Samsung E630 – pánska jazda sa práve začína

Ďalším vysúvacím mobilom od Samsungu, ktorý sa u nás začne v najbližšom čase predávať je model E630.

6. dec 2004 o 16:35 TEXT A FOTO JAN MATURA. Článok bol prevzatý s láskavým súhlasom servera MOBIL.CZ

Na prvý pohľad zaujme netradičnou farbou krytov a nie je ani tak zaoblený ako iné modely výrobcu.

E630 sa bude páčiť predovšetkým pánom.

Samsung v poslednom čase stavia na vysúvacie modely. Vo svete s nimi slávi úspech a preto predstavuje ďalšie a ďalšie telefóny tejto koncepcie. Po modeloch D410 a E800, ktoré sa už u nás predávajú prichádzajú na trh modely E630, E830 a D500. Ako prvý sa ešte tento rok začne predávať model E630. Zostávajúce dva sa do predaja dostanú až na budúci rok. Veľké nádeje sa vkladajú predovšetkým do modelu D500 s veľmi bohatou výbavou a Bluetooth.

Samsung E630 sa mal pôvodne nazývať E830, následne však výrobca rozhodol o inom označení. Novinka je blízky príbuzný modelu E800. Má však pozmenený dizajn, niečo mu vo výbave chýba, niečo má naopak navyše a hlavne bude lacnejší. Samsung E800 sa momentálne predáva za približne 15500 Sk, novinka by mala byť o štvrtinu lacnejšia.

Tmavý elegán

Samsung E630 je telefón s vysúvacou koncepciou. U nás sa bude predávať v čierno-stiebornom vyhotovení. Nie je však strieborná ako strieborná. U tohto modelu ide o tmavostriebornú farbu pomerne dokonale imitujúcu kov. Telefón je však plastový.

Novinka nie je taká zaoblená ako Samsung E800. Je tiež o čosi menšia a ľahšia a v ruke sa skoro stratí. Rozmery telefónu sú 85 x 42 x 22 mm a jeho hmotnosť je 79 gramov. Pri porovnaní s E800 má novinka fotoaparát priamo na zadnej strane telefónu, v modeli E800 je fotoaparát umiestnený pod vysúvacím mechanizmom. Vďaka tomu je možné s E630 fotografovať aj so zatvoreným telefónom.

Vysúvací mechanizmus Samsungu E630 nie je taký precízny ako v modeli E800. Vnútorná časť telefónu je celá plastová a pri vysúvaní je cítiť pomerne silný odpor. Obidve časti však nemajú žiadnu vôlu a spracovanie je perfektné. Pochvalu si zaslúži aj jednoduchá klávesnica. Jednotlivé tlačidlá sú veľké a majú optimálny zdvih.

Displej je menší

Displej telefónu je menší ako v modeli E800. Má síce rovnaké rozlíšenie 128 x 160 bodov, no uhlopriečku 39 milimetrov v porovnaní s 45 milimetrami v modeli E800. Výrobca na svojich stránkach tvrdí, že ide o aktívny displej, no podľa nás je pasívny. Nie je taký jasný a kontrastný ako v Samsungu E800. Napriek tomu ide o kvalitný displej, ktorý sa dá použiť aj ako hľadáčik fotoaparátu.



Handsfree na šnúrke

Samsung E630 má integrovaný handsfree. Nie je zlý, zvuk má čistý a realtívne aj dostatočne hlasitý. Prečo len relatívne? Pretože k telefónu dostanete malú kocôčku v tvare pyramídy. Tá má pútko, takže si ju môžete pripevniť k telefónu. Kocôčka je dvojdielna a jej spodná časť má po roztvorení konektor na zasunutie do telefónu. Kocôčka je handsfree „na šnúrke“, ktoré funguje úplne perfektne. Okamžite po pripojení sa všetky zvuky reprodukujú práve cez toto handsfree. Zvuk je čistý a v prípade potreby extrémne hlasný. Pri bežnom použití v miestnosti si vystačíte s reguláciou hlasitosti na polovicu. Maximálna hlasitosť sa hodí do hlučného idúceho auta.

Tento handsfree je možné teoreticky pripojiť aj k modelu E800 a k ďalším modelom výrobcu. S nimi ale nefunguje tak ako má, zvuk je veľmi tichý a nie je možné ho zosilniť. Dôvod nepoznáme. V modeli E630 je v menu navyše položka Voice clarity, ktorú v iných modeloch výrobcu nenájdeme. Po aktivácii tejto položky je zvuk jasnejší, rozdiel ale nie je výrazný.

Prídavný handsfree je veľmi praktický doplnok, ktorý funguje perfektne. Navyše je v cene telefónu. V škatuli ešte nájdete bežnú osobnú HF sadu integrovanú do šnúrky na krk.

Hlasový záznamník na šesť hodín

Ďalšou novinkou, ktorou sa môže Samsung E630 pochváliť je hlasový záznamník. Ten síce majú aj iné modely výrobcu, no dĺžka záznamu je u nich obmedzená na zhruba jednu minútu s pamäťou do 100 kB. V novinke je možné využiť na hlasový záznam celú kapacitu dynamickej pamäte telefónu, ktorá má približne 18 MB. Do telefónu sa tak vojde viac ako šesť hodín záznamu v pomerne vysokej kvalite. Pri zázname a prehrávaní možno použiť prídavný handsfree.

Ďalšia výbava telefónu zodpovedá výbave modelu E800, navyše je v ňom skladateľ melódií. Ten však vyžaduje znalosť nôt, používa totiž notový zápis. Je však polyfonický a vybrať si môžete aj sprievod.

Najlepší fotoaparát

V telefóne je integrovaný fotoaparát s VGA rozlíšením. Produkuje veľmi kvalitné snímky, najlepšie, aké sme mali zatiaľ možnosť s telefónmi značky Samsung vyfotiť. Fotoaparát má aj blesk, no nie je príliš dobre umiestnený a veľmi často sme si objektív zakryli prstom.

Videá telefón nahrávať nevie. Fotografií sa však do pamäte zmestí skutočne veľa. Ako už bolo spomenuté, má kapacitu 18 MB a ďalších 2,5 MB je určených pre Java aplikácie a hry.

GPRS je triedy 10 a telefón má infraport. Za zmienku ešte stojí šetrič displeja, na ktorom sa v inverznom režime zobrazuje čas, dátum a meno operátora. Displej je, síce s istými potiažami, čitateľný neustále.

Naopak, niekoho nepoteší isto nepoteší, že tento model nemá potvrdzovacie tlačidlo uprostred ovládacieho kríža, ako je to napríklad v prípade už predávaného modelu E300.

Podarený mobil

Samsung E630 je podarený telefón. Má atraktívny dizajn, slušnú výbavu a vcelku prijateľnú cenu. V porovnaní s modelom E800, s ktorým je blízky príbuzný, vychádza víťazne. Má síce horší displej a nie tak precízny vysúvací mechanizmus, no naopak má „neobmedzený“ hlasový záznamník, skladateľa melódií a dostanete k nemu prídavný handsfree. Ten sa nám veľmi páčil, je to šikovný doplnok. Telefón je tiež lacnejší ako model E800.

Pochvalu si výrobca nezaslúži za absenciu potvrdzovacej klávesy uprostred ovládacieho kríža a nepáči sa nám ani vyťahovacia krytka systémového konektoru. Výrobca by tiež mohol niektoré inovácie, ktorými zušľachťuje vybrané modely zlúčiť a vybaviť nimi naraz jeden model. Snáď sa toho dočkáme u Samsungu SGH-D500.