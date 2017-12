Za peniaze daňových poplatníkov si zriadili internetový sex shop

13. dec 2001 o 13:58 TASR

Cardiff 13. decembra (TASR) - Daňoví poplatníci vo Walese sa asi veľmi netešili, keď sa dozvedeli, že ich ťažko zarobené a štátu odvedené peniaze sa použili na zriadenie internetového obchodu so sexuálnymi pomôckami.

Elwa, orgán vzdelávania sponzorovaný waleským zhromaždením, vyčlenil 10.368 libier, aby umožnil dvom mladým podnikateľom založiť si virtuálnu živnosť. Podľa riaditeľa fondu Knowledge Exploitation Fund Pata Jonesa hospodárska budúcnosť Walesu závisí od vývoja smerom k ekonomike založenej na poznaní a vedomostiach, a jednou z perspektívnych ciest k tomuto cieľu je podporovať v podnikaní čerstvo vyštudované talenty s kreatívnou mysľou.

David Davies z opozičnej konzervatívnej strany financovanie projektu síce tiež podporil, avšak tovarom, ktorý mladí muži mienia predávať, nie je až tak veľmi nadšený.

"Niektoré z výrobkov, čo predávajú, vyzerajú trochu lacno, no samotný princíp využívania verejných financií na podporu živností je veľmi dobrý," tvrdí Davies. Dodal, že jeho otec si zriadil živnosť tiež vďaka podpore z verejných zdrojov, "takže by bolo odo mňa dosť pokrytecké, keby som to kritizoval."

Svoj internetový sex shop mladí muži nazvali Blushingbuyer (Červenajúci sa zákazník) a záujemcovia si v ňom môžu vybrať zo širokého sortimentu sexuálnych pomôcok, kondómov a jedlej spodnej bielizne. Obchod však ponúka aj lieky a prípravky na liečbu rôznych ochorení, od lupín až po hemoroidy.

Steven Aicheler a John Schlamm majú o podnikanie seriózny záujem a vďaka štátnej dotácii sa môžu konečne vzdať doterajšieho nízko plateného vedľajšieho zamestnania a plne sa venovať vlastnému podniku. Schlamm, absolvent morskej geografie, v mene oboch začínajúcich podnikateľov vyhlásil, že vo svojej rozbiehajúcej sa živnosti cítia perspektívu, pretože majú o nej veľmi dobrú predstavu a mienia si ňou stabilne zarábať.