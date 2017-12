Ukážky z next-gen hier: Wardevil, Madden, Need for Speed

13. dec 2004 o 14:39 Juraj Chrappa

Na jednej z mnohých konferencií odprezentoval šéf finančného v Electronic Arts, Warren Jenson, kde spoločnosť vidí svoju budúcnosť v hernom biznise v najbližších rokoch. Súčasne predstavil prvý screenshot z novej generácie amerického futbalu Madden a série Need for Speed. Veľkou novinkou v Madden pre PS3 a Xbox 2 majú byť emócie hráčov, ktoré nový výkon herných konzolí dokáže vyrenderovať. Need for Speed sa zase má zamerať na absolútne detaily áut. Budete si môcť napríklad zazoomovať až pod koleso a prezrieť si brzdy v akcii. Priložený screenshot dokumentuje vizuálnu stránku série za posledných osem rokov, pričom posledná časť naznačuje, ako by nové NFS mohlo vyzerať. Zaujímavé je, že nová konzola od Nintenda, s kódovým označením Revolution, nebola na konferencii vôbec spomenutá.

Jenson sa tiež vyjadril k hernému priemyslu ako takému. V najbližších 3 až 5 rokoch by sme mali zažiť presun od klasickej krabicovej distribúcie k predaju online. Onlinové hry sa konečne stanú ziskové a zdrojom pravidelných prijímov vydavateľov. Načrtol tiež možnosť predplatených kariet na hranie online hier. Fungujú na podobnom princípe ako karty mobilných operátorov (Easy, Prima). Populárne sa stali najmä v Číne a Kóreji.

