimálne 27 možnosti, ako s týmito dvoma zbraňami naložiť. Ich kombinovaným použitím je možné dosiahnuť minimálne 15 špeciálnych komb, ktoré útočia na všetkých nepriateľov okolo vás a na všetky časti ich tela. Už to je celkom dosť, že? A teraz si uvedomte, že princovi stále zostali dve voľné spodné končatiny, ktorými dokáže kopať, behať po stenách a nepriateľoch, odrážať sa od nich, preskakovať ich, robiť saltá, otočky, kotrmelce a zdvíhať si odhodené zbrane. A keby vám bolo málo, zoberte možnosť využitia špeciálnych síl spôsobených amuletom a časovým cestovaním ako spomalenie času, jeho vrátenie či masívne devastujúce vypustenie energie. Ďalej tu máme bloky a kombinovanie protiúderov či protiútokov, ktoré sa u jednotlivých oponentov líšia, nedajú sa aplikovať na všetkých. A v neposlednom rade sú tu ešte efektné zakončovania nepriateľa, ako napríklad zabodnutie na zemi, vytrhnutie jeho vlastnej zbrane a nasledovné useknutie jednej z jeho končatín práve touto zbraňou a podobne. Ešte raz opakujem: skutočne si je z čoho vyberať!

V POP2 je niekoľko herných etáp, ktoré sa postupne striedajú a opakujú. Tou najdôležitejšou sú jednoznačne hore opísané súboje. Aj tie by sa ale dali rozdeliť. Najprv máme konfrontáciu s mnohými, relatívne slabými nepriateľmi naraz. Ďalej je tu boj s jednou tuhou príšerou, akou je napríklad obrovský troll alebo griffin. Opäť musím hru pochváliť: súboje aj kvôli tomuto nie sú jednotvárne. Je prosto veľmi príjemné pre zmenu mlátiť niečo s evidentnou výškovou a silovou prevahou. Posledným typom boja je konfrontácia s humanoidmi priamo zainteresovanými na deji. Tí vám väčšinou dajú najviac zabrať. Blokovať ich kombá nie je nič ľahké. Naopak, oni s blokovaním tých vašich nemajú až také výrazné problémy. Po čase ale prídete na to, čo na nich platí. Ďalšia etapa pozostáva z akrobatických kúskov väčšinou sa odohrávajúcich v závratných výškach. Interakcia s prostredím je maximálna. Každé lano na stene využijete na to, aby ste sa poriadne rozkývali, po každom stĺpe sa vyšplháte, od každého konáriku, trčiacej dosky či tyče sa odrazíte, vyšvihnete, poprípade na nich budete balansovať.

Kvôli neustálemu prenasledovaniu Dahakom veľakrát dochádza k etape – zjavil sa mi za pätami, musím bežať ako o život a nájsť vodu, cez ktorú nedokáže prejsť. Táto časť sa v podstate od tej druhej , akrobatickej, líši len v tom, že je v nej dôležitá rýchlosť. Počas behu robíte bleskové rozhodnutia. Nesprávny úsudok väčšinou znamená, že už princ nedostane možnosť zistiť, či sa jeho osud dá skutočne zmeniť.

Poslednou časťou hry je prekonávanie storočiami overených pascí, ako sú ostré kly vyrážajúce zo zeme, otáčajúce sa masívne stĺpy plné nabrúsených čepelí, rotujúce ozubené kolesá, pohybujúce sa balvany a podobne. Pozitívom je, že týchto niekoľko prvkov dokázali autori skombinovať tak, že na ich prekonávanie treba s postupujúcim hraním vymyslieť stále nejakú novú fintu. Viackrát sa teda stane, že stojíte pred tými istými pascami, ale musíte chvíľku porozmýšľať, ako sa cez ne tentokrát dostať. Samozrejmosťou je stupňovanie náročnosti a predpoklad, že sa vám zvyšuje zručnosť.

