Ako zmazať históriu v Internet Exploreri

Používam internetový prehliadač Internet Explorer a neustále bojujem s problémom, ako vymazať históriu navštívených stránok. Nikto predsa v práci alebo v internetovej kaviarni nemusí zasahovať do môjho súkromia tým, že si bude môcť históriu prehliadnuť. L

7. dec 2004 o 6:54 Milan Gigel

Pri riešení tohto problému máte možnosť využiť viacero spôsobov, ktoré Vám prinesú želaný výsledok. Ak používateľsky ovládate prácu s prieskumníkom alebo ľubovoľným iným súborovým manažérom (Total Commander), môžete získať plnú kontrolu nad záznammi histórie. Vymazať môžete všetky záznamy, alebo dokonca iba tie, ktoré chcete pred ostatnými utajiť.

V prvom kroku musíte zistiť, pod akým používateľským menom sa do operačného systému prihlasujete. Ak ste si nie celkom istý, pokúste sa v ukončovacom menu operačného systému zvoliť položku pre odhlásenie, ktorá vám prezradí aktuálnu identitu.

Po zistení totožnosti upriamte svoju pozornosť na súborový systém. V adresári Documents and Settings vyhľadajte priečinok aktuálneho používateľa, v ktorom nájdete podadresáre Local Settings a History.

V závislosti od nastavenia internetového prehliadača nájdete v tomto priečinku podadresáre, ktoré sprístupňujú položky histórie usporiadané podľa období. Ak sa vnoríte do ľubovoľnej sekcie, zobrazí sa vám zoznam, z ktorého môžete jednoduchým mazaním tlačidlom Delete, alebo presúvaním do koša ihneď odstrániť to, čo považujete za potrebné.

Majte však na vedomí to, že i Internet Explorer vám v jeho nastaveniach umožňuje históriu mazať priamo, alebo nastaviť počet dní, pre ktoré sa má zaznamenávať. Po odstránení položiek kliknutím na tlačidlo musíte prehliadač vypnúť a opätovne naštartovať, aby sa zmena prejavila.