GRAFIKA 10 / 10

Nemám čo vytknúť. Videosekvencie sú jednoducho nádherné. To isté platí aj o samotnej hre. Prostredia sú prepracované do posledného detailu a žijú svojim vlastným životom. Z každej škárky presvitá svetlo, všetko vrhá ten správny tieň. Keď sa pohybujete po rímsach, padá z nich prach a kamienky. Závesy sa hýbu v prievane a podobne. Radosť pozerať. Už pri vývoji POP2 bolo známe, že autori si na grafickej stránke dávajú veľmi záležať. A ja môžem len s radosťou konštatovať, že to na hre cítiť.

O pohyboch postáv sa môžem tiež vyjadrovať v superlatívoch. Asi najväčšou poctou pre ne môže byť, keď sa o nich napíše, že pôsobia prirodzene (teda pokiaľ behanie po stenách a oháňanie sa mečom po chodiacich mŕtvolách a démonoch považujete za prirodzené:). Každé princove salto, odrazenie sa od steny, premet, pád, zoskočenie či podliezanie si vychutnáte a bude vás baviť pozerať sa na to. To isté platí o pohyboch nepriateľov, humanoidných i tých beštiálnych. Motion capture iste ocenia páni, keď sa budú dívať na ladnú chôdzu služobnice cisárovnej času, ktorá vás prenasleduje. K ďalším výrazným kladom tejto ženskej postavy patrí aj to, že keby ste sa chceli po pohľade na jej zadok skutočne presvedčiť o tom, či má na sebe nejaké oblečenia, pomohol by asi iba pohľad zospodu :). Až vám príde ľúto, že sa s ňou musíte biť. Je pravdou, že ošatenie postavy Keiliny, ktoré sa skladá z množstva voľne vejúcich červených pásov, už ale nie je až také dokonalé. Sem tam dôjde k smiešnemu prekrytiu končatín látkou, alebo vzniknutiu pásov do jej tela či okolitých osôb, čo niektoré dramatické momenty mierne degraduje. Nie je to ale až taká zásadná a častá chyba, za ktorú by si POP2 zaslúžil strhnúť čo i len pol hviezdičky za grafiku.

INTERFACE 10 / 10

Prvým kladom v nastaveniach v hlavnom menu je možnosť zvolenia si spôsobu ovládania myšou. Tou totiž kontrolujete nielen kameru, ale aj pohyb princa. Keď som hru prvýkrát zapol, zdala sa mi skoro neovládateľná. Možnosť invertnutia kamery alebo pohybu to ale našťastie k spokojnosti vyriešila. Dôležitú funkciu v hlavnom menu rozhodne zohráva aj možnosť prezerania si všetkých komb a fintičiek, ktoré môžete urobiť. So základnými pohybmi vás síce oboznámi tutorial, ale je rovnako užitočné preštudovať si neskôr každú schopnosť princa opísanú na tomto mieste.

Hlavné menu obsahuje aj kapitolku Special features, ktorá je skutočne bohatá. Nachádza sa tu popis všetkých zbraní, s ktorými ste už počas hry prišli do styku. Viete si tak naštudovať, ktorá zbraň sa lepšie hodí na vrhnutie, s ktorou je účinné robiť kombá a ktorú sa ani neoplatí zdvíhať zo zeme. V hre navyše funguje odomykanie ďalších skrytých možnosti. Ide o artworky, podľa ktorých sa neskôr programovali prostredia a postavy. Skutočne stojí za to si ich prezrieť. Menu obsahuje aj informácie o špeciálnych skrytých zbraniach (objavia sa ale až vtedy, keď ich nájdete), ktoré sú na poctivo skrytých miestach. Pobavíte sa napríklad s orientálnou formou lightsaberu či obrovskou rukavicou pre fanúšikov športových podujatí. Najatraktívnejšou menu voľbou pre mňa ale jednoznačne bola video galéria. Tam si môžete pozrieť každé demko z hry, akonáhle ste sa k nemu prvýkrát dopracovali. Obsahuje však aj niekoľko bonusov v podobe rozhovorov s autormi, trailerov, klipov, videjok o vzniku POP2 a krátkeho dokumentu o Jordanovi Mechnerovi, chlapíkovi, ktorý za touto úspešnou hernou sériou stojí už od roku 1983. Pamätníci takých peciek, akými bola Karateka na staručké Atari, originálny Prince of Persia I, neskorší Shadow and Flame a podobne, tí si skutočne prídu na svoje a verím, že tento dokument budú pozerať so slzami v očiach ako ja. Záver – užitočné menu nabité skvelými bonusami.

V samotnej hre ešte nájdete mapu, ktorá vám pomáha určiť, kde sa práve nachádzate, kam máte ísť a čo tam urobiť. V neposlednom rade slúži ako meradlo progresu vo vašom dobrodružstve.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Jednoznačne hviezdičkový full house. Pri opise súbojov alebo jednotlivých herných etáp ste mohli mať pocit, že takou rozmanitosťou pohybov utrpí ovládanie alebo hrateľnosť. Nie je tomu však tak. Okrem ovládania smeru pohybu budete vlastne využívať len ďalších päť klávesov alebo tlačidiel na myši, takže si na všetko veľmi rýchlo zvyknete. Jedno slúži na skákanie alebo podliezanie (podľa situácie), dve sú vyhradené na použitie pravej a ľavej ruky, ďalšie na blok a posledné na zdvíhania alebo hádzanie zbraní. Po troche tréningu dospejete do štádia, že ich jednoduchou kombináciou bude princ skákať presne tak, ako vy stláčate.

Dôležitým faktorom pri opisovaných akrobatických kúskoch je to, že nie sú frustrujúce. Na obrazovke síce vyzerajú zložito, realizujú sa však príjemne a jednoducho. A pôsobia neuveriteľne efektne, takže vás budú baviť a nebudete ich chcieť mať čo najskôr za sebou ako pri iných podobných hrách. Veľkou pomocou pri hraní je princov pud sebazáchovy. Keď sa pošmykne z útesu alebo ho z neho pri boji niekto zhodí, zle doskočí, stratí rovnováhu a padá, vždy sa snaží (a pokiaľ je to len trochu možné, tak sa mu to vždy aj podarí) automaticky zachytiť na hrane. Možno to znie ako zjednodušenie pre blbečkov bez postrehu. Pri hraní ale pochopíte, že to je lepšie riešenie ako mať na túto funkciu vyhradené jedno tlačidlo, ktoré pri podobných hrách väčšinou nestihnete stlačiť, a potom si už len trháte vlasy. Princovi po predošlých dobrodružstvách navyše zostalo zopár špeciálnych vymožeností. Keď máte naplnený tzv. Sand tank (dopĺňa sa bojom a zbieraným zrniek piesku), môžete ho okrem spomalenia vášho okolia alebo vypustenia devastujúcej energie použiť aj na to, aby ste vrátili o niekoľko sekúnd čas. Keď sa vám teda nejaký akrobatický kúsok nevydarí, jednoducho pretočíte čas na jeho začiatok a skúsite to znovu. Nestane sa tak, že by ste museli celú hernú sekvenciu od posledného uloženia opakovať kvôli jednému nezdarenému skoku. Kto hral POP1, bude so mnou iste súhlasiť, že keď v niečom skutočne posunula hranice akčného žánru, tak to bolo v hrateľnosti a spôsobe ovládania. POP2 ide v šľapajach svojho staršieho bračeka, takže nemá čo skaziť.

MULTIPLAYER

E-e. Princ je vlk samotár. A navyše, keby sa autori do tak zložitého zahrávania si s časom pokúsili zainteresovať viac hráčov, vznikol by z toho podľa mňa taký chaos, že by Dahaka začal prenasledovať ich samotných.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Kvalita dabingu hier v dnešných časoch je už porovnateľná s filmovými replikami. POP2 ani tu v ničom nezaostáva za konkurenciou. Zárukou kvality je napríklad meno Monica Belucci v zozname hlasových talentov. Občas síce hlasy zanikajú v hudbe alebo zvukoch, všetko však vyrieši, ak hlasitosť spomínaných zložiek o trochu znížite a hlasy necháte na maxime.

Kvalita zvukov je úžasná. Mám to šťastie vychutnávať si hry so šiestimi reprákmi a stojí to za to. Keď za vami beží Dahaka a vy doslova počujete za chrbtom jeho zlovestné kričanie, máte zimomriavky po celom tele. Zvuky ostatných nepriateľov tiež nijako nezaostávajú. Ich vrčanie či šepkanie sa podpisuje pod silný zážitok z hry a zhmotňuje celú atmosféru strachu. Keď som natrafil na trolla, tak mi zvuky zo subwooferu pod stolom skoro vyzuli papuče :). Je teda zjavné, že kvalita zvuku nie je problém. Trošku mi však chýba kvantita, a to hlavne na dokreslenie celkového dojmu z prostredia. Pri hodnotení grafiky som spomínal, že jednotlivé prostredia sú preplnené detailami. Nie sú však umocnené zvukom. Vidíte, že máte nad hlavou tečúcu vodu, ale nepočujete ju. Cítite, ako Dahaka za vami ničí steny, ale nepočujete ich rúcať sa. Stojíte na kraji priepasti a okolo vás sa všetko hýbe vo vetre, no ako inak, opäť ho nepočujete. Každý zvuk, ktorý v hre zaznie, je teda kvalitný a prepracovaný, len by ich mohlo byť o štipku viac.

HUDBA 2 / 10

Musím sa priznať, že po skúsenostiach s hraním demo verzie som sa hudby dosť bál. Stále som však dúfal, že elektrické gitary a moderné bicie sú len provizórnym riešením. Dúfať bola chyba. Skrátka a jasna, hudba v POP2 podľa mňa stojí za starú blažkovú. Pri inštalácii ešte hrá príjemná skladba s klavírnou témou a orientálnou vsuvkou. Keď ale raz zapnete hlavné menu, do posledného dema sa tej strašnej hudby nezbavíte. Neviem tento druh ani pomenovať, no som si istý, že obsahuje v názve niečo ako black alebo death. Nechcem pôsobiť dojmom, že proti tomuto žánru, mám predsudky (aj keď mám, a to strašné:), len sa snažím poukázať na to, že sa do hry vôbec nehodí. Povedzme, že zbožňujem jazz. To ale neznamená, že by som ho chcel počuť v hre akou je POP. Možno som skutočne zaujatý, a keď ste prívržencom podobného žánru, v hre vám nebude až tak prekážať a rušiť atmosféru. Som však presvedčený, že by sa tento nedostatok dal riešiť k spokojnosti všetkých využitím dobovej hudby. Verím, že so všetkými vtedajšími nástrojmi a orientálnou akustickou rytmikou by sa dal dosiahnuť aj požadovaný efekt napätia a strachu. Hudba je teda jedinou výraznou chybou tejto inak vynikajúcej hry.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

O predchádzajúcom pokračovaní Princa si myslím, že bol aj napriek všetkým svojím kladom príliš jednoduchý a krátky. Hru som dohral za 11 hodín. POP2 ma po tejto stránke uspokojil oveľa viac. Bez toho, že by hra stratila šmrnc, šťavu alebo originalitu, sa s ňou budete piplať minimálne hodín 20. Dôvody sú dva. Hra samotná je dlhšia. Je v nej nutné cestovaním v čase manipulovať s minulosťou a prítomnosťou, takže v podstate navštívite skoro všetky prostredia v dvoch rôznych dobách, a to niekedy aj viackrát. Vždy v nich však budete musieť vykonať niečo nové, musíte sa dostať na iné miesto novým spôsobom a ovplyvniť tak dejové súvislosti, takže nejde o umelé predlžovanie hrania na úkor opakovanej návštevy lokalít. Druhým dôvodom je zvýšená náročnosť, a to hlavne súbojov s dôležitými postavami. Priznám sa, že sa mi stalo, že som sa s niekým mlátil aj hodinu a nie a nie ho pokoriť. Najlepšia vec, čo v takej situácii môžete urobiť, je dať si pauzu, a neskôr sa do toho pustiť znova. Niekedy to môže človeka mierne podráždiť, podľa mňa je to ale pozitívny prvok (pokiaľ sa neopakuje príliš často). Nakoniec sa to totiž vždy podarí a vy máte dobrý pocit, že ste sa s hrou trošku potrápili a museli ju pokorovať dlhšie. Určite však netreba podceňovať hľadanie tajných miestnosti, kde sa dá zvyšovať energia. Zanedbaním tejto činnosti môžete dospieť do štádia, že vám energia na premoženie nejakého nepriateľa prosto nebude stačiť.

Hru nemôžete uložiť kedy sa vám zachce. Spravidla ale platí, že po sérii skokov a súbojov nasleduje fontánka, pri ktorej si doplníte zdravie a save-nete hru. Tento systém sa mi zdá v kombinácii s možnosťou vracania času vyvážený. Ďalším pozitívom je, že každý výrazný zlom v tempe hry sa automaticky uloží sám. Nedá sa síce nahrať po tom, ako hru vypnete, ale keď ju hráte, spustí sa odznova po každom neúspešnom pokuse sám. Napríklad ste niekde v polovičke veže medzi dvoma fontánami, a zrazu vás začne naháňať Dahaka. Ak vás dostihne, nezačínate od poslednej navštívenej fontány, ale od momentu, kedy vás začal naháňať. Skrátka hrateľné a príjemné. K hladkému priebehu prispieva aj možnosť rýchleho prebiehania cez krátke neherné sekvencie. Veľa súbojov sa začína pokecom medzi postavami, pri návšteve novej lokality vám ju najprv predstaví pohybujúca sa kamera a podobne. Pri nezdarenom opakovanom pokuse už ale nemusíte celý úvod pretrpieť odznova. Klepnete po spacebare a všetko sa spusti zrýchlene. Nepriateľov by som neoznačil za hyperinteligentných, ich správanie je ale prijateľné. Niekedy napríklad čakajú, kým sa ich zoskupí viac aby mohli zaútočiť spoločne. Keď ste v ich obkľúčení, neoplatí sa príliš venovať jednému, pretože tí ostatní idú po vás zozadu. Pri výkone nejakého zložitejšieho komba sa síce stane, že sa niektorí z nich len prizerajú, ale v podstate si neviem predstaviť, aby spomalené zábery a zmenu kamery pri nejakom špeciálnom ťahu doprevádzal aj útok niekoho iného zozadu a podobne. To, že im na životoch svojich spolubojovníkov veľmi nezáleží, veľakrát dokazujú aj tým, že si ubližujú sami navzájom pri ich neuváženom rozmachu zbraňou. Väčšinou to je ale spôsobené tým, že sa v poslednej chvíli uhnete alebo uskočíte, takže to pôsobí prirodzene. Prosto AI je dostatočná na to, aby súboje boli zábavné a miestami vás potrápili.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Čo dodať? Pol hviezdičky je dole kvôli hudbe a nie úplne dokonalým zvukom prostredia. Všetko ostatné na hre je úžasné. Autori v nej ponechali všetky prvky, ktoré sa osvedčili pri jej predchodcovi a úspešne k nim pridali nové. Finálny dojem – zábava, zábava, zábava. Tak vás už nebudem zdržovať, choďte si preskákať a presekať svoju cestu časom, aby ste sa dozvedeli, či človek môže zmeniť svoj osud. A hlavne, aby ste sa pri tom zabávali